Забудьте об Италии — одни из самых интересных трюфельных мест скрываются именно в лесах Боснии и Герцеговины. Вместе с опытным проводником и специально обученной собакой вы отправитесь на поиски ценных
Описание экскурсии
- Вы отправитесь в лес на поиски ароматных трюфелей. Увидите, как работают четвероногие помощники, и познакомитесь с одним из самых необычных местных промыслов.
- Узнаете, почему этот регион считается одним из перспективных мест для поиска трюфелей и как эти ценные грибы оказались частью местной гастрономической культуры.
- После прогулки вас ждёт дегустация блюд с трюфелями.
- На обратном пути в Сараево мы обязательно заедем в живописное село Крупа-на-Врбасу, входящее в список самых красивых деревень Боснии и Герцеговины (Najljepša sela Bosne i Hercegovine). Его главная достопримечательность — старинные водяные мельницы, которые работают до сих пор. Здесь можно увидеть процесс помола зерна и приобрести свежемолотую муку.
- Также мы сделаем короткую остановку в Яйце, чтобы увидеть впечатляющий 20-метровый водопад в месте слияния рек Плива и Врбас.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на автомобиле Peugeot или Citroen, услуги трифалау (охотника на трюфели и гида), обед и дегустация блюд с трюфелями.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты на смотровую площадку Пливского водопада — 10 марок за чел.
- В дороге мы проведём около 3,5 часов в одну сторону, на охоте с дегустацией – около 4 часов.
- Проведение экскурсии зависит от погоды. Перед бронированием свяжитесь со мной, чтобы уточнить дату и время (минимум за 7 дней).
- Трифалау разговаривает на английском, немецком и сербском языках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Сараево
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я проживаю в прекрасном городе Баня-Лука в Боснии и Герцеговине. Для меня Босния и герцеговина — самая красивая страна на свете с её величественными горами, живописными каньонами, средневековыми городами и
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