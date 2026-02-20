Описание тура
За одно путешествие вы увидите три совершенно разные Бразилии.
Шумный Рио-де-Жанейро с океаном и горами. Белоснежные дюны Ленсойс-Мараньенсис, которые всего несколько месяцев в году наполняются бирюзовыми лагунами. И грандиозные водопады Игуасу - одно из самых впечатляющих мест на планете.
Главная идея этого маршрута - показать, насколько разной может быть Бразилия. За одну поездку мы пройдём путь от ритма большого города к тишине бескрайних дюн, а затем окажемся у мощных водопадов, где природа раскрывается во всей своей силе.
Даты путешествия выбраны не случайно. Мы приезжаем в Ленсойс именно в тот короткий период, когда между белоснежными дюнами появляются сотни лагун с прозрачной бирюзовой водой. Это природное зрелище можно увидеть всего несколько месяцев в году.
В Ленсойсе мы проведём три дня - без спешки и постоянных переездов. Будем гулять по дюнам, купаться в лагунах, встречать закаты и отправимся в более уединённые уголки национального парка, куда добираются далеко не все путешественники.
Это путешествие построено на контрастах. От энергии Рио - к безмятежности Ленсойса. От бескрайних белых песков - к грохоту водопадов Игуасу. Каждый день здесь не похож на предыдущий, а каждая локация открывает Бразилию с новой стороны.
Маршрут построен в комфортном темпе, чтобы не просто увидеть главные достопримечательности, а прожить каждое место и оставить время для отдыха, красивых видов и моментов, которые запомнятся надолго.
По желанию (опционально) можно полетать на вертолёте над Рио - от 170 долл. США / вертолёт без дверей - от 250 долл. США, над водопадами - от 140 долл. США, а также проплыть под водопадами на лодке - от 150 долл. США.
Для кого этот тур
Для тех, кто хочет увидеть Бразилию во всей её красоте, но без спешки - маршрут уже продуман, остаётся только наслаждаться путешествием
Для тех, кому важна не только страна, но и люди, с которыми проходит путешествие. Небольшая группа до 8 человек создаёт атмосферу, в которой легко общаться, знакомиться и проводить время вместе.
Для тех, кто хочет за одну поездку увидеть совершенно разную Бразилию - яркий Рио, белоснежные дюны Ленсойса и величественные водопады Игуасу.
Для тех, кто ценит комфортные путешествия - хорошие отели, продуманную логистику, локальные рестораны и время не только для экскурсий, но и для отдыха.
Для тех, кому важно путешествовать с человеком, который живёт в Бразилии, знает её изнутри и делится не только известными местами, но и местной жизнью, полезными деталями и любимыми уголками страны.
Для тех, кто любит путешествия со смыслом - когда важны не только достопримечательности, но и атмосфера страны, её люди, вкусы и ритм жизни.
- Рио-де-Жанейро
- • Поднимемся к статуе Христа-Искупителя и увидим город с высоты.
- • Прокатимся по канатной дороге на Сахарную Голову и полюбуемся одной из самых красивых панорам Бразилии.
- • Прогуляемся по Копакабане и Ипанеме, почувствуем ритм знаменитых пляжей Рио.
- • Откроем другую сторону города во время экскурсии по фавеле вместе с местными гидами.
- • Заглянем за кулисы бразильского карнавала и узнаем, как создаётся главное шоу страны.
- • По желанию увидим Рио с воздуха во время полёта на вертолёте, дельтаплане или параплане.
- • Встретим закат с видом на Рио и поймём, почему этот город считают одним из самых красивых в мире.
- Ленсойс-Мараньенсис
- • Увидим белоснежные дюны в тот самый короткий сезон, когда между ними появляются сотни бирюзовых лагун.
- • Проведём три дня среди дюн - будем купаться в лагунах, гулять босиком по песку и встречать закаты.
- • Побываем в более уединённых уголках национального парка, куда добираются далеко не все путешественники.
- • Отправимся на лодке по реке среди мангров и, если повезёт, увидим ленивцев в их естественной среде.
- Водопады Игуасу
- • Увидим водопады с разных ракурсов и окажемся у знаменитой «Глотки Дьявола».
- • Услышим грохот миллионов тонн воды и почувствуем силу одного из величайших чудес природы.
- • По желанию подплывём к водопадам на скоростной лодке - промокнем до нитки и получим заряд адреналина.
- • По желанию увидим Игуасу с высоты во время вертолётного полёта.
- • Побываем в Парке птиц, где туканы, ара, фламинго и другие тропические птицы находятся буквально на расстоянии вытянутой руки.
Программа тура по дням
Привет, Атлантика! Добро пожаловать в Рио
Главное за день: Прилет, размещение в отеле у океана и приветственный ужин с видом на волны.
