5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. София — история и современность

Исследовать главные достопримечательности одного из древнейших городов Европы на обзорной экскурсии

Кирил
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Кирил – ваш гид
Вы увидите все знаковые места болгарской столицы, погрузитесь в ее многовековую историю и услышите о цивилизациях, которые одновременно разрушали и строили Софию.

А еще умоетесь живой водой и загадаете желание у святого Серафима.
От 60 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
София — история и современность
София — история и современность

Что вас ожидает

София римская и средневековая
В центре Софии вы исследуете знаменитый квартал римской эпохи Сердика, рассмотрите руины второй по величине арены в Европе после Колизея и попробуете горячую минеральную воду. Далее вас ждет погружение в Средневековье — я расскажу о Восточной Римской Империи, известной как Византия, и ее огромном влиянии на формирование болгарского государства. Вы услышите о христианстве, славянской азбуке и различиях между православной и католической религиями. А также посетите главные храмы города: святого Воскресения, святой Софии, святого Александра Невского и Русскую церковь.

От османского периода до наших дней
После небольшого перерыва в уютном бистро, где вы отведаете знаменитый турецкий суп, я расскажу об османском периоде Болгарии и освобождении страны в 1878 году. Вы рассмотрите памятник царю Освободителю, Стефану Стамболову и узнаете, какую роль сыграли Россия, США и Великобритания в истории Болгарии. Следом я покажу бывший королевский дворец, национальный театр имени Вазова и дом барона фон Гендовича. Завершится экскурсия в парке дворца Культуры, где вы увидите мемориал жертвам коммунизма и кусок Берлинской стены, услышите о коммунистическом периоде в истории Болгарии и о ее современных перспективах.

Организационные детали

  • Я готов скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.
  • Во время экскурсии мы проедем одну остановку на метро, чтобы прочувствовать ритм современного города.
  • По желанию, можно завершить экскурсию посещением национального ресторана и беседой с бокалом хорошего болгарского вина.
  • Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии.
София — история и современность
София — история и современность
София — история и современность
София — история и современность
София — история и современность
София — история и современность

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кирил
Кирил
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Кирил, я лицензированный гид. С радостью покажу вам Софию и расскажу историю болгарских земель — от основания государства до наших дней.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 ноября 2019
Экскурсия проходила по центру города Софии, пешеходная. Экскурсовод забрал нас прямо от гостиницы, повел по заранее продуманному маршруту. Мы коснулись всех исторических периодов города и страны, архитектуры и политических периодов. В конце расставаться не хотелось. Получили рекомендацию отобедать в таком чудесном ресторане, который оставил незабываемые впечатления о болгарской кухне. Спасибо вам огромное Кирилл.
15 октября 2019
Спасибо Кирилу за отличную экскурсию! Легко все прошло, говорили обо всем, от древних времен до современной Болгарии. Очень много зависит от гида друзья!
13 октября 2019
Во время тура мы несомненно узнали много нового. То, что мне очень понравилось - это дискуссии. Нам не просто выдавались даты и факты, а проводились параллели между событиями в прошлом и в настоящем. Ну и, разумеется, Кирил сам по себе очень дружелюбен и отзывчив. Он встретил нас у отеля и поделился своими любимыми местами для ужина :) Спасибо
5 октября 2019
Хочу выразить огромную благодарность Кириллу за такую отличную экскурсию. Задача перед ним стояла, прямо скажем, очень не простая. Нужно было показать город молодому человеку 12 лет, и так, что бы он не заскучал. :-) Кирилл с задачей справился блестяще!!! Это было больше похоже на квест, с заданиями, рассказами и поисками. Это одна из лучших экскурсий, которая у нас была за последнее время.
30 сентября 2019
Выбрав Кирила в качестве индивидуального гида по Софии, вы получите возможность совершить увлекательное путешествие во времени и пространстве по удивительной и иногда драматичной истории Болгарии. Профессионализм, интеллигентность, прекрасная (для не носителя языка) русская речь, возможность диалога в ходе экскурсии - вот отличительные черты Кирила - нового участника команды экскурсоводов Трипстера. Настоятельно рекомендуем!

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