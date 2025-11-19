Чтобы ощутить лёгкость бытия и увидеть, как мегаполис раскрывается во всей своей грандиозной красоте, поднимемся над Рио-де-Жанейро на вертолёте.
Наши опытные пилоты сделают путешествие комфортным, интересным и безопасным, а вам останется восхищаться гармонией города, гор и океана. Этот полёт станет уникальным и вдохновляющим переживанием!
Описание экскурсии
Наши полёты — самые протяжённые в Рио — 80–85 км. Каждое путешествие длится 30 минут и обязательно включает облёт статуи Христа-Искупителя. Место старта — аэродром Рикрейо или Барра-да-Тижука.
Вы совершите обзорный полёт по маршруту: пляжи Резерва — пляжи Барра-да-Тижука — гора Педра-да-Гавеа — гора Педра Бонита — фавела Росинья — пляж Леблон — пляж Ипанема — Арпоадор — озеро Лагоа — ипподром — ботанический сад — лес Тижука — статуя Христа-Искупителя. И по пляжной линии вернётесь на аэродром.
Организационные детали
- За штурвалом будет опытный англоговорящий пилот лицензированной компании
- Возможно увеличение количества участников с доплатой:
2 человека — $815
3 человека — $962
- Полёты приватные (своей компанией) и проходят на вертолётах Robinson R44, R66 для 1–3 человек или Esquilo AS350 для 4–5 человек
- Я проконсультирую вас по поводу всех деталей полёта на русском языке и при необходимости помогу выбрать день путешествия с учётом прогноза погоды
- В цену входит страховка
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На аэродроме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — Организатор в Рио-де-Жанейро
Провела экскурсии для 39 туристов
Более пяти лет целенаправленно работаю со всеми видами полётов в Рио-де-Жанейро: парапланы, дельтапланы, парашюты, вертолёты (открытые и закрытые). Будучи пилотом, с точностью расскажу о погоде, подскажу, на какой день лучше забронировать ваш полёт, и помогу с переносами по вашей инициативе. Также организую поездки к природному чуду — впечатляющим водопадам Игуасу.