Программа: Встреча в аэропорту и трансфер в отель, расположенный в одном из престижных прибрежных районов Рио - всего в паре шагов от кромки Атлантического океана. Сбрасываем вещи и отправляемся на первую встречу со стихией: гуляем по знаменитому мозаичному променаду, ловим океанский бриз, пробуем освежающую кокосовую воду и чувствуем, как город заряжает нас своей расслабленной энергией. Вечером собираемся на приветственный ужин в теплой компании, чтобы настроиться на грандиозное путешествие под шум прибоя и зажигающиеся огни тропического мегаполиса.
Иконы Рио: От Христа-Искупителя до Сахарной Головы
Главное за день: Одно из чудес света, секретные панорамы Тижуки, изнанка Рио (фавела) и закат на Сахарной Голове.
Программа:
Утро: Ранний выезд к визитной карточке Бразилии - статуе Христа-Искупителя на вершине Корковадо. По пути заедем на скрытые смотровые площадки национального парка Тижука, скрытые от обычных туристов.
День: Эксклюзивное погружение в настоящую жизнь города. Вместе с местным жителем и лицензированным гидом мы отправимся в одну из знаменитых фавел - без прикрас, но абсолютно безопасно. Узнаем историю, культуру, увидим стрит-арт и пообщаемся с местными.
Вечер: Поднимемся на фуникулере на Сахарную Голову. Встретим волшебный закат, когда солнце тонет в океане, а Рио у наших ног зажигается миллионами огней.
Дух Карнавала, богемный Рио и гриль-шоу
Главное за день: Желтый трамвайчик, лестница Селарона, закулисье Карнавала и ужин в традиционной шураскарии.
Программа:
Утро: Погружаемся в историю Рио. Прокатимся на легендарном желтом трамвайчике по холмам богемного района Санта-Тереза, сделаем фото на яркой лестнице Селарона и зайдем в футуристичный Кафедральный собор. Заглянем в Королевскую португальскую библиотеку, которая выглядит как замок из фильмов о Гарри Поттере.
День: Переносимся в культовую кофейню «Коломбо» - шедевр эпохи прекрасного рока с огромными старинными зеркалами и изящной лепниной. Здесь мы сделаем паузу, чтобы выпить кофе или пообедать в атмосфере времен бразильской империи, а затем окунемся в закулисье бразильского Карнавала! Заглянем в закрытую мастерскую, где создают гигантские платформы и костюмы. Узнаем секреты подготовки шоу и устроим примерку сверкающих нарядов.
Вечер: Ужин в традиционной шураскарии - гастрономический рай и гастрономическая визитная карточка Бразилии. Это формат «мясного безлимита»: официанты будут один за другим подносить к вашему столу разные виды сочного мяса, приготовленного на гриле, пока вы не скажете «стоп».
Рио с высоты птичьего полета
Главное за день: Масштабные панорамы, полет на параплане (опционально) и полный релакс у океана.
Программа:
Утро: Отправляемся на одну из самых высоких смотровых площадок города, откуда открывается открыточный вид на изгибы пляжей и изумрудные горы.
WOW-активность (опционально): Для искателей адреналина - полет на параплане или дельтаплане в тандеме с инструктором. Стартуем с горы и приземляемся прямо на белоснежный пляж Сан-Конрадо.
Вторая половина дня: Свободное время. Замедляемся, купаемся в океане, гуляем по набережной и провожаем закат с коктейлем в руке.
Вертолетный тур и подготовка к экспедиции
Главное за день: Рио с ракурса супер-VIP (опционально) и шоппинг.
Программа:
Утро: Свободное время для пляжа или шоппинга (лучший бразильский кофе, купальники, обувь Havaianas). Для желающих - обзорный полет на вертолете над Рио (опционально): Ипанема, Копакабана и Христос-Искупитель на расстоянии вытянутой руки.
Вечер: Отдых и сбор чемоданов перед вылетом в совершенно другую, космическую Бразилию.
Курс на Ленсойс: Белая пустыня Бразилии
Главное за день: Перелет на север страны и прибытие в Баррейриньяс.
Программа: Утренний трансфер в аэропорт и перелет на север Бразилии - к уникальному национальному парку Ленсойс-Мараньенсис. По прилете - трансфер в уютный городок Баррейриньяс, который служит воротами в парк. Заселяемся в отель, отдыхаем у бассейна и настраиваемся на экспедицию среди бескрайних дюн.
Примечание: В зависимости от расписания внутренних рейсов, программа дня может немного меняться: мы можем остаться на ночь в Сан-Луисе и отправиться в городок Баррейриньяс на следующее утро.
Космические дюны и бирюзовые лагуны
Главное за день: Трекинг по белоснежным барханам, купание в лагунах и закат в пустыне.
