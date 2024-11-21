Индивидуальная
до 10 чел.
Завтрак на вершине «Педра Бонита»
Покорите вершину «Педра Бонита» в Рио-де-Жанейро! Легкий подъем, потрясающие виды и завтрак на высоте 800 метров ждут вас
«30-минутный хайкинг на вершину горы Педра Бонита — самую популярную стартовую площадку для дельтапланеристов»
3 мая в 07:00
4 мая в 07:00
от $156 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Покорение горы Сахарная голова
Пеший подъем на Сахарную голову в Рио-де-Жанейро. Насладитесь видами города, посетите Красный пляж и узнайте историю необычного названия горы
Начало: На Praia Vermelha, Urca
14 мая в 09:00
15 мая в 09:00
от $117 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Поднимитесь на вершину горы Два брата в Рио-де-Жанейро и насладитесь панорамными видами на Тижука, фавелы и Ипанему. Узнайте интересные истории и факты
Начало: У отеля Shalimar
3 мая в 02:00
4 мая в 02:00
от $179 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лёгкий хайкинг на вершину горы Педра-Бонита в Рио-де-Жанейро
Прогулка по национальному парку Тижука: поднимитесь на Педра-Бонита и полюбуйтесь видами Рио с высоты 700 метров
Начало: В районе São Conrado
«Подъём на гору Педра-Бонита займёт около получаса и подойдёт даже самым не подготовленным к хайкингу людям»
12 мая в 12:00
14 мая в 09:00
от $125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Гора Коштау: лёгкий треккинг с фантастическими видами
Гора Коштау - это не только лёгкий треккинг, но и возможность насладиться потрясающими видами на Рио и Атлантический океан. Завершите день на пляже Итакоатиара
Начало: На Barcas Praça XV
14 мая в 08:00
15 мая в 08:00
от $116 за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина21 ноября 2024Всё было прекрасно! Чудесная Нина,интересный рассказ и ответы на наши вопросы. Захватывающие виды просто поражали!
- ИИрина23 июля 2024Здорово, интересно, познавательно!!! Так держать!!!!!
- ММихаил6 июня 2024Очень понравилось и предварительное и фактическое общение с Ниной и Леандро. Предварительно неделю задавал вопросы, т. к. были в Рио
- ММаксим22 марта 2024Были со Славой на маршруте до вершины Педра Бонита в марте 2024. Отличный маршрут, сверху открывается потрясающий вид на город, но самое главное это Слава, он влюбил нас в этот город: интересные истории, море позитива и фантастическая открытость. Огромное спасибо!
- ЕЕкатерина20 февраля 2024Нам очень понравился покорение горы с Ниной!
- ННиколай21 января 2024Прогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтения. Моя супруга хотела посмотреть
- ААнастасия22 августа 2019Прекрасная поездка,несмотря на облачную погоду. Получили массу положительных впечатлений,солнце сквозь тучи-незабываемая красота!! Ну а наш гид Слава абсолютно точно лучший гид Рио!!! Очень рекомендуем!!!)))
- ЭЭлла20 мая 2019Все было супер! Очень интересно и познавательно, когда гид много лет прожил в этой стране и знает изнутри многие тонкости. Спасибо за экскурсии!
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Треккинг и походы»
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