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приезда в Рио. Нина отвечала детально, не на отвяжись. Первый плюс в копилку) Далее накануне приезда у меня возникли сложности с бронированием. Я боялась, что его отменят, и мне придется искать отель на месте. Попросила Нину перенести экскурсию. Нина согласилась, пошла навстречу. Еще один плюс. На экскурсию Нина пришла минут за 10 заранее. Пунктуальность - еще один плюс. Далее на экскурсию Нина пришла с мужем. Он местный житель, т. е. знает, на каких подозрительных или опасных личностей обращать внимание. Я выдохнула и успокоилась. Мы были под присмотром. И действительно, как в названии экскурсии, мы гуляли по городу, разговаривали, делали фото. Я считаю, думать о своей безопасности и безопасности туристов – это ответственный подход! Как уже сказала, получилась действительно прогулка по Рио. Надо было попить, мы зашли в кафе. Надо в туалет, зашли. Захотелось кокосового сока, нашли, купили. Никуда не бежали, чтобы уложиться в заявленное время. Еще раз плюсуем) Сама экскурсия мне очень понравилась, душевно прогулялись. Нина училась на курсах, сдавала экзамены. Как коллега по цеху, я вижу, слышу и понимаю, как человек готовился и вообще старается ли он. Придраться не к чему: информация четкая, продуманная, с не книжными, а жизненными комментариями. Зачет!)) Еще очень понравился момент с проездным на метро. В начале экскурсии мы говорили про него. Нина обещала помочь его купить. Если честно, я уже забыла про него. А Нина в нужный момент вспомнила. Очень приятно, когда человек помнит, что обещает и выполняет. Опять же плюсуем. В конце экскурсии Нина дала прямо инструкции по безопасности, на что обращать внимание, куда не ходить, как реагировать в экстренных ситуациях. И еще сказала, если будут вопросы, что-то понадобится, можно обращаться. Приятно осознавать, что есть кому позвонить или написать в незнакомом городе через Атлантику от дома)) И еще раз плюсуем. В общем у меня остались теплые впечатления!!!! Рекомендую!