Экскурсии проходящие только летом в Рио-де-Жанейро

Найдено 23 экскурсии в категории «Летние» в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
Центр Рио-де-Жанейро полон контрастов: колониальные здания, серые сооружения 20 века, богатство и нищета. Погрузитесь в уникальную атмосферу города
Начало: У ст. метро Синеладния
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
60 за всё до 3 чел.
К символу Рио через леса и фавелы
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
60 отзывов
К символу Рио через леса и фавелы: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия к статуе Христа-Искупителя через лес Тижука, Санта-Терезу и пляжи Рио. Откройте для себя скрытые уголки города
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 175 за всё до 8 чел.
Знакомьтесь, Рио
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
68 отзывов
Популярное предложение
Знакомьтесь, Рио: Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Рио-де-Жанейро: статуя Христа, богемный район Санта-Тереза, лес Тижука и освежающий водопад Духов ждут вас
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
170 за всё до 2 чел.
Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
Прогулка по центру Рио-де-Жанейро: Лапа, лестница Селарона, религиозные памятники, Императорский дворец, музеи и уличный арт
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
63 за человека
Другой Рио: прогулка по фавеле Санта Марта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Другой Рио: прогулка по фавеле Санта Марта
Рио-де-Жанейро удивляет своей многогранностью. Фавела Санта Марта откроет вам совершенно иной мир, полный красок, истории и уникальных видов на город
Начало: На Praça Corumba, Botafogo
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
170 за всё до 3 чел.
Самые красочные места Рио за полдня
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Самые красочные места Рио за полдня
В Рио множество красивых панорамных площадок, выбраны семь самых-самых! Поднимитесь на крепость Дуке-ди-Кашиас, увидите статую Христа и гору Сахарная голова
Начало: В районе Леме
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
135 за всё до 3 чел.
Курс настоящего кариоки
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Курс настоящего кариоки: индивидуальная экскурсия в Рио-де-Жанейро
Погрузитесь в атмосферу Рио-де-Жанейро, пройдя курс настоящего кариоки: пляжи, хайкинг и закаты на Сахарной голове ждут вас
Начало: На пляже Прайя Вермелья
Сегодня в 17:30
Завтра в 16:00
90 за всё до 8 чел.
Фавелы Рио-де-Жанейро
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
73 отзыва
Фавелы Рио-де-Жанейро: индивидуальная экскурсия по Видигалу и Санта Марта
Окунитесь в атмосферу настоящего Рио-де-Жанейро, прогуливаясь по знаменитой фавеле Видигал и узнавая её историю изнутри
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:30
от 160 за всё до 4 чел.
Маленькая Африка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Маленькая Африка: индивидуальная экскурсия по Рио-де-Жанейро
Познакомьтесь с афробразильской культурой и историей Рио-де-Жанейро. Узнайте о религиях, традициях и боевых искусствах, прогуливаясь по значимым местам города
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 130 за всё до 10 чел.
Неизведанный Рио: дикие пляжи и природные красоты
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Неизведанный Рио: дикие пляжи и природные красоты
Индивидуальная экскурсия по западному Рио-де-Жанейро: дикие пляжи, природные красоты и лучшие виды на побережье
Начало: У вашего отеля или по договоренности
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
225 за всё до 3 чел.
Нитерой: не только лучший вид на Рио
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Нитерой: не только лучший вид на Рио
Путешествие в Нитерой - это уникальная возможность увидеть футуристическую архитектуру, исторические крепости и насладиться лучшими видами на Рио-де-Жанейро
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
от 200 за всё до 4 чел.
Завтрак на вершине «Педра Бонита»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Завтрак на вершине «Педра Бонита» в Рио-де-Жанейро
Покорите вершину «Педра Бонита» в Рио-де-Жанейро! Легкий подъем, потрясающие виды и завтрак на высоте 800 метров ждут вас
Завтра в 10:00
10 июня в 07:00
от 140 за всё до 10 чел.
Покорение горы Сахарная голова
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Покорение горы Сахарная голова в Рио-де-Жанейро
Пеший подъем на Сахарную голову в Рио-де-Жанейро. Насладитесь видами города, посетите Красный пляж и узнайте историю необычного названия горы
Начало: На Praia Vermelha, Urca
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
105 за всё до 3 чел.
Педра-ду-Телеграфо: оптический обман, который взрывает соцсети
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Педра-ду-Телеграфо: оптический обман, который взрывает соцсети
Гора Педра-ду-Телеграфо в Рио-де-Жанейро привлекает туристов со всего мира. Подъём займёт 40-50 минут, а на вершине вас ждёт знаменитая скала для эффектных фото
Начало: Копакабана, СТ.М. Cardeal Alcoverde
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
145 за всё до 3 чел.
Мир бразильского карнавала
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
3 отзыва
Экскурсия «Мир бразильского карнавала» в Рио-де-Жанейро
Погрузитесь в атмосферу бразильского карнавала! Узнайте историю школы самбы, загляните за кулисы и примерьте костюмы. Участвуйте в мастер-классе самбы
Сегодня в 21:00
15 июня в 21:00
50 за билет
Гастрономический мастер-класс в бразильской семье
Индивидуальная
3 часа
Уникальный гастрономический мастер-класс в Рио-де-Жанейро: фейжуада
Погрузитесь в атмосферу бразильской кухни, научитесь готовить фейжуаду и кайпиринью, наслаждаясь видами Рио-де-Жанейро с веранды гостеприимной семьи
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
от 300 за всё до 5 чел.
Рио-де-Жанейро по следам сериала «Клон»
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Рио-де-Жанейро по следам сериала «Клон»
Мурилу Бенисиу, Джованна Антонелли, Вера Фишер… Уже слышите ту самую музыку? Экскурсия для поклонников сериала «Клон» по местам съёмок в Рио-де-Жанейро
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
235 за всё до 3 чел.
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Поднимитесь на вершину горы Два брата в Рио-де-Жанейро и насладитесь панорамными видами на Тижука, фавелы и Ипанему. Узнайте интересные истории и факты
Начало: У отеля Shalimar
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
95 за всё до 3 чел.
Гора Коштау: лёгкий треккинг с фантастическими видами
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Гора Коштау: лёгкий треккинг с фантастическими видами
Гора Коштау - это не только лёгкий треккинг, но и возможность насладиться потрясающими видами на Рио и Атлантический океан. Завершите день на пляже Итакоатиара
Начало: На Barcas Praça XV
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
135 за всё до 2 чел.
The Maze Rio: арт-галерея мозаики под открытым небом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
The Maze Rio: арт-галерея мозаики под открытым небом
Посетите уникальную арт-галерею The Maze Rio в фавеле Таварез Бастос. Узнайте историю создания и насладитесь видами Рио-де-Жанейро
Сегодня в 17:30
Завтра в 12:00
100 за всё до 3 чел.
Ваш идеальный день в Рио
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Ваш идеальный день в Рио: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Рио-де-Жанейро: выбирайте между центральной зоной с архитектурными памятниками и хайкингом или Южной зоной с природой и пляжами
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
90 за всё до 3 чел.
Лёгкий хайкинг на вершину горы Педра-Бонита
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Лёгкий хайкинг на вершину горы Педра-Бонита в Рио-де-Жанейро
Прогулка по национальному парку Тижука: поднимитесь на Педра-Бонита и полюбуйтесь видами Рио с высоты 700 метров
Начало: У метро São Conrado
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
100 за всё до 3 чел.
Росинья: увидеть настоящий Рио
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Росинья: увидеть настоящий Рио
Погрузитесь в жизнь настоящего Рио-де-Жанейро, посетив Росинью. Узнайте её историю, полюбуйтесь панорамами и насладитесь закатом с видом на океан
Начало: У метро São Conrado
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
165 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    6 июня 2024
    Покорение горы Сахарная голова
    Очень понравилось и предварительное и фактическое общение с Ниной и Леандро. Предварительно неделю задавал вопросы, т. к. были в Рио
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    проездом, времени было мало, а мест для посещения очень много. Нина спокойно отвечала на все вопросы, параллельно советую и рассказываю нюансы жизни в Рио, а они есть и лучше для любителей активного отдыха их знать! Советую обращаться для любых экскурсий!

