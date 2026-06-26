Пловдив — современник легендарной Трои. На экскурсии вы познакомитесь с его богатым прошлым.
Увидите исторический квартал города — великолепный архитектурный ансамбль с красочно украшенными домами 19 века, древними крепостными стенами, величественными церквями и римскими памятниками, среди которых Римский театр и стадион на 30 тысяч зрителей.
Увидите исторический квартал города — великолепный архитектурный ансамбль с красочно украшенными домами 19 века, древними крепостными стенами, величественными церквями и римскими памятниками, среди которых Римский театр и стадион на 30 тысяч зрителей.
Описание экскурсии
9:00 — отправление из Софии. Время в пути в одну сторону составляет около 2 часов.
- Поездка проходит в составе международной группы, поэтому вместе с вами могут путешествовать гости из разных стран.
- Путевая экскурсия не предусмотрена. Гид-водитель из нашей команды говорит на русском языке, поэтому при необходимости вы сможете обратиться к нему с вопросами или за помощью.
- В Пловдиве вас ждёт двухчасовая экскурсия с гидом на английском языке. Если вам комфортнее слушать экскурсию на русском, мы предоставим аудиогид с аналогичной информацией. После экскурсии у вас будет около 2 часов свободного времени для обеда или самостоятельной прогулки по городу.
В Пловдиве вы:
- полюбуетесь архитектурой эпохи Болгарского возрождения.
- прогуляетесь по одной из самых длинных пешеходных улиц Европы.
- увидите древний амфитеатр, раскрытый археологами и считающийся одним из самых красивых в Европе.
Обратите внимание: групповая экскурсия многоязычная. Каждый участник получает аудиогид на своём языке. Сопровождающий гид будет водить по маршруту и показывать таблички с номерами достопримечательностей. путешественники вводят номер в аудиогид и прослушивают записи.
Организационные детали
- Поедем на микроавтобусе Mercedes
- Дополнительные расходы: билет в музей – €2/4 лева
- С вами будет гид-водитель из нашей команды
в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе храма-памятника Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — Организатор в Софии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 207 туристов
Мы — туристическое агентство в Болгарии с официальной лицензией на ведение туристической деятельности с 2018 года. Специализируемся на групповых пешеходных экскурсиях, которые ежегодно выбирают более 10 000 туристов. Наши экскурсии —
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