1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь, Рио: Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Рио-де-Жанейро: статуя Христа, богемный район Санта-Тереза, лес Тижука и освежающий водопад Духов ждут вас
Завтра в 09:30
7 июля в 09:30
€170 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
К символу Рио через леса и фавелы: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия к статуе Христа-Искупителя через лес Тижука, Санта-Терезу и пляжи Рио. Откройте для себя скрытые уголки города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €175 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Самые красочные места Рио за полдня
В Рио множество красивых панорамных площадок, выбраны семь самых-самых! Поднимитесь на крепость Дуке-ди-Кашиас, увидите статую Христа и гору Сахарная голова
Начало: В районе Леме
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Фавелы Рио-де-Жанейро: индивидуальная экскурсия по Видигалу и Санта Марта
Окунитесь в атмосферу настоящего Рио-де-Жанейро, прогуливаясь по знаменитой фавеле Видигал и узнавая её историю изнутри
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €160 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна20 июня 2024Спасибо огромное Артуру и Саше за отличную экскурсию! Саша такая милая и приятная девушка, очень живо, ненавязчиво и интересно доносит информацию.
- ДДенис4 мая 2024Отличная экскурсия по фавелам, большое спасибо Оксане. Рассказала много интересного, походили по улочкам, посетили детскую музыкальную школу, зашли домой к местным жителям.
- ООксана27 апреля 2024Очень рада, что попала на экскурсию в фавелу Санта-Марта с гидом Оксаной! Программа очень интересная. Мы поднялись вверх на колоритном
- ВВладимир26 апреля 2024Мы очень рады, что нам посчастливилось найти Артура в качестве гида в Рио. Он помог нам увидеть этот город с
- YYuriy10 апреля 2024Очень тяжело описать все эмоции и позитив в коротком отзыве. Благодаря Славе мы действительно погрузились в жизнь кариока / Рио,
- ААлексей27 марта 2024Хочу выразить благодарность Славе за великолепную экскурсию. Мы с супругой брали экскурсию вдвоём, в 7:30 Слава забрал нас из отеля и
- ДДенис22 марта 2024Отличная экскурсия, огромное спасибо гиду Оксане. Познакомились с городом, посмотрели главные достопримечательности, всё очень интересно. Всем рекомендую, не пожалеете!
- ŽŽanna21 марта 2024Мы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересных исторических фактов,прогулялись по улочкам
- ююлия22 октября 2023Очень милая прогулка с приветливым гидом Оксаной и ее замечательным водителем, доброжелательный и интересный рассказ, комфортный ритм. Обычно туристы поднимаются
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «На выходные»
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