  • К
    Ксюша
    3 июня 2024
    Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
    В экскурсию по нашей просьбе мы включили несколько интересных для меня мест, которых не было в изначальной программе. Цену от
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    этого Нина увеличивать не стала, так как в субботу некоторые музеи были закрыты. Мы дошли до арки Телеса, которую я хотела посмотреть, увидели церковь, заложенную в 16 веке и действующую до сих пор - старейшую в городе. То есть немного коснулись программы её новой экскурсии по старому историческому колониальному Рио, которую, как сказала Нина, сайт пока ещё не утвердил. Всё понравилось, колониальный Рио очень красив, пять звёзд!

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
    Наконец-то собралась, чтобы написать отзыв) Начну с того, что прежде чем забронировать экскурсию, я задавала вопросы Нине за несколько месяцев до
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    приезда в Рио. Нина отвечала детально, не на отвяжись. Первый плюс в копилку) Далее накануне приезда у меня возникли сложности с бронированием. Я боялась, что его отменят, и мне придется искать отель на месте. Попросила Нину перенести экскурсию. Нина согласилась, пошла навстречу. Еще один плюс. На экскурсию Нина пришла минут за 10 заранее. Пунктуальность - еще один плюс. Далее на экскурсию Нина пришла с мужем. Он местный житель, т. е. знает, на каких подозрительных или опасных личностей обращать внимание. Я выдохнула и успокоилась. Мы были под присмотром. И действительно, как в названии экскурсии, мы гуляли по городу, разговаривали, делали фото. Я считаю, думать о своей безопасности и безопасности туристов – это ответственный подход! Как уже сказала, получилась действительно прогулка по Рио. Надо было попить, мы зашли в кафе. Надо в туалет, зашли. Захотелось кокосового сока, нашли, купили. Никуда не бежали, чтобы уложиться в заявленное время. Еще раз плюсуем) Сама экскурсия мне очень понравилась, душевно прогулялись. Нина училась на курсах, сдавала экзамены. Как коллега по цеху, я вижу, слышу и понимаю, как человек готовился и вообще старается ли он. Придраться не к чему: информация четкая, продуманная, с не книжными, а жизненными комментариями. Зачет!)) Еще очень понравился момент с проездным на метро. В начале экскурсии мы говорили про него. Нина обещала помочь его купить. Если честно, я уже забыла про него. А Нина в нужный момент вспомнила. Очень приятно, когда человек помнит, что обещает и выполняет. Опять же плюсуем. В конце экскурсии Нина дала прямо инструкции по безопасности, на что обращать внимание, куда не ходить, как реагировать в экстренных ситуациях. И еще сказала, если будут вопросы, что-то понадобится, можно обращаться. Приятно осознавать, что есть кому позвонить или написать в незнакомом городе через Атлантику от дома)) И еще раз плюсуем. В общем у меня остались теплые впечатления!!!! Рекомендую!