Программа: Мы отправляемся на внедорожниках вглубь национального парка. Ленсойс - это уникальная пустыня, где между белоснежными песчаными дюнами разливаются тысячи пресных лагуны с бирюзовой водой. Весь день мы проведем без спешки: гуляем по шелковому песку, купаемся в чистейшей воде и делаем нереальные кадры. Вечером поднимемся на вершину высокой дюны, чтобы встретить один из лучших закатов в жизни, когда солнце окрашивает пустыню в золото и розовые тона.
Экспедиция в дикие лагуны Ленсойс
Главное за день: Нетурситические локации, первозданная природа и абсолютная тишина.
Программа: Сегодня мы уезжаем еще дальше, вглубь парка, туда, куда добираются редкие путешественники. Здесь дюны еще выше, а лагуны имеют фантастические оттенки — от изумрудного до темно-синего. Проведем день в режиме тотальной перезагрузки: только вы, белый песок, теплая пресная вода и тишина. К вечеру, когда свет станет мягким, ландшафт превратится в декорации к фантастическому фильму.
По реке к океану и лето посреди зимы
Главное за день: Прогулка на скоростных лодках, мангровые заросли, обед с морепродуктами и отдых в отеле.
Программа:
Утро: Меняем транспорт и отправляемся на скоростных лодках по извилистой реке Риу-Прегисас. Нас ждут мангровые леса, остановки в аутентичных рыбацких деревнях и встреча с дикими обезьянками.
День: Достигаем места, где река встречается с бушующим Атлантическим океаном. Обедаем в колоритном местном ресторанчике на побережье - здесь готовят знаменитые гигантские креветки и свежайшие морепродукты по старинным рецептам.
Вечер: Завершаем наш насыщенный водный маршрут и переезжаем в отель для отдыха и ночевки перед завтрашним вылетом к водопадам.
Перелет к грохочущим водопадам Игуасу
Главное за день: Смена декораций и перелет на стык трех границ.
Программа: Завтрак и трансфер в аэропорт. Нас ждет перелет в Фос-ду-Игуасу - уникальную точку, где сходятся границы Бразилии, Аргентины и Парагвая. По прибытии - комфортное размещение в отеле, отдых у бассейна. Завтра нас ждет встреча с самой мощной природной стихией планеты.
В сердце Игуасу: Стихия и экстрим
Главное за день: Оглушительная панорама водопадов, полет на вертолете (опционально), скрытый сплав под каскады и парк экзотических птиц.
Программа:
Первая половина дня: Экскурсия по бразильской стороне Игуасу. Идем по панорамным дорожкам, откуда открывается вид на гигантскую водную стену из сотен водопадов.
WOW-активности: Для желающих - вертолетная экскурсия над бурлящей бездной. Для всей группы - сумасшедший адреналиновый сплав на лодках Макуко-сафари прямо под грохочущие струи водопада! Смываем весь негатив и заряжаемся чистой энергией.
Вторая половина дня: Посещение Парка птиц. Это огромный вольер-оазис в джунглях, где прямо вокруг вас летают огромные попугаи ара, туканы и фламинго. Вечером - праздничный финальный ужин.
Аргентинские Игуасу и финальный аккорд приключения
Главное за день: Водопады изнутри, культовая Garganta del Diablo и завершение тура.
Программа:
Утро: Пересекаем границу с Аргентиной. Здесь система мостиков устроена так, что мы окажемся буквально внутри водопадов. Кульминация дня - смотровая площадка у знаменитой «Глотки Дьявола» (Garganta del Diablo). Мы встанем у самого края бездны, куда с неистовым ревом обрушиваются тонны воды. Мощь природы, от которой бегут мурашки!
День: Трансфер в аэропорт. Обнимаемся, обмениваемся контактами и прощаемся - точнее, говорим «до новых встреч» людям, которые за эти 12 дней стали настоящими друзьями и единомышленниками. Вылетаем домой с багажом невероятных воспоминаний, гигабайтами общих фотографий и сердцем, которое навсегда осталось в Бразилии!
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту г. Рио-де-Жанейро
- Проживание в отелях 4, 5 или поузадах, Лодже (двухместное размещение)
- Завтраки в отелях
- Локальные гиды
- Пешеходная экскурсия по Рио-де-Жанейро
- Входные билеты: Сахарная Голова, Статуя Христа Искупителя
- Входной билет на водопады Игуасу (Аргентина)
- Входной билет на водопады Игуасу (Бразилия)
- Входной билет в Парк Птиц
- Экскурсии в дюнах
- Русскоязычное сопровождение 24/7
- Транспортное сопровождение во все экскурсионные дни (микроавтобус, такси, моторные лодки, каноэ)
Что не входит в цену
- Международный перелет до Бразилии и обратно
- Внутренних перелеты
- Питание, кроме указанных в программе
- Личные расходы
- Медицинская страховка
О чём нужно знать до поездки
доплата за 1-местное размещение 1 тыс. долл. США
Визы
Для граждан Рф для въезда в страну на срок 90 дней, потребуется только Ваш действующий загранпаспорт. Получение визы не требуется