3 отзыва оставили туристы

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Экскурсия в Лейпциг из Карловых Вар

5
3 отзыва
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Карловы Вар
У вас есть прекрасная возможность посетить город 🏙️ Лейпциг с выездом из Карловых вар.

Пеший променад по городу, посещение известных и уникальных мест: церковь ⛪ Святого Фомы, место могилы Себастьяна Баха, Старая и Новая ратуши города, памятник Битве народов, церковь Святого Николая и другие достопримечательности 🏛️.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €57 за человека

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Экскурсия в Лейпциг из Карловых Вар
Экскурсия в Лейпциг из Карловых Вар
Выезд из Карловых Вар запланирован на 8:00. Дорога до Лейпцига длится примерно 2 часа.

Время приезда – 10:30. Сразу же после прибытия начинается обзорная экскурсия ⛳ по городу. Опытный гид проведет вас по самым интересным местам и покажет:

  • церковь святого Фомы – кантором церковного хора здесь был сам И. С. Бах, здесь же находится могила знаменитого композитора;
  • здания Старой и Новой ратуш города;
  • памятник Битве народов (1813 года) – величественный монумент событиям Наполеоновских войн высотой 91 метр, комплекс расположен практически в центре поля битвы;
  • здание Верховного суда;
  • церковь святого Николая и многое другое.
  • Расположение на стыке двух рек сделало Лейпциг стал центром торговли. В городе много красивых 🤩 старинных домов, которые принадлежали богатым торговцам и ремесленникам.
  • С 13:30 запланировано свободное время туристов для шопинга, фото и посещения кафе.
  • С 16:30 – 19:00 время на обратную дорогу из Лейпцига в Карловы Вары.
Что входит
  • Услуги гида (экскурсия на русском языке)
  • Трансфер
Начало и место завершения
🚩 отель Pavlov
Экскурсия в Лейпциг из Карловых Вар
Экскурсия в Лейпциг из Карловых Вар
Экскурсия в Лейпциг из Карловых Вар
Экскурсия в Лейпциг из Карловых Вар

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Eurotour G.
Eurotour G.
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3 отзыва оставили туристы

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