5 отзывов оставили туристы

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Краткий курс по Рио-де-Жанейро

Побывать в нетуристических местах города и получить советы по его покорению

4.8
5 отзывов
Анна и Слава
Анна и Слава – Гид из Рио-де-Жанейро
Рио-де-Жанейро — это не просто город 🏙️ контрастов, это особое состояние души! Мы, влюблённые в него люди, откроем вам все тайны местной жизни.

Вы узнаете, кто такие кариоки, как они отдыхают и чему радуются.

Мы поделимся самыми известными локациями города и его секретными местами, легендами и забавными фактами.

Вы научитесь общаться с Рио на «ты» и завоюете этот город вечного праздника.
Задать вопросОбычно отвечает за 11 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €15 за человека

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Краткий курс по Рио-де-Жанейро
Краткий курс по Рио-де-Жанейро

Что вас ожидает

Увлекательная прогулка 👣 и лучшая панорама Рио
Путешествие включит в себя самые яркие места города, о судьбе которых мы обязательно расскажем. Вы пройдёте вдоль лагуны Родригу-ди-Фрейташ и поймёте, кто такие кариоки и как они развлекаются в южной части Рио-де-Жанейро. Изучите восточную сторону лагуны и прогуляетесь по парку Катакумба. После мы отправимся в место, откуда открывается завораживающая панорама города и его главного символа — статуи Христа-Искупителя. При желании, заглянем в бар-ресторан: отдохнём и перекусим традиционными угощениями.

Советы и лайфхаки от местных жителей
На прогулке вас будут сопровождать рекомендации по покорению города: какие фестивали нужно посетить, где вкусно пообедать и выгодно обменять валюту, что купить в подарок и в каком торговом центре лучший шопинг. Вы разберётесь, что такое «кандомбле» и «фавелы». Если вы интересуетесь историей 📖 и культурой, то мы поговорим о хрониках Рио-де-Жанейро и ярких традициях бразильского народа. Кроме того, обсудим привычки и особенности характера кариоков. Вы услышите о реальном опыте жизни в Бразилии и зададите любые вопросы о местных и их быте.

Кому подойдёт экскурсия

  • Путешественникам, которые хотят узнать всё самое интересное от местных экспертов, а после — отправиться самостоятельно изучать город 🏙️.
  • Тем, кто впервые приехал в Рио.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате — 50 евро за 1-3 человек, доплата за каждого следующего путешественника — 15 евро.
  • Дети до 12 лет участвуют в прогулке бесплатно.
  • Экскурсия пешеходная с остановками и фотопаузами. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
Начало и место завершения
🚩 у метро Cantagalo
Краткий курс по Рио-де-Жанейро
Краткий курс по Рио-де-Жанейро
Краткий курс по Рио-де-Жанейро
Краткий курс по Рио-де-Жанейро
Краткий курс по Рио-де-Жанейро
Краткий курс по Рио-де-Жанейро
Краткий курс по Рио-де-Жанейро
Краткий курс по Рио-де-Жанейро

Экскурсия проводится в пятницу в 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна и Слава
Анна и Слава
Путешествую более 20 лет. В Рио приехал в 2002, полюбил город и решил тут остаться. Первый русскоговорящий гид, проводящий туры в фавеле. Жил в трущобе Кантагало в 2006-2008 и в фавеле Сан-Жоан в 2014-2016. Написал несколько статей о фавелах для русской прессы, сейчас работаю над книгой.
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5 отзывов оставили туристы

28 февраля 2020
Лучший гид которого встречал на Трипстере. Экскурсия была насыщенной и интересной, получили именно то, что было нужно - впечатление и интересные факты о городе и его жителях. Было интересно в течение всей экскурсии и было жаль, когда она подошла к концу. Славу отличают эрудиция, харизма, с ним интересно узнавать город, в котором он давно живет.
29 сентября 2019
Экскурсия прошла довольно ярко! Задавал темп очень колоритный экскурсовод Бронислав. При этом он учел мои пожелания, о том, что я хотела бы посмотреть. И мы отправились гулять. Мне даже было больше интересно послушать о его приключениях, чем о каких-то исторических фактах Рио. Попутно Бронислав нашел мне безопасный банкомат, чтобы я сняла оттуда реалы. Прогуливаясь по центру, мы стали свидетелями погони полицейского с пистолетом за парнем, который украл телефон. Потом видели, как девушка, прям на улице, делала ритуал с алкоголем для дУхов. Зашли в Собор Святого Себастьяна, а там играл орган, который я нежно люблю. У меня этот день прошел под грифом "колоритно". Потом Бронислав помог мне купить билет на туристический трамвайчик, сориентировал по всем вопросам, и до конца моей поездки, оставался на связи! Желаю ему всяческих успехов в его начинаниях! Кстати, в начале нашей экскурсии он сказал: "Рио - это люди!". Что это значит, становится понятно через некоторое время, проведенное в Рио. Если вы читаете этот отзыв, значит вы скоро будете там! А я вам немножко завидую:) Передавайте привет Рио!:)
21 мая 2019
Отличная экскурсия. Слава не только адаптирует экскурсию под капризы погоды в Рио, но и отведёт в те, места которые вы сами хотели/видели на фото и тд. Очень советую:)
27 апреля 2019
Очень харизматичный гид !!!
20 апреля 2019
Отличная экскурсия! Огромная благодарность Славе за интереснейшую, очень познавательную экскурсию на Лагуну, в лес Тижука на склоне горы над Лагуной и на вершину горы, где со смотровой площадки открывается изумительный вид на Лагуну и прилегающие районы Рио! Советы по посещению достопримечательностей Рио для нас бесценны! Время, проведенное на экскурсии пролетело мгновенно и жаль, что оно закончилось!

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