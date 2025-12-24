Индивидуальная
Из Сараево в Неум: трансфер-экскурсия на Адриатическое море
Поездка на Адриатическое море с комфортом! Вас ждут живописные каньоны, старинные города и купание в водопаде Кравица
2 янв в 09:00
9 янв в 09:00
€499 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Сараево
Открыть красоту и аутентичность столицы Боснии и Герцеговины и получить профессиональные снимки
Начало: В центре Сараево
«Маршрут фотопрогулки составлен так, чтобы вы смогли посетить главные достопримечательности Сараева от момента основания города в эпоху османов, затем его преображения в Австро-Венгерский период и до наших дней»
Завтра в 09:00
4 янв в 09:00
€100
€125 за всё до 4 чел.
Квест
до 4 чел.
Квест-экскурсия «Сердце Сараево»
Самостоятельно исследовать город через интерактивный маршрут с заданиями, легендами и фактами
Начало: От Виечницы
«Проходя квест, вы познакомитесь:»
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
€13
€15 за всё до 4 чел.
- ВВалерия24 декабря 2025Всё было замечательно! Однозначно рекомендую!
Доступно, понятно. Волшебные фотографии! Обязательно ещё воспользуюсь услугами Влады.
- ЕЕкатерина9 декабря 2025У меня была фотопрогулка и экскурсия по самому центру Сараева с Владой, и это было потрясающе! Мы прошлись по основным
- ЕЕлена2 декабря 2025Мы приехали в Сараево в первый раз и после прекрасной фотоэкскурсии Влады сразу влюбились в этот замечательный город! Это одна
- ИИгорь29 сентября 2025Большое спасибо Владе за прогулку по Сараево - спокойный темп, интересные факты, хорошие ракурсы. Отдельное спасибо за демонстрацию секретной пекарни со вкуснейшими буреками;)
- ВВиктория22 сентября 2025Фотоэкскурсия по Сараево с Владой - замечательное познавательное мероприятие с позитивной девушкой! Длительность экскурсии была даже больше 1,5 часов. Влада
- ССергей22 сентября 2025Все прошло отлично!
- ЛЛена8 сентября 2025Влада - отличный рассказчик, знаток Боснии и фотограф. Благодаря ей, я смогла проникнуться атмосферой города и получать удовольствие от путешествия
- ППавел26 августа 2025Экскурсия превзошла ожидания! Шикарная поездка. Очень много живописных мест. Венера отличный гид: от цвета флага и истории страны до цен
- RRegina25 августа 2025От всей души рекомендую записаться к Владе на фото экскурсию 😍
Прогулка прошла по основным достопримечательностям Сараево.
Влада рассказала историю города и
- ААндрей22 августа 2025Прекрасная экскурсия с замечательным человеком! Интересно и познавательно. Обсуждали все темы, не только историю города, но и нюансы жизни сегодня. Плюсом получились отличные фотографии. Выбирайте эту программу с этим гидом и не пожалеете!
