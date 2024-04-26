1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
К символу Рио через леса и фавелы: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия к статуе Христа-Искупителя через лес Тижука, Санта-Терезу и пляжи Рио. Откройте для себя скрытые уголки города
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €175 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Знакомьтесь, Рио: Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Рио-де-Жанейро: статуя Христа, богемный район Санта-Тереза, лес Тижука и освежающий водопад Духов ждут вас
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€170 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Неизведанный Рио: дикие пляжи и природные красоты
Индивидуальная экскурсия по западному Рио-де-Жанейро: дикие пляжи, природные красоты и лучшие виды на побережье
Начало: У вашего отеля или по договоренности
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€225 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Нитерой: не только лучший вид на Рио
Путешествие в Нитерой - это уникальная возможность увидеть футуристическую архитектуру, исторические крепости и насладиться лучшими видами на Рио-де-Жанейро
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
от €200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Рио-де-Жанейро по следам сериала «Клон»
Мурилу Бенисиу, Джованна Антонелли, Вера Фишер… Уже слышите ту самую музыку? Экскурсия для поклонников сериала «Клон» по местам съёмок в Рио-де-Жанейро
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€235 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир26 апреля 2024Мы очень рады, что нам посчастливилось найти Артура в качестве гида в Рио. Он помог нам увидеть этот город с
- YYuriy10 апреля 2024Очень тяжело описать все эмоции и позитив в коротком отзыве. Благодаря Славе мы действительно погрузились в жизнь кариока / Рио,
- ААлексей27 марта 2024Хочу выразить благодарность Славе за великолепную экскурсию. Мы с супругой брали экскурсию вдвоём, в 7:30 Слава забрал нас из отеля и
- ДДенис22 марта 2024Отличная экскурсия, огромное спасибо гиду Оксане. Познакомились с городом, посмотрели главные достопримечательности, всё очень интересно. Всем рекомендую, не пожалеете!
- ŽŽanna21 марта 2024Мы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересных исторических фактов,прогулялись по улочкам
- ИИрина7 февраля 2024Татьяна ждала нас у выхода из порта. Экскурсия была прекрасно организована, все наши дополнительные пожелания были учтены и добавлены в наш маршрут. Водитель нас ждал как только мы завершали экскурсию у каждого пункта посещения. Татьяна очень знающий и интересный экскурсовод.
- RRuslana14 декабря 2023Шикарная экскурсия с замечательным гидом Таней! Провели незабываемый день! Таня позитивная, душевная женщина, хорошо знающая историю Рио и окрестности. Мы очень рады, что выбрали именно ее. Спасибо большое. Всем очень рекомендую.
- IIrina2 мая 2023Большое спасибо Артуру за экскурсию. Вы отличный рассказчик. Спасибо доставленное удовольствие. Ирина и Влад
- ГГурбан19 февраля 2023Гид очень хорошая девушка с отличным знанием материала. - не очень повезло с погодой, это не проблема гида, океан был мутноват,
- ииосиф1 января 2023Артур не просто прекрасный гид, рассказчик и образованный человек. У нас сложилось впечатление, что мы приехали в гости к своим
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «На машине»
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