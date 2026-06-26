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это удобный, понятный и доступный способ познакомиться с историей, культурой и достопримечательностями Болгарии без спешки и переплат. Работаем в разных городах Болгарии и предлагаем маршруты, продуманные так, чтобы экскурсия была комфортной для гостей с любым опытом путешествий. В наших программах сочетаются живое сопровождение, современные аудиогиды и чёткая организация, благодаря чему каждый участник получает максимум информации и свободы. Нас выбирают за доступные цены, удобный формат и стабильное качество. Подходим как тем, кто впервые открывает для себя Болгарию, так и тем, кто хочет увидеть страну глубже — спокойно, интересно и в своём ритме.