5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Курс настоящего кариоки: индивидуальная экскурсия в Рио-де-Жанейро
Погрузитесь в атмосферу Рио-де-Жанейро, пройдя курс настоящего кариоки: пляжи, хайкинг и закаты на Сахарной голове ждут вас
Начало: На пляже Прайя Вермелья
13 авг в 16:00
14 авг в 16:00
€90 за всё до 8 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Покорение горы Сахарная голова в Рио-де-Жанейро
Пеший подъем на Сахарную голову в Рио-де-Жанейро. Насладитесь видами города, посетите Красный пляж и узнайте историю необычного названия горы
Начало: На Praia Vermelha, Urca
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
€105 за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
The Maze Rio: арт-галерея мозаики под открытым небом
Посетите уникальную арт-галерею The Maze Rio в фавеле Таварез Бастос. Узнайте историю создания и насладитесь видами Рио-де-Жанейро
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:00
€100 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил6 июня 2024Очень понравилось и предварительное и фактическое общение с Ниной и Леандро. Предварительно неделю задавал вопросы, т. к. были в Рио
- ЕЕкатерина20 февраля 2024Нам очень понравился покорение горы с Ниной!
- ННиколай21 января 2024Прогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтения. Моя супруга хотела посмотреть
- ССтепан15 ноября 2023Мы искушенные путешественники и редко встречаем таких гидов как Артур. Всем рекомендую
- ААнна5 апреля 2023Экскурсовод Татьяна очень приятная, позитивная, лёгкая в общении, знающая хорошо Бразилию, её природу и историю! Нам очень понравилось!
- ЕЕлена13 февраля 2020Хотим поблагодарить Татьяну и Артура за чудесную экскурсию, очень интересный рассказ о прошлом и настоящем Рио, а также за массу полезных советов, которыми мы с радостью воспользовались.
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Нескучные экскурсии»
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