Индивидуальная
до 8 чел.
К символу Рио через леса и фавелы: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия к статуе Христа-Искупителя через лес Тижука, Санта-Терезу и пляжи Рио. Откройте для себя скрытые уголки города
«Пейзажи с холма Корковадо и Статуя Христа»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от $195 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомьтесь, Рио
Статуя Христа Искупителя, фавелы, лес Тижука, водопад Духов и богемная Санта-Тереза за один день
«К легендарной статуе Христа через район художников»
Завтра в 09:30
20 ноя в 15:30
$190 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшее в Рио за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Рио, посетив статую Христа, Сахарную голову и колоритные фавелы. Всё это за один день с опытным гидом
«Статуя Христа — визитная карточка Рио»
Завтра в 06:00
21 ноя в 06:00
от $580 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Статуя Христа-Искупителя»
