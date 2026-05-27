Рио — город, где горы встречаются с Атлантикой. Мы отправимся в лёгкий хайкинг на знаменитую вершину.
Вы насладитесь единением с природой, узнаете о жизни Рио-де-Жанейро, полюбуетесь панорамами океана и мегаполиса с высоты, а свежий бриз смоет весь городской шум.
Описание экскурсии
- Мы прокатимся на мототакси по колоритной фавеле Видигал.
- Поговорим о том, чем живёт современный Рио.
- Пройдём вверх по тропе в джунглях с остановками на смотровых, чтобы сделать фото и полюбоваться пейзажем.
- С вершины увидим пляжи Ипанема и Леблон, национальный парк «Тижука», статую Христа и Сахарную Голову.
- На обратном пути посетим смотровую Леблона. Вы сможете попробовать освежающий кокосовый напиток и оцените виды на живописные районы Леблон и Ипанема.
Организационные детали
- Путь несложный, с остановками на смотровых, высота горы 533 м.
- Отдельно оплачиваются мототакси (около 14 реалов, или ~3$ с чел.), вход на тропу (10 реалов, или ~2$ с чел.), кокосовый напиток.
- Оставшуюся часть стоимости экскурсии можно оплатить только в реалах (наличными или по безналичному расчёту) по курсу на день проведения.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Женя и Яна — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 38 туристов
Мы — семейная пара, влюблённая в Рио-де-Жанейро и готовая поделиться этой любовью с вами! Живём в этом удивительном городе с 2020 года и за это время успели исследовать его вдоль
