1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
Центр Рио-де-Жанейро полон контрастов: колониальные здания, серые сооружения 20 века, богатство и нищета. Погрузитесь в уникальную атмосферу города
Начало: У ст. метро Синеладния
Сегодня в 09:00
3 июля в 09:00
€60 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Лёгкий хайкинг на вершину горы Педра-Бонита в Рио-де-Жанейро
Прогулка по национальному парку Тижука: поднимитесь на Педра-Бонита и полюбуйтесь видами Рио с высоты 700 метров
Начало: У метро São Conrado
Сегодня в 09:00
3 июля в 09:00
€100 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Росинья: увидеть настоящий Рио
Погрузитесь в жизнь настоящего Рио-де-Жанейро, посетив Росинью. Узнайте её историю, полюбуйтесь панорамами и насладитесь закатом с видом на океан
Начало: У метро São Conrado
Сегодня в 08:00
Завтра в 16:00
165€141 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсюша3 июня 2024В экскурсию по нашей просьбе мы включили несколько интересных для меня мест, которых не было в изначальной программе. Цену от
- ЕЕкатерина28 мая 2024Наконец-то собралась, чтобы написать отзыв) Начну с того, что прежде чем забронировать экскурсию, я задавала вопросы Нине за несколько месяцев до
- ААлена22 мая 2024Провела чудесные 4 часа с Ниной и ее супругом Леандро, прошлись по центру города по маршруту экскурсии, получила много интересной и полезной информации, без занудного перечисления фактов, которые можно и в интернете взять. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «От метро»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рио-де-Жанейро
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Рио-де-Жанейро
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в июле 2024
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "От метро" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 141 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Рио-де-Жанейро (Бразилия 🇧🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «От метро», 26 ⭐ отзывов, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бразилии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь