Экскурсии по набережной Рио-де-Жанейро

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самые красочные места Рио за полдня
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Самые красочные места Рио за полдня
В Рио множество красивых панорамных площадок, выбраны семь самых-самых! Поднимитесь на крепость Дуке-ди-Кашиас, увидите статую Христа и гору Сахарная голова
Начало: В районе Леме
«Прогуляетесь по набережной с плиточным рисунком и осмотрите старинный форт»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
135 за всё до 3 чел.
Нитерой: не только лучший вид на Рио
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Нитерой: не только лучший вид на Рио
Путешествие в Нитерой - это уникальная возможность увидеть футуристическую архитектуру, исторические крепости и насладиться лучшими видами на Рио-де-Жанейро
«По пути вдоль берега залива вы увидите бухты, яхт-клубы, станции катамаранов, на которых местные жители добираются до противоположного берега, и, конечно, вас неизменно будут сопровождать потрясающие виды на окружающий ландшафт»
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
от 200 за всё до 4 чел.
Ваш идеальный день в Рио
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Ваш идеальный день в Рио: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Рио-де-Жанейро: выбирайте между центральной зоной с архитектурными памятниками и хайкингом или Южной зоной с природой и пляжами
«А вот и знаменитая Копакабана с её чёрно-белыми аллеями на набережной»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
90 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    23 февраля 2024
    Самые красочные места Рио за полдня
    Безупречно, супер, Гуд; по-другому и не скажешь! Нина огромное вам спасибо! На сколько все понравилось, что очень хочется вернуться к вам и узнать о Бразилии на много больше!) Советую всем! Thanks so much for the best guide! I recommend her everybody
    Безупречно, супер, Гуд; по-другому и не скажешь!Безупречно, супер, Гуд; по-другому и не скажешь!Безупречно, супер, Гуд; по-другому и не скажешь!Безупречно, супер, Гуд; по-другому и не скажешь!Безупречно, супер, Гуд; по-другому и не скажешь!
  • R
    Ruslana
    14 декабря 2023
    Нитерой: не только лучший вид на Рио
    Шикарная экскурсия с замечательным гидом Таней! Провели незабываемый день! Таня позитивная, душевная женщина, хорошо знающая историю Рио и окрестности. Мы очень рады, что выбрали именно ее. Спасибо большое. Всем очень рекомендую.
  • I
    Irina
    2 мая 2023
    Нитерой: не только лучший вид на Рио
    Большое спасибо Артуру за экскурсию. Вы отличный рассказчик. Спасибо доставленное удовольствие. Ирина и Влад
  • и
    иосиф
    1 января 2023
    Нитерой: не только лучший вид на Рио
    Артур не просто прекрасный гид, рассказчик и образованный человек. У нас сложилось впечатление, что мы приехали в гости к своим
    читать дальше

    близким родственникам, столько теплоты и обходительности, помощи по всем вопросам, которые у нас возникали в процессе подготовки к путешествию и непосредственно во время нее. Сама экскурсия замечательная и очень грамотно выстроена. Выражаю огромную благодарность и настоятельно рекомендую! Очень надеюсь, еще не раз воспользоваться услугами Артура в своих путешествиях в Латинскую Америку и Бразилию в частности!

Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рио-де-Жанейро
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Самые красочные места Рио за полдня
  2. Нитерой: не только лучший вид на Рио
  3. Ваш идеальный день в Рио
Какие места ещё посмотреть в Рио-де-Жанейро
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в июне 2024
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 200. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Рио-де-Жанейро, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Рио-де-Жанейро. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бразилии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам