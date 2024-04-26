Экскурсии по Рио-де-Жанейро на машине с гидом

Найдено 5 экскурсий в категории «На машине» в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К символу Рио через леса и фавелы
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
60 отзывов
К символу Рио через леса и фавелы: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия к статуе Христа-Искупителя через лес Тижука, Санта-Терезу и пляжи Рио. Откройте для себя скрытые уголки города
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 175 за всё до 8 чел.
Знакомьтесь, Рио
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
68 отзывов
Популярное предложение
Знакомьтесь, Рио: Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Рио-де-Жанейро: статуя Христа, богемный район Санта-Тереза, лес Тижука и освежающий водопад Духов ждут вас
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
170 за всё до 2 чел.
Неизведанный Рио: дикие пляжи и природные красоты
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Неизведанный Рио: дикие пляжи и природные красоты
Индивидуальная экскурсия по западному Рио-де-Жанейро: дикие пляжи, природные красоты и лучшие виды на побережье
Начало: У вашего отеля или по договоренности
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
225 за всё до 3 чел.
Нитерой: не только лучший вид на Рио
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Нитерой: не только лучший вид на Рио
Путешествие в Нитерой - это уникальная возможность увидеть футуристическую архитектуру, исторические крепости и насладиться лучшими видами на Рио-де-Жанейро
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
от 200 за всё до 4 чел.
Рио-де-Жанейро по следам сериала «Клон»
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Рио-де-Жанейро по следам сериала «Клон»
Мурилу Бенисиу, Джованна Антонелли, Вера Фишер… Уже слышите ту самую музыку? Экскурсия для поклонников сериала «Клон» по местам съёмок в Рио-де-Жанейро
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
235 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    26 апреля 2024
    К символу Рио через леса и фавелы
    Мы очень рады, что нам посчастливилось найти Артура в качестве гида в Рио. Он помог нам увидеть этот город с
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    разных сторон и восхититься им. Очень образованный и знающий всё-всё о Бразилии гид, которого мы рекомендуем другим путешественникам. С Артуром вы не только будете чувствовать себя в безопасности, но так же сможете окунуться в совершенно новый для вас мир и узнать много интересных вещей. Он обратит ваше внимание на самые мелкие детали, которые остаются незамеченными, но очень сильно дополняют картину города и окрестностей. Так же, Артур порекомендовал нам место, где можно увидеть обаятельных обезьян, которыми известна эта страна.

  • Y
    Yuriy
    10 апреля 2024
    Знакомьтесь, Рио
    Очень тяжело описать все эмоции и позитив в коротком отзыве. Благодаря Славе мы действительно погрузились в жизнь кариока / Рио,
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    увидели не только туристические места, а также прочувствовали дух города и его славных и жителей. Просто захлёстывают эмоции!!! Так, что эту экскурсию мы однозначно рекомендуем, как новичкам а Рио, вроде нас, так и тем, кто тут уже был! Слава, огромное тебе спасибо!!! Ждем новые маршруты, например в Фавелы:-)

  • А
    Алексей
    27 марта 2024
    Знакомьтесь, Рио
    Хочу выразить благодарность Славе за великолепную экскурсию. Мы с супругой брали экскурсию вдвоём, в 7:30 Слава забрал нас из отеля и
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    мы поехали на статую Христа, утром там нету больших очередей и удалось сделать великолепные фото в чем нам очень помог Вячеслав))) Далее наше путешествие продолжилось по Санта-Тереза, и все достопримечательности центра города, так же попили холодного пивка в местном баре за интересные рассказы о Рио. Человек живёт в этом городе давно и искренне любит его, знает улочки, историю города, где сделать красивые фото и знает все безопасные маршруты, за это время мы узнали много нового про историю города, про каждую конкретную улицу, про достопримечательности города, сделали несколько сотен фото, Слава знает где самые лучшие ракурсы на все достопримечательности, где безопаснее и лучше вид для фото на фоне фавелл)) Спасибо большое за столь увлекательную экскурсию👍

