1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Самые красочные места Рио за полдня
В Рио множество красивых панорамных площадок, выбраны семь самых-самых! Поднимитесь на крепость Дуке-ди-Кашиас, увидите статую Христа и гору Сахарная голова
Начало: В районе Леме
«Прогуляетесь по набережной с плиточным рисунком и осмотрите старинный форт»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Нитерой: не только лучший вид на Рио
Путешествие в Нитерой - это уникальная возможность увидеть футуристическую архитектуру, исторические крепости и насладиться лучшими видами на Рио-де-Жанейро
«По пути вдоль берега залива вы увидите бухты, яхт-клубы, станции катамаранов, на которых местные жители добираются до противоположного берега, и, конечно, вас неизменно будут сопровождать потрясающие виды на окружающий ландшафт»
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
от €200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ваш идеальный день в Рио: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Рио-де-Жанейро: выбирайте между центральной зоной с архитектурными памятниками и хайкингом или Южной зоной с природой и пляжами
«А вот и знаменитая Копакабана с её чёрно-белыми аллеями на набережной»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€90 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр23 февраля 2024Безупречно, супер, Гуд; по-другому и не скажешь! Нина огромное вам спасибо! На сколько все понравилось, что очень хочется вернуться к вам и узнать о Бразилии на много больше!) Советую всем! Thanks so much for the best guide! I recommend her everybody
- RRuslana14 декабря 2023Шикарная экскурсия с замечательным гидом Таней! Провели незабываемый день! Таня позитивная, душевная женщина, хорошо знающая историю Рио и окрестности. Мы очень рады, что выбрали именно ее. Спасибо большое. Всем очень рекомендую.
- IIrina2 мая 2023Большое спасибо Артуру за экскурсию. Вы отличный рассказчик. Спасибо доставленное удовольствие. Ирина и Влад
- ииосиф1 января 2023Артур не просто прекрасный гид, рассказчик и образованный человек. У нас сложилось впечатление, что мы приехали в гости к своим
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в июне 2024
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