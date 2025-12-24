Мои заказы

Обзорные и познавательные экскурсии Сараево

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Сараево на русском языке, цены от €13, скидки до 20%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Из Сараево в Неум: трансфер-экскурсия на Адриатическое море
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Сараево в Неум: трансфер-экскурсия на Адриатическое море
Поездка на Адриатическое море с комфортом! Вас ждут живописные каньоны, старинные города и купание в водопаде Кравица
2 янв в 09:00
9 янв в 09:00
€499 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Сараево
Пешая
1.5 часа
-
20%
24 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Сараево
Открыть красоту и аутентичность столицы Боснии и Герцеговины и получить профессиональные снимки
Начало: В центре Сараево
«Маршрут фотопрогулки составлен так, чтобы вы смогли посетить главные достопримечательности Сараева от момента основания города в эпоху османов, затем его преображения в Австро-Венгерский период и до наших дней»
Завтра в 09:00
4 янв в 09:00
€100€125 за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия «Сердце Сараево»
Пешая
2 часа
-
13%
5 отзывов
Квест
до 4 чел.
Квест-экскурсия «Сердце Сараево»
Самостоятельно исследовать город через интерактивный маршрут с заданиями, легендами и фактами
Начало: От Виечницы
«Проходя квест, вы познакомитесь
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
€13€15 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    24 декабря 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Всё было замечательно! Однозначно рекомендую!
    Доступно, понятно. Волшебные фотографии! Обязательно ещё воспользуюсь услугами Влады.
    Всё было замечательно! Однозначно рекомендую!Всё было замечательно! Однозначно рекомендую!Всё было замечательно! Однозначно рекомендую!Всё было замечательно! Однозначно рекомендую!Всё было замечательно! Однозначно рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    9 декабря 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    У меня была фотопрогулка и экскурсия по самому центру Сараева с Владой, и это было потрясающе! Мы прошлись по основным
    читать дальше

    достопримечательностям старого города, и Влада не только сделала мне невероятные фотографии (некоторые из них я прикладываю к отзыву), но и рассказала множество интересных фактов о городе.

    Она заранее со мной связалась, уточнила все детали и продумала маршрут. На каждом этапе Влада подсказывала, где лучше встать, как выбрать красивую позу и в каких локациях получатся самые удачные снимки. Особенно порадовала возможность сделать одну моментальную фотографию на Instax — очень милое дополнение и приятный сувенир.

    Мы быстро нашли общий язык, отлично провели время, и прогулка прошла легко и комфортно. Влада также поделилась своим телеграм-каналом с полезной информацией о Сараево: куда сходить, где вкусно поесть, что привезти — всё это оказалось очень полезным.

    Я осталась в полном восторге и искренне рекомендую эту фотопрогулку всем путешественникам и туристам. Это замечательный способ увидеть город глазами местного гида и получить красивые фотографии на память!

    У меня была фотопрогулка и экскурсия по самому центру Сараева с Владой, и это было потрясающе!У меня была фотопрогулка и экскурсия по самому центру Сараева с Владой, и это было потрясающе!У меня была фотопрогулка и экскурсия по самому центру Сараева с Владой, и это было потрясающе!У меня была фотопрогулка и экскурсия по самому центру Сараева с Владой, и это было потрясающе!У меня была фотопрогулка и экскурсия по самому центру Сараева с Владой, и это было потрясающе!У меня была фотопрогулка и экскурсия по самому центру Сараева с Владой, и это было потрясающе!У меня была фотопрогулка и экскурсия по самому центру Сараева с Владой, и это было потрясающе!У меня была фотопрогулка и экскурсия по самому центру Сараева с Владой, и это было потрясающе!
  • Е
    Елена
    2 декабря 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Мы приехали в Сараево в первый раз и после прекрасной фотоэкскурсии Влады сразу влюбились в этот замечательный город! Это одна
    читать дальше

    из самых лучших и незабываемых экскурсий в нашей жизни. Влада - просто волшебница! Она и прекрасный экскурсовод, великолепно знающий историю города, и чудесный человек, и при этом, она еще и профессиональный фотограф. Влада тонко чувствует своих гостей и и их интересы. Влада не ограничилась указанным временем, а уделила нам больше времени, за что я очень ей благодарна 🧡. Столько всего интересного мы узнали, время пролетело на одном дыхании. Она не только рассказала нам о городе, но и сделала крутейшую профессиональную фотосессию, которая всегда будет возвращать нас в этот прекрасный день! Мы в полном восторге от этой чудесной экскурсии. Огромное спасибо Владе! Обязательно будем ее рекомендовать всем друзьям и знакомым!

