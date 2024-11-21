Треккинг в Рио-де-Жанейро

Найдено 5 экскурсий в категории «Треккинг и походы» в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от $116. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Завтрак на вершине Педра Бонита
Пешая
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Завтрак на вершине «Педра Бонита»
Покорите вершину «Педра Бонита» в Рио-де-Жанейро! Легкий подъем, потрясающие виды и завтрак на высоте 800 метров ждут вас
«30-минутный хайкинг на вершину горы Педра Бонита — самую популярную стартовую площадку для дельтапланеристов»
3 мая в 07:00
4 мая в 07:00
от $156 за всё до 10 чел.
Покорение горы Сахарная Голова
Пешая
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Покорение горы Сахарная голова
Пеший подъем на Сахарную голову в Рио-де-Жанейро. Насладитесь видами города, посетите Красный пляж и узнайте историю необычного названия горы
Начало: На Praia Vermelha, Urca
14 мая в 09:00
15 мая в 09:00
от $117 за всё до 15 чел.
Два Брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Пешая
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Поднимитесь на вершину горы Два брата в Рио-де-Жанейро и насладитесь панорамными видами на Тижука, фавелы и Ипанему. Узнайте интересные истории и факты
Начало: У отеля Shalimar
3 мая в 02:00
4 мая в 02:00
от $179 за всё до 10 чел.
Лёгкий хайкинг на вершину горы Педра-Бонита
Пешая
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Лёгкий хайкинг на вершину горы Педра-Бонита в Рио-де-Жанейро
Прогулка по национальному парку Тижука: поднимитесь на Педра-Бонита и полюбуйтесь видами Рио с высоты 700 метров
Начало: В районе São Conrado
«Подъём на гору Педра-Бонита займёт около получаса и подойдёт даже самым не подготовленным к хайкингу людям»
12 мая в 12:00
14 мая в 09:00
от $125 за всё до 10 чел.
Гора Коштау: лёгкий треккинг с фантастическими видами
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Гора Коштау: лёгкий треккинг с фантастическими видами
Гора Коштау - это не только лёгкий треккинг, но и возможность насладиться потрясающими видами на Рио и Атлантический океан. Завершите день на пляже Итакоатиара
Начало: На Barcas Praça XV
14 мая в 08:00
15 мая в 08:00
от $116 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    21 ноября 2024
    Лёгкий хайкинг на вершину горы Педра-Бонита
    Всё было прекрасно! Чудесная Нина,интересный рассказ и ответы на наши вопросы. Захватывающие виды просто поражали!
  • И
    Ирина
    23 июля 2024
    Два Брата: подъём на смотровую с легендарными видами
    Здорово, интересно, познавательно!!! Так держать!!!!!
    Здорово, интересно, познавательно!!! Так держать!!!!!Здорово, интересно, познавательно!!! Так держать!!!!!
  • М
    Михаил
    6 июня 2024
    Покорение горы Сахарная Голова
    Очень понравилось и предварительное и фактическое общение с Ниной и Леандро. Предварительно неделю задавал вопросы, т. к. были в Рио
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    проездом, времени было мало, а мест для посещения очень много. Нина спокойно отвечала на все вопросы, параллельно советую и рассказываю нюансы жизни в Рио, а они есть и лучше для любителей активного отдыха их знать! Советую обращаться для любых экскурсий!

  • М
    Максим
    22 марта 2024
    Завтрак на вершине Педра Бонита
    Были со Славой на маршруте до вершины Педра Бонита в марте 2024. Отличный маршрут, сверху открывается потрясающий вид на город, но самое главное это Слава, он влюбил нас в этот город: интересные истории, море позитива и фантастическая открытость. Огромное спасибо!
  • Е
    Екатерина
    20 февраля 2024
    Покорение горы Сахарная Голова
    Нам очень понравился покорение горы с Ниной!
  • Н
    Николай
    21 января 2024
    Покорение горы Сахарная Голова
    Прогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтения. Моя супруга хотела посмотреть
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    только лестницу Селарона без музеев, а я мечтал попасть внутрь стадиона Маракана. И мы это сделали! Мы убрали два последних пункта из запланированного маршрута, прошли по лестнице, посмотри арку Лапы, площадь и Муниципальный театр Рио, а потом с Ниной поехали на стадион Маракана. С ней обошли его весь, зашли внутрь, пофотографировались на поле и на трибунах, посетили музей! Все наши пожелания были учтены, спасибо!

    Прогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтения
  • А
    Анастасия
    22 августа 2019
    Завтрак на вершине Педра Бонита
    Прекрасная поездка,несмотря на облачную погоду. Получили массу положительных впечатлений,солнце сквозь тучи-незабываемая красота!! Ну а наш гид Слава абсолютно точно лучший гид Рио!!! Очень рекомендуем!!!)))
  • Э
    Элла
    20 мая 2019
    Завтрак на вершине Педра Бонита
    Все было супер! Очень интересно и познавательно, когда гид много лет прожил в этой стране и знает изнутри многие тонкости. Спасибо за экскурсии!

Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Треккинг и походы»

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  1. Завтрак на вершине Педра Бонита
  2. Покорение горы Сахарная Голова
  3. Два Брата: подъём на смотровую с легендарными видами
  4. Лёгкий хайкинг на вершину горы Педра-Бонита
  5. Гора Коштау: лёгкий треккинг с фантастическими видами
Какие места ещё посмотреть в Рио-де-Жанейро
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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в мае 2025
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 116 до 179. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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