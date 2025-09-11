Индивидуальная
Рио-де-Жанейро без границ: на вертолёте
Откройте для себя Рио-де-Жанейро с высоты птичьего полёта! Полёт на вертолёте без дверей подарит незабываемые впечатления и уникальные виды
Начало: На аэродроме Рекрейо
«Вы отправитесь в путешествие на вертолёте без дверей (не беспокойтесь — это безопасно»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$327 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Над Рио-де-Жанейро на вертолёте
Насладиться Рио, лазурным океаном и бразильским Атлантическим лесом с ракурса Христа-Искупителя
Начало: На аэродроме
«Полёты приватные (своей компанией) и проходят на вертолётах Robinson R44, R66 для 1–3 человек или Esquilo AS350 для 4–5 человек»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$577 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Над Рио-де-Жанейро на открытом вертолёте
Насладиться Рио, лазурным океаном и бразильским Атлантическим лесом с ракурса Христа-Искупителя
Начало: На аэродроме
«Полёты приватные (своей компанией) и проходят на вертолётах Robinson R44, R66 для 1–3 человек или Esquilo AS350 для 4–5 человек»
13 ноя в 10:30
14 ноя в 09:30
$353 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр11 сентября 2025Спасибо большое за экскурсию! Всё было замечательно, а полет восхитительный!
- ЭЭлина14 августа 2025Все было четко организовано, отличная команда на вертолетной площадке - внимательная, дружелюбная, профессиональная. Фото, видео - просто огонь! Искреннее спасибо!
- ООлеся3 августа 2025Спасибо огромное Нине за организацию полета над Рио)
Мы быстро договорились о времени и дате полета, обязательно я хотела полет без
- ЛЛина30 июля 2025Полет очень впечатляющий. Особенно, если сидишь рядом с пилотом и открытой дверью. Масса положительных эмоций и адреналина. Масса прекрасных фотографий
- ЮЮрий27 июля 2025У нас получился перенос тура из-за плохой погоды. Нина постоянно была на связи, договорилась о переносе тура и нам удалось
- ССергей8 мая 2025Все четко, продумано. На все вопросы даны грамотные ответы, все пожелания учтены. Очень рекомендую.
- ГГеоргий27 февраля 2025Нина отличный организатор, все прошло отлично, рекомендую
- ААнна17 января 2025Это обязательная экскурсия, друзья! Лучший вид на Рио, статую Христа и восторг от вида с высоты птичьего полета!
Все прошло четко.
Я
- ССофья4 января 2025Впервые в Рио встретила настоящий премиальный сервис. Все было идеально. Меня подробно проконсультировали по дороге до места, правильной одежде и
