читать дальше

благодарна, что меня заранее предупредили о погоде и мы перенесли экскурсию на солнечный день.

Цены на вертолетные прогулки примерно как в РФ, так что нам не показалось дорого, мы стараемся брать вертолет везде, но ЗДЕСЬ это действительно необходимо!



Можете даже не тратить время на очереди к Христу и на фуникулер на Сахарную голову (мы там пять часов потеряли, а вид все равно ни в какое сравнение). Если вы впервые и ненадолго в Рио, сходите с гидом в фавелы (самим и вечером не надо), там очень атмосферно! И полетайте на вертолете. И сходите на шоу самбы! Тогда Рио сразу понравится!



Рекомендую!