  • Д
    Денис
    22 марта 2024
    Знакомьтесь, Рио
    Отличная экскурсия, огромное спасибо гиду Оксане. Познакомились с городом, посмотрели главные достопримечательности, всё очень интересно. Всем рекомендую, не пожалеете!
    Отличная экскурсия, огромное спасибо гиду Оксане. Познакомились с городом, посмотрели главные достопримечательности, всё очень интересно. ВсемОтличная экскурсия, огромное спасибо гиду Оксане. Познакомились с городом, посмотрели главные достопримечательности, всё очень интересно. ВсемОтличная экскурсия, огромное спасибо гиду Оксане. Познакомились с городом, посмотрели главные достопримечательности, всё очень интересно. Всем
  • Ž
    Žanna
    21 марта 2024
    К символу Рио через леса и фавелы
    Мы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересных исторических фактов,прогулялись по улочкам
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    города,посетили гору Сахарную голову и прикоснулмсь к статуии Христа искупителя! Ответил на все интересующие нас вопросы. Большое спасибо вам Артур. Время пролетело очень быстро. Обязательно посоветуем всем нашим знакомым обращаться к вам. С уважением Жанна и Андрис.

    Мы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересныхМы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересныхМы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересныхМы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересныхМы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересныхМы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересныхМы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересныхМы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересныхМы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересныхМы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересных
  • И
    Ирина
    7 февраля 2024
    К символу Рио через леса и фавелы
    Татьяна ждала нас у выхода из порта. Экскурсия была прекрасно организована, все наши дополнительные пожелания были учтены и добавлены в наш маршрут. Водитель нас ждал как только мы завершали экскурсию у каждого пункта посещения. Татьяна очень знающий и интересный экскурсовод.
  • R
    Ruslana
    14 декабря 2023
    Нитерой: не только лучший вид на Рио
    Шикарная экскурсия с замечательным гидом Таней! Провели незабываемый день! Таня позитивная, душевная женщина, хорошо знающая историю Рио и окрестности. Мы очень рады, что выбрали именно ее. Спасибо большое. Всем очень рекомендую.
  • I
    Irina
    2 мая 2023
    Нитерой: не только лучший вид на Рио
    Большое спасибо Артуру за экскурсию. Вы отличный рассказчик. Спасибо доставленное удовольствие. Ирина и Влад
  • Г
    Гурбан
    19 февраля 2023
    Неизведанный Рио: дикие пляжи и природные красоты
    Гид очень хорошая девушка с отличным знанием материала. - не очень повезло с погодой, это не проблема гида, океан был мутноват,
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    но в целом мы довольны, просто могло быть и лучше. - уточняйте по требованиям к одежде. В тур входит интересный трэкинг в гору с отличным видом, который не доставит удовольствия без наличия правильной обуви (не скользящие кроссовки). - в тур входит купание на отличном живописном пляже не забудьте захватить полотенца. Зонт и стулья купите на месте.

  • и
    иосиф
    1 января 2023
    Нитерой: не только лучший вид на Рио
    Артур не просто прекрасный гид, рассказчик и образованный человек. У нас сложилось впечатление, что мы приехали в гости к своим
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    близким родственникам, столько теплоты и обходительности, помощи по всем вопросам, которые у нас возникали в процессе подготовки к путешествию и непосредственно во время нее. Сама экскурсия замечательная и очень грамотно выстроена. Выражаю огромную благодарность и настоятельно рекомендую! Очень надеюсь, еще не раз воспользоваться услугами Артура в своих путешествиях в Латинскую Америку и Бразилию в частности!

Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «На машине»

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  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в июне 2024
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "На машине" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 170 до 235. Туристы уже оставили гидам 141 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Рио-де-Жанейро (Бразилия 🇧🇷) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год на машине, 141 ⭐ отзыв, цены от €170. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бразилии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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