3 отзыва оставили туристы

Eurotour G. – Гид из Карловы Вар

У вас есть прекрасная возможность посетить город 🏙️ Лейпциг с выездом из Карловых вар.



Пеший променад по городу, посещение известных и уникальных мест: церковь ⛪ Святого Фомы, место могилы Себастьяна Баха, Старая и Новая ратуши города, памятник Битве народов, церковь Святого Николая и другие достопримечательности 🏛️.