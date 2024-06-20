Экскурсии выходного дня в Рио-де-Жанейро

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от €135. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Рио
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
68 отзывов
Знакомьтесь, Рио: Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Рио-де-Жанейро: статуя Христа, богемный район Санта-Тереза, лес Тижука и освежающий водопад Духов ждут вас
Завтра в 09:30
7 июля в 09:30
170 за всё до 2 чел.
К символу Рио через леса и фавелы
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
61 отзыв
К символу Рио через леса и фавелы: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия к статуе Христа-Искупителя через лес Тижука, Санта-Терезу и пляжи Рио. Откройте для себя скрытые уголки города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 175 за всё до 8 чел.
Самые красочные места Рио за полдня
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Самые красочные места Рио за полдня
В Рио множество красивых панорамных площадок, выбраны семь самых-самых! Поднимитесь на крепость Дуке-ди-Кашиас, увидите статую Христа и гору Сахарная голова
Начало: В районе Леме
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
135 за всё до 3 чел.
Фавелы Рио-де-Жанейро
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
73 отзыва
Фавелы Рио-де-Жанейро: индивидуальная экскурсия по Видигалу и Санта Марта
Окунитесь в атмосферу настоящего Рио-де-Жанейро, прогуливаясь по знаменитой фавеле Видигал и узнавая её историю изнутри
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 160 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    20 июня 2024
    К символу Рио через леса и фавелы
    Спасибо огромное Артуру и Саше за отличную экскурсию! Саша такая милая и приятная девушка, очень живо, ненавязчиво и интересно доносит информацию.
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    Дала много дельных советов- куда сходить, где поесть и т. д. Однозначно рекомендуем! Рио великолепен! Очередей не было нигде (не сезон), все, что могли увидеть за свое короткое путешествие, увидели. Хочется вернуться…

  • Д
    Денис
    4 мая 2024
    Фавелы Рио-де-Жанейро
    Отличная экскурсия по фавелам, большое спасибо Оксане. Рассказала много интересного, походили по улочкам, посетили детскую музыкальную школу, зашли домой к местным жителям.
  • О
    Оксана
    27 апреля 2024
    Фавелы Рио-де-Жанейро
    Очень рада, что попала на экскурсию в фавелу Санта-Марта с гидом Оксаной! Программа очень интересная. Мы поднялись вверх на колоритном
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    фуникулерчике вместе с местными жителями. Они очень веселые! Познакомились с Пьером – местной "достопримечательностью", который вот уже 20 лет занимается с детишками музыкой, зашли в гости к одной семье, увидели площадку, где снимал клип Майкл Джексон, выпили кайпириньи в баре с прекрасными видами на район Ботафого. Несмотря на людей с автоматами в некоторых местах и строгие правила поведения в фавеле, чувствовала себя безопасно. От Оксаны узнала очень много интересного про историю фавел и жизнь в них, про пацификацию, Красное командование, социальные проекты, образование и т. д. Всем рекомендую, это самое интересное, что я увидела и узнала в Рио!

    Очень рада, что попала на экскурсию в фавелу Санта-Марта с гидом Оксаной! Программа очень интересная. МыОчень рада, что попала на экскурсию в фавелу Санта-Марта с гидом Оксаной! Программа очень интересная. МыОчень рада, что попала на экскурсию в фавелу Санта-Марта с гидом Оксаной! Программа очень интересная. МыОчень рада, что попала на экскурсию в фавелу Санта-Марта с гидом Оксаной! Программа очень интересная. МыОчень рада, что попала на экскурсию в фавелу Санта-Марта с гидом Оксаной! Программа очень интересная. Мы
  • В
    Владимир
    26 апреля 2024
    К символу Рио через леса и фавелы
    Мы очень рады, что нам посчастливилось найти Артура в качестве гида в Рио. Он помог нам увидеть этот город с
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    разных сторон и восхититься им. Очень образованный и знающий всё-всё о Бразилии гид, которого мы рекомендуем другим путешественникам. С Артуром вы не только будете чувствовать себя в безопасности, но так же сможете окунуться в совершенно новый для вас мир и узнать много интересных вещей. Он обратит ваше внимание на самые мелкие детали, которые остаются незамеченными, но очень сильно дополняют картину города и окрестностей. Так же, Артур порекомендовал нам место, где можно увидеть обаятельных обезьян, которыми известна эта страна.

