1 чел. По популярности На машине 4 часа 81 отзыв Индивидуальная до 8 чел. К символу Рио через леса и фавелы: индивидуальная экскурсия Индивидуальная экскурсия к статуе Христа-Искупителя через лес Тижука, Санта-Терезу и пляжи Рио. Откройте для себя скрытые уголки города «Пейзажи с холма Корковадо и Статуя Христа» от $195 за всё до 8 чел. На машине 4 часа 97 отзывов Индивидуальная до 2 чел. Знакомьтесь, Рио Статуя Христа Искупителя, фавелы, лес Тижука, водопад Духов и богемная Санта-Тереза за один день «К легендарной статуе Христа через район художников» $190 за всё до 2 чел. На машине 8 часов 3 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Лучшее в Рио за 1 день Погрузитесь в атмосферу Рио, посетив статую Христа, Сахарную голову и колоритные фавелы. Всё это за один день с опытным гидом «Статуя Христа — визитная карточка Рио» от $580 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Рио-де-Жанейро

