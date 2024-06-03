Экскурсии от метро в Рио-де-Жанейро

Найдено 3 экскурсии в категории «От метро» в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от €60, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
Центр Рио-де-Жанейро полон контрастов: колониальные здания, серые сооружения 20 века, богатство и нищета. Погрузитесь в уникальную атмосферу города
Начало: У ст. метро Синеладния
Сегодня в 09:00
3 июля в 09:00
60 за всё до 3 чел.
Лёгкий хайкинг на вершину горы Педра-Бонита
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Лёгкий хайкинг на вершину горы Педра-Бонита в Рио-де-Жанейро
Прогулка по национальному парку Тижука: поднимитесь на Педра-Бонита и полюбуйтесь видами Рио с высоты 700 метров
Начало: У метро São Conrado
Сегодня в 09:00
3 июля в 09:00
100 за всё до 3 чел.
Росинья: увидеть настоящий Рио
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Росинья: увидеть настоящий Рио
Погрузитесь в жизнь настоящего Рио-де-Жанейро, посетив Росинью. Узнайте её историю, полюбуйтесь панорамами и насладитесь закатом с видом на океан
Начало: У метро São Conrado
Сегодня в 08:00
Завтра в 16:00
165141 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксюша
    3 июня 2024
    Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
    В экскурсию по нашей просьбе мы включили несколько интересных для меня мест, которых не было в изначальной программе. Цену от
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    этого Нина увеличивать не стала, так как в субботу некоторые музеи были закрыты. Мы дошли до арки Телеса, которую я хотела посмотреть, увидели церковь, заложенную в 16 веке и действующую до сих пор - старейшую в городе. То есть немного коснулись программы её новой экскурсии по старому историческому колониальному Рио, которую, как сказала Нина, сайт пока ещё не утвердил. Всё понравилось, колониальный Рио очень красив, пять звёзд!

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
    Наконец-то собралась, чтобы написать отзыв) Начну с того, что прежде чем забронировать экскурсию, я задавала вопросы Нине за несколько месяцев до
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    приезда в Рио. Нина отвечала детально, не на отвяжись. Первый плюс в копилку) Далее накануне приезда у меня возникли сложности с бронированием. Я боялась, что его отменят, и мне придется искать отель на месте. Попросила Нину перенести экскурсию. Нина согласилась, пошла навстречу. Еще один плюс. На экскурсию Нина пришла минут за 10 заранее. Пунктуальность - еще один плюс. Далее на экскурсию Нина пришла с мужем. Он местный житель, т. е. знает, на каких подозрительных или опасных личностей обращать внимание. Я выдохнула и успокоилась. Мы были под присмотром. И действительно, как в названии экскурсии, мы гуляли по городу, разговаривали, делали фото. Я считаю, думать о своей безопасности и безопасности туристов – это ответственный подход! Как уже сказала, получилась действительно прогулка по Рио. Надо было попить, мы зашли в кафе. Надо в туалет, зашли. Захотелось кокосового сока, нашли, купили. Никуда не бежали, чтобы уложиться в заявленное время. Еще раз плюсуем) Сама экскурсия мне очень понравилась, душевно прогулялись. Нина училась на курсах, сдавала экзамены. Как коллега по цеху, я вижу, слышу и понимаю, как человек готовился и вообще старается ли он. Придраться не к чему: информация четкая, продуманная, с не книжными, а жизненными комментариями. Зачет!)) Еще очень понравился момент с проездным на метро. В начале экскурсии мы говорили про него. Нина обещала помочь его купить. Если честно, я уже забыла про него. А Нина в нужный момент вспомнила. Очень приятно, когда человек помнит, что обещает и выполняет. Опять же плюсуем. В конце экскурсии Нина дала прямо инструкции по безопасности, на что обращать внимание, куда не ходить, как реагировать в экстренных ситуациях. И еще сказала, если будут вопросы, что-то понадобится, можно обращаться. Приятно осознавать, что есть кому позвонить или написать в незнакомом городе через Атлантику от дома)) И еще раз плюсуем. В общем у меня остались теплые впечатления!!!! Рекомендую!

  • А
    Алена
    22 мая 2024
    Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
    Провела чудесные 4 часа с Ниной и ее супругом Леандро, прошлись по центру города по маршруту экскурсии, получила много интересной и полезной информации, без занудного перечисления фактов, которые можно и в интернете взять. Рекомендую!
    Провела чудесные 4 часа с Ниной и ее супругом Леандро, прошлись по центру города по маршруту

Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «От метро»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рио-де-Жанейро
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
  2. Лёгкий хайкинг на вершину горы Педра-Бонита
  3. Росинья: увидеть настоящий Рио
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в июле 2024
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "От метро" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 141 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Рио-де-Жанейро (Бразилия 🇧🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «От метро», 26 ⭐ отзывов, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бразилии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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