    Мы очень рады, что нам посчастливилось найти Артура в качестве гида в Рио. Он помог намМы очень рады, что нам посчастливилось найти Артура в качестве гида в Рио. Он помог нам
  • Y
    Yuriy
    10 апреля 2024
    Знакомьтесь, Рио
    Очень тяжело описать все эмоции и позитив в коротком отзыве. Благодаря Славе мы действительно погрузились в жизнь кариока / Рио,
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    увидели не только туристические места, а также прочувствовали дух города и его славных и жителей. Просто захлёстывают эмоции!!! Так, что эту экскурсию мы однозначно рекомендуем, как новичкам а Рио, вроде нас, так и тем, кто тут уже был! Слава, огромное тебе спасибо!!! Ждем новые маршруты, например в Фавелы:-)

  • А
    Алексей
    27 марта 2024
    Знакомьтесь, Рио
    Хочу выразить благодарность Славе за великолепную экскурсию. Мы с супругой брали экскурсию вдвоём, в 7:30 Слава забрал нас из отеля и
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    мы поехали на статую Христа, утром там нету больших очередей и удалось сделать великолепные фото в чем нам очень помог Вячеслав))) Далее наше путешествие продолжилось по Санта-Тереза, и все достопримечательности центра города, так же попили холодного пивка в местном баре за интересные рассказы о Рио. Человек живёт в этом городе давно и искренне любит его, знает улочки, историю города, где сделать красивые фото и знает все безопасные маршруты, за это время мы узнали много нового про историю города, про каждую конкретную улицу, про достопримечательности города, сделали несколько сотен фото, Слава знает где самые лучшие ракурсы на все достопримечательности, где безопаснее и лучше вид для фото на фоне фавелл)) Спасибо большое за столь увлекательную экскурсию👍

  • Д
    Денис
    22 марта 2024
    Знакомьтесь, Рио
    Отличная экскурсия, огромное спасибо гиду Оксане. Познакомились с городом, посмотрели главные достопримечательности, всё очень интересно. Всем рекомендую, не пожалеете!
    Отличная экскурсия, огромное спасибо гиду Оксане. Познакомились с городом, посмотрели главные достопримечательности, всё очень интересно. ВсемОтличная экскурсия, огромное спасибо гиду Оксане. Познакомились с городом, посмотрели главные достопримечательности, всё очень интересно. ВсемОтличная экскурсия, огромное спасибо гиду Оксане. Познакомились с городом, посмотрели главные достопримечательности, всё очень интересно. Всем
  • Ž
    Žanna
    21 марта 2024
    К символу Рио через леса и фавелы
    Мы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересных исторических фактов,прогулялись по улочкам
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    города,посетили гору Сахарную голову и прикоснулмсь к статуии Христа искупителя! Ответил на все интересующие нас вопросы. Большое спасибо вам Артур. Время пролетело очень быстро. Обязательно посоветуем всем нашим знакомым обращаться к вам. С уважением Жанна и Андрис.

    Мы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересныхМы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересныхМы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересныхМы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересныхМы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересныхМы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересныхМы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересныхМы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересныхМы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересныхМы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересных
  • ю
    юлия
    22 октября 2023
    Фавелы Рио-де-Жанейро
    Очень милая прогулка с приветливым гидом Оксаной и ее замечательным водителем, доброжелательный и интересный рассказ, комфортный ритм. Обычно туристы поднимаются
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    наверх на мопедах, но мы побоялись ехать на них после дождя, и нас довезли на автомобиле, а вниз спускались пешком под информационное сопровождение Оксаны. Конечно, эта фавела туристическая, поэтому не стоит ожидать приключения, щекочущего нервы, но экскурсия дает определенное представление об этом явлении бразильской жизни. Оксана очень приятная, удачи ей в дальнейшем!

    Очень милая прогулка с приветливым гидом Оксаной и ее замечательным водителем, доброжелательный и интересный рассказ, комфортныйОчень милая прогулка с приветливым гидом Оксаной и ее замечательным водителем, доброжелательный и интересный рассказ, комфортныйОчень милая прогулка с приветливым гидом Оксаной и ее замечательным водителем, доброжелательный и интересный рассказ, комфортныйОчень милая прогулка с приветливым гидом Оксаной и ее замечательным водителем, доброжелательный и интересный рассказ, комфортныйОчень милая прогулка с приветливым гидом Оксаной и ее замечательным водителем, доброжелательный и интересный рассказ, комфортныйОчень милая прогулка с приветливым гидом Оксаной и ее замечательным водителем, доброжелательный и интересный рассказ, комфортный

Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Знакомьтесь, Рио
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  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в июле 2024
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 135 до 175. Туристы уже оставили гидам 205 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Рио-де-Жанейро (Бразилия 🇧🇷) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на выходные, 205 ⭐ отзывов, цены от €135. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бразилии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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