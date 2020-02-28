5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Увлекательная прогулка 👣 и лучшая панорама Рио

Путешествие включит в себя самые яркие места города, о судьбе которых мы обязательно расскажем. Вы пройдёте вдоль лагуны Родригу-ди-Фрейташ и поймёте, кто такие кариоки и как они развлекаются в южной части Рио-де-Жанейро. Изучите восточную сторону лагуны и прогуляетесь по парку Катакумба. После мы отправимся в место, откуда открывается завораживающая панорама города и его главного символа — статуи Христа-Искупителя. При желании, заглянем в бар-ресторан: отдохнём и перекусим традиционными угощениями.

Советы и лайфхаки от местных жителей

На прогулке вас будут сопровождать рекомендации по покорению города: какие фестивали нужно посетить, где вкусно пообедать и выгодно обменять валюту, что купить в подарок и в каком торговом центре лучший шопинг. Вы разберётесь, что такое «кандомбле» и «фавелы». Если вы интересуетесь историей 📖 и культурой, то мы поговорим о хрониках Рио-де-Жанейро и ярких традициях бразильского народа. Кроме того, обсудим привычки и особенности характера кариоков. Вы услышите о реальном опыте жизни в Бразилии и зададите любые вопросы о местных и их быте.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят узнать всё самое интересное от местных экспертов, а после — отправиться самостоятельно изучать город 🏙️.

Тем, кто впервые приехал в Рио.

Организационные детали