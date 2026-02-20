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Описание тура

За одно путешествие вы увидите три совершенно разные Бразилии.

Шумный Рио-де-Жанейро с океаном и горами. Белоснежные дюны Ленсойс-Мараньенсис, которые всего несколько месяцев в году наполняются бирюзовыми лагунами. И грандиозные водопады Игуасу - одно из самых впечатляющих мест на планете.

Главная идея этого маршрута - показать, насколько разной может быть Бразилия. За одну поездку мы пройдём путь от ритма большого города к тишине бескрайних дюн, а затем окажемся у мощных водопадов, где природа раскрывается во всей своей силе.

Даты путешествия выбраны не случайно. Мы приезжаем в Ленсойс именно в тот короткий период, когда между белоснежными дюнами появляются сотни лагун с прозрачной бирюзовой водой. Это природное зрелище можно увидеть всего несколько месяцев в году.

В Ленсойсе мы проведём три дня - без спешки и постоянных переездов. Будем гулять по дюнам, купаться в лагунах, встречать закаты и отправимся в более уединённые уголки национального парка, куда добираются далеко не все путешественники.

Это путешествие построено на контрастах. От энергии Рио - к безмятежности Ленсойса. От бескрайних белых песков - к грохоту водопадов Игуасу. Каждый день здесь не похож на предыдущий, а каждая локация открывает Бразилию с новой стороны.

Маршрут построен в комфортном темпе, чтобы не просто увидеть главные достопримечательности, а прожить каждое место и оставить время для отдыха, красивых видов и моментов, которые запомнятся надолго.

По желанию (опционально) можно полетать на вертолёте над Рио - от 170 долл. США / вертолёт без дверей - от 250 долл. США, над водопадами - от 140 долл. США, а также проплыть под водопадами на лодке - от 150 долл. США.

Для кого этот тур

Для тех, кто хочет увидеть Бразилию во всей её красоте, но без спешки - маршрут уже продуман, остаётся только наслаждаться путешествием

Для тех, кому важна не только страна, но и люди, с которыми проходит путешествие. Небольшая группа до 8 человек создаёт атмосферу, в которой легко общаться, знакомиться и проводить время вместе.

Для тех, кто хочет за одну поездку увидеть совершенно разную Бразилию - яркий Рио, белоснежные дюны Ленсойса и величественные водопады Игуасу.

Для тех, кто ценит комфортные путешествия - хорошие отели, продуманную логистику, локальные рестораны и время не только для экскурсий, но и для отдыха.

Для тех, кому важно путешествовать с человеком, который живёт в Бразилии, знает её изнутри и делится не только известными местами, но и местной жизнью, полезными деталями и любимыми уголками страны.

Для тех, кто любит путешествия со смыслом - когда важны не только достопримечательности, но и атмосфера страны, её люди, вкусы и ритм жизни.