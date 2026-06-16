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крепостями. Вы будете удивлены, но здесь есть даже море! А ещё здесь живут дружелюбные и открытые люди. Я стараюсь делиться не только известными достопримечательностями, но и скрытыми жемчужинами, которые делают Боснию и Герцеговину уникальной. Будь то местные рестораны, где можно попробовать аутентичные блюда, или маленькие деревушки, где время словно остановилось, — я готов рассказать вам обо всём. Надеюсь, ваше путешествие будет незабываемым!