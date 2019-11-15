5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

София римская и средневековая

В центре Софии вы исследуете знаменитый квартал римской эпохи Сердика, рассмотрите руины второй по величине арены в Европе после Колизея и попробуете горячую минеральную воду. Далее вас ждет погружение в Средневековье — я расскажу о Восточной Римской Империи, известной как Византия, и ее огромном влиянии на формирование болгарского государства. Вы услышите о христианстве, славянской азбуке и различиях между православной и католической религиями. А также посетите главные храмы города: святого Воскресения, святой Софии, святого Александра Невского и Русскую церковь.

От османского периода до наших дней

После небольшого перерыва в уютном бистро, где вы отведаете знаменитый турецкий суп, я расскажу об османском периоде Болгарии и освобождении страны в 1878 году. Вы рассмотрите памятник царю Освободителю, Стефану Стамболову и узнаете, какую роль сыграли Россия, США и Великобритания в истории Болгарии. Следом я покажу бывший королевский дворец, национальный театр имени Вазова и дом барона фон Гендовича. Завершится экскурсия в парке дворца Культуры, где вы увидите мемориал жертвам коммунизма и кусок Берлинской стены, услышите о коммунистическом периоде в истории Болгарии и о ее современных перспективах.