  • А
    Алена
    22 мая 2024
    Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
    Провела чудесные 4 часа с Ниной и ее супругом Леандро, прошлись по центру города по маршруту экскурсии, получила много интересной и полезной информации, без занудного перечисления фактов, которые можно и в интернете взять. Рекомендую!
    Провела чудесные 4 часа с Ниной и ее супругом Леандро, прошлись по центру города по маршруту
  • a
    alona
    20 мая 2024
    Другой Рио: прогулка по фавеле Санта Марта
    Это вторая наша экскурсия с Ниной (до того были с Ниной на экскурсии по центру, нам так понравилось, что незапланированно
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    взяли еще одну). Мы получили массу удовольствия от рассказа, маршрута и атмосферы. От неформального общения, от знакомства с городом и ощущения, что окунулись в настоящий Рио. Увидели то, что самим в жизни бы не удалось. Нина провела с нами много часов, гораздо больше, чем заявлено в программе, а нам не хотелось расставаться. От всего сердца рекомендуем

  • Д
    Денис
    4 мая 2024
    Фавелы Рио-де-Жанейро
    Отличная экскурсия по фавелам, большое спасибо Оксане. Рассказала много интересного, походили по улочкам, посетили детскую музыкальную школу, зашли домой к местным жителям.
  • О
    Оксана
    27 апреля 2024
    Фавелы Рио-де-Жанейро
    Очень рада, что попала на экскурсию в фавелу Санта-Марта с гидом Оксаной! Программа очень интересная. Мы поднялись вверх на колоритном
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    фуникулерчике вместе с местными жителями. Они очень веселые! Познакомились с Пьером – местной "достопримечательностью", который вот уже 20 лет занимается с детишками музыкой, зашли в гости к одной семье, увидели площадку, где снимал клип Майкл Джексон, выпили кайпириньи в баре с прекрасными видами на район Ботафого. Несмотря на людей с автоматами в некоторых местах и строгие правила поведения в фавеле, чувствовала себя безопасно. От Оксаны узнала очень много интересного про историю фавел и жизнь в них, про пацификацию, Красное командование, социальные проекты, образование и т. д. Всем рекомендую, это самое интересное, что я увидела и узнала в Рио!

    Очень рада, что попала на экскурсию в фавелу Санта-Марта с гидом Оксаной! Программа очень интересная. МыОчень рада, что попала на экскурсию в фавелу Санта-Марта с гидом Оксаной! Программа очень интересная. МыОчень рада, что попала на экскурсию в фавелу Санта-Марта с гидом Оксаной! Программа очень интересная. МыОчень рада, что попала на экскурсию в фавелу Санта-Марта с гидом Оксаной! Программа очень интересная. МыОчень рада, что попала на экскурсию в фавелу Санта-Марта с гидом Оксаной! Программа очень интересная. Мы
  • В
    Владимир
    26 апреля 2024
    К символу Рио через леса и фавелы
    Мы очень рады, что нам посчастливилось найти Артура в качестве гида в Рио. Он помог нам увидеть этот город с
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    разных сторон и восхититься им. Очень образованный и знающий всё-всё о Бразилии гид, которого мы рекомендуем другим путешественникам. С Артуром вы не только будете чувствовать себя в безопасности, но так же сможете окунуться в совершенно новый для вас мир и узнать много интересных вещей. Он обратит ваше внимание на самые мелкие детали, которые остаются незамеченными, но очень сильно дополняют картину города и окрестностей. Так же, Артур порекомендовал нам место, где можно увидеть обаятельных обезьян, которыми известна эта страна.

  • Е
    Елена
    22 апреля 2024
    Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
    Все отлично, экскурсовод Оксана просто бесподобна. Спасибо ей за отличную экскурсию
  • О
    Оксана
    15 апреля 2024
    Педра-ду-Телеграфо: оптический обман, который взрывает соцсети
    Отличный гид, нам все понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Летние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
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  3. Знакомьтесь, Рио
  4. Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
  5. Другой Рио: прогулка по фавеле Санта Марта
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в июне 2024
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "Летние" можно забронировать 23 экскурсии от 50 до 300. Туристы уже оставили гидам 301 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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