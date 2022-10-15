Что вас ждет

В самом центре современной Софии есть треугольник трех эпох. Там встречаются Римская империя, болгарское Средневековье и болгарский XIX век, приправленный австрийским и немецким вкусом и шиком. Оттуда лучами расходятся торговые улочки города еще со времен Османской империи, а под площадью можно постоять на мраморных плитах настоящей римской дороги, которой 2 тысячи лет.

В старинных храмах здесь сохранились средневековые фрески. Каждый час меняется почетный караул у администрации президента. Сквозь окна в вечность видны на 3-метровой глубине римские гробницы. А вокруг — вензеля австрийской и чешской архитектуры XIX века, модерн свежеиспеченной столицы.

Такова София.

Увидим красивейшую cинагогу, третью по величине в Европе, которую построил в XIX веке австрийский архитектор Фридрих Грюнангер.

Программа экскурсии

Мы проведем в Софии весь день. Поедем обедать в ресторанчик на горе Витоша. Зайдем в знаменитую Боянскую церковь, где все стены украшены росписями XIII-XIV веков, сохраняется особый температурный режим, нельзя фотографировать и куда пускают туристов лишь на 15 минут. Поднимемся на высоту 1500 метров на машине, чтобы постоять над городом на смотровой площадке. Увидим каменную реку, образовавшуюся в ледниковый период. И услышим от меня еще порцию историй о Болгарии, традициях и кухне страны.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

трансфер.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.