3 отзыва оставили туристы

Выезд из Карловых Вