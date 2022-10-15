София: город трех империй

Я расскажу вам, как в римском городе Сердика появились первые христианские церкви

Я расскажу вам, как в римском городе Сердика появились первые христианские церкви в IV веке, как Константин Великий чуть не сделал этот город столицей Византийской империи, как его впервые завоевало войско болгарского хана Крума в IX веке, и как город стал столицей Третьего болгарского царства в XIX веке.
София: город трех империй
София: город трех империй
София: город трех империй
София: город трех империй
София: город трех империй
София: город трех империй
Ближайшие даты:
15
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Что вас ожидает 🤩

  • Треугольник трех эпох
  • Старинные храмы
  • Администрация президента
  • Римские гробницы
  • Синагога
  • Боянскую церковь
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

В самом центре современной Софии есть треугольник трех эпох. Там встречаются Римская империя, болгарское Средневековье и болгарский XIX век, приправленный австрийским и немецким вкусом и шиком. Оттуда лучами расходятся торговые улочки города еще со времен Османской империи, а под площадью можно постоять на мраморных плитах настоящей римской дороги, которой 2 тысячи лет.
В старинных храмах здесь сохранились средневековые фрески. Каждый час меняется почетный караул у администрации президента. Сквозь окна в вечность видны на 3-метровой глубине римские гробницы. А вокруг — вензеля австрийской и чешской архитектуры XIX века, модерн свежеиспеченной столицы.
Такова София.
Увидим красивейшую cинагогу, третью по величине в Европе, которую построил в XIX веке австрийский архитектор Фридрих Грюнангер.

Программа экскурсии

Мы проведем в Софии весь день. Поедем обедать в ресторанчик на горе Витоша. Зайдем в знаменитую Боянскую церковь, где все стены украшены росписями XIII-XIV веков, сохраняется особый температурный режим, нельзя фотографировать и куда пускают туристов лишь на 15 минут. Поднимемся на высоту 1500 метров на машине, чтобы постоять над городом на смотровой площадке. Увидим каменную реку, образовавшуюся в ледниковый период. И услышим от меня еще порцию историй о Болгарии, традициях и кухне страны.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • трансфер.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

Еженедельно по договорённости

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Еженедельно по договорённости
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные☀️На весь день⛪️Монастыри, церкви, храмы🙏Религиозные

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