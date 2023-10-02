1 чел.
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Индивидуальная
12 часов
Волшебство северного побережья Черного моря
Ботанический сад, живописные мысы, старинные маяки и скальный монастырь на авто-пешеходной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
от €98 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Древняя история Болгарии, редкие вина, легенды Вбитых камней и головокружительного мыса Калиакра
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
€280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мадарский конник, Провадия, Крепость Овеч, Волшебный источник, Побиты камни
Начало: Приедем за Вами либо встретимся в удобном месте
10 июня в 18:00
11 июня в 09:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мыс Калиакра, Скальная Арка - Тюленево, Ботанический сад Балчик
Начало: Приедем за Вами либо встретимся в удобном месте
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
€170 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББулат2 октября 2023Отличная экскурсия, Страхил прекрасный гид и интересный собеседник. Помимо программы самой экскурсии, очень много узнали о стране и ее истории. С удовольствием приедем на новые программы - Страхил, большое спасибо:)
- ООльга23 августа 2023Александр замечательно провел экскурсию. Мы много увидели. Он был внимательный, когда был очень сложный подъем на гору с Мадарским всадником.
- ННадежда21 августа 2023Очень насыщенная экскурсия и одновременно очень выматывающая. Отличный гид,комфортабельный микроавтобус,очень интересный маршрут до 16:00,после у нас уже просто не было сил лазить по камням,хотя все спортивные. С маленькими детьми вообще не рекомендую
- ММайя3 октября 2022Мне очень понравилось место где жила Румынская Королева
- ННаталья24 сентября 2019Спасибо за экскурсию!
- ИИрина20 августа 2019В Болгарию мы приехали на балетный фестиваль в Камчию и страны не видели… Благодаря Юлии мы увидели необыкновенной красоты места и памятники архитектуры. Очень понравилось!
- РРябова14 августа 2019Экскурсия понравилась Юле спасибо большое, прекрасный рассказчик и просто душевный человек. В следующем году хотелось бы вместе в горы.
Ответы на вопросы от путешественников по Варне в категории «На весь день»
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