  • И
    Игорь
    29 сентября 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Большое спасибо Владе за прогулку по Сараево - спокойный темп, интересные факты, хорошие ракурсы. Отдельное спасибо за демонстрацию секретной пекарни со вкуснейшими буреками;)
  • В
    Виктория
    22 сентября 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Фотоэкскурсия по Сараево с Владой - замечательное познавательное мероприятие с позитивной девушкой! Длительность экскурсии была даже больше 1,5 часов. Влада
    читать дальше

    помогала с запрашиваемой информацией и учитывала наши пожелания. Отличные фото стали приятным дополнением к историческим фактам. Очень рекомендую данную экскурсию для туристов любого возраста и тех, кто хочет поближе познакомиться с историей и красивыми локациями г. Сараево!

  • С
    Сергей
    22 сентября 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Все прошло отлично!
    Все прошло отлично!Все прошло отлично!
  • Л
    Лена
    8 сентября 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Влада - отличный рассказчик, знаток Боснии и фотограф. Благодаря ей, я смогла проникнуться атмосферой города и получать удовольствие от путешествия
    читать дальше

    (поначалу потому что были сомнения по поводу выбора города). Влада любит свой город и прилагает все усилия, чтобы каждый отпускник-путешественник начал тоже смотреть на него любящими глазами и получать вдохновение. А ещё после получения фотоснимков я точно могу сказать, что мне идет этот город и что хочется вернуться туда снова. Как отличный знаток Сараево, Влада может подсказать, где вкуснее поесть, какие точки на карте точно обязательны к посещению и даже может посоветовать места для пленэров, если вы путешествующий художник.
    С Владой было комфортно не только как с гидом-фотографом, но и просто по-человечески. Очень рада знакомству и желаю ей счастья и творческих успехов на выбранном пути!

  • П
    Павел
    26 августа 2025
    Из Сараево в Неум: трансфер-экскурсия на Адриатическое море
    Экскурсия превзошла ожидания! Шикарная поездка. Очень много живописных мест. Венера отличный гид: от цвета флага и истории страны до цен
    читать дальше

    на бензин и том, где лучшие буреки и чивапчичи)
    Поездка на одном дыхании. Словно к родственникам в гости поехали - комфортно и по-свойски.

    Экскурсия превзошла ожидания! Шикарная поездка. Очень много живописных мест. Венера отличный гид: от цвета флага иЭкскурсия превзошла ожидания! Шикарная поездка. Очень много живописных мест. Венера отличный гид: от цвета флага иЭкскурсия превзошла ожидания! Шикарная поездка. Очень много живописных мест. Венера отличный гид: от цвета флага иЭкскурсия превзошла ожидания! Шикарная поездка. Очень много живописных мест. Венера отличный гид: от цвета флага иЭкскурсия превзошла ожидания! Шикарная поездка. Очень много живописных мест. Венера отличный гид: от цвета флага иЭкскурсия превзошла ожидания! Шикарная поездка. Очень много живописных мест. Венера отличный гид: от цвета флага и
  • R
    Regina
    25 августа 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    От всей души рекомендую записаться к Владе на фото экскурсию 😍
    Прогулка прошла по основным достопримечательностям Сараево.
    Влада рассказала историю города и
    читать дальше

    страны, основные исторические события и плюсом сделала невероятно красивые фотографии 😘 Я в восторге 💐
    Влада, спасибо тебе за чуткость и открытость, было очень интересно с тобой пообщаться 👌

    От всей души рекомендую записаться к Владе на фото экскурсию 😍От всей души рекомендую записаться к Владе на фото экскурсию 😍От всей души рекомендую записаться к Владе на фото экскурсию 😍От всей души рекомендую записаться к Владе на фото экскурсию 😍От всей души рекомендую записаться к Владе на фото экскурсию 😍От всей души рекомендую записаться к Владе на фото экскурсию 😍От всей души рекомендую записаться к Владе на фото экскурсию 😍От всей души рекомендую записаться к Владе на фото экскурсию 😍От всей души рекомендую записаться к Владе на фото экскурсию 😍От всей души рекомендую записаться к Владе на фото экскурсию 😍
  • А
    Андрей
    22 августа 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Прекрасная экскурсия с замечательным человеком! Интересно и познавательно. Обсуждали все темы, не только историю города, но и нюансы жизни сегодня. Плюсом получились отличные фотографии. Выбирайте эту программу с этим гидом и не пожалеете!

Ответы на вопросы от путешественников по Сараево в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сараево
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Сараево в Неум: трансфер-экскурсия на Адриатическое море;
  2. Фотопрогулка по Сараево;
  3. Квест-экскурсия «Сердце Сараево».
Сколько стоит экскурсия по Сараево в декабре 2025
Сейчас в Сараево в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 13 до 499 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Изучение достопримечательностей города Сараево нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Сараево много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Боснии и Герцеговины на русском языке