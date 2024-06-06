Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Курс настоящего кариоки
Пешая
8 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Курс настоящего кариоки: индивидуальная экскурсия в Рио-де-Жанейро
Погрузитесь в атмосферу Рио-де-Жанейро, пройдя курс настоящего кариоки: пляжи, хайкинг и закаты на Сахарной голове ждут вас
Начало: На пляже Прайя Вермелья
13 авг в 16:00
14 авг в 16:00
90 за всё до 8 чел.
Покорение горы Сахарная голова
Пешая
5 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Покорение горы Сахарная голова в Рио-де-Жанейро
Пеший подъем на Сахарную голову в Рио-де-Жанейро. Насладитесь видами города, посетите Красный пляж и узнайте историю необычного названия горы
Начало: На Praia Vermelha, Urca
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
105 за всё до 3 чел.
The Maze Rio: арт-галерея мозаики под открытым небом
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
The Maze Rio: арт-галерея мозаики под открытым небом
Посетите уникальную арт-галерею The Maze Rio в фавеле Таварез Бастос. Узнайте историю создания и насладитесь видами Рио-де-Жанейро
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:00
100 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    6 июня 2024
    Покорение горы Сахарная голова
    Очень понравилось и предварительное и фактическое общение с Ниной и Леандро. Предварительно неделю задавал вопросы, т. к. были в Рио
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    проездом, времени было мало, а мест для посещения очень много. Нина спокойно отвечала на все вопросы, параллельно советую и рассказываю нюансы жизни в Рио, а они есть и лучше для любителей активного отдыха их знать! Советую обращаться для любых экскурсий!

  • Е
    Екатерина
    20 февраля 2024
    Покорение горы Сахарная голова
    Нам очень понравился покорение горы с Ниной!
  • Н
    Николай
    21 января 2024
    Покорение горы Сахарная голова
    Прогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтения. Моя супруга хотела посмотреть
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    только лестницу Селарона без музеев, а я мечтал попасть внутрь стадиона Маракана. И мы это сделали! Мы убрали два последних пункта из запланированного маршрута, прошли по лестнице, посмотри арку Лапы, площадь и Муниципальный театр Рио, а потом с Ниной поехали на стадион Маракана. С ней обошли его весь, зашли внутрь, пофотографировались на поле и на трибунах, посетили музей! Все наши пожелания были учтены, спасибо!

    Прогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтения
  • С
    Степан
    15 ноября 2023
    Курс настоящего кариоки
    Мы искушенные путешественники и редко встречаем таких гидов как Артур. Всем рекомендую
  • А
    Анна
    5 апреля 2023
    Курс настоящего кариоки
    Экскурсовод Татьяна очень приятная, позитивная, лёгкая в общении, знающая хорошо Бразилию, её природу и историю! Нам очень понравилось!
    Экскурсовод Татьяна очень приятная, позитивная, лёгкая в общении, знающая хорошо Бразилию, её природу и историю! Нам очень понравилось!
  • Е
    Елена
    13 февраля 2020
    Курс настоящего кариоки
    Хотим поблагодарить Татьяну и Артура за чудесную экскурсию, очень интересный рассказ о прошлом и настоящем Рио, а также за массу полезных советов, которыми мы с радостью воспользовались.

Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Нескучные экскурсии»

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  1. Курс настоящего кариоки
  2. Покорение горы Сахарная голова
  3. The Maze Rio: арт-галерея мозаики под открытым небом
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в августе 2024
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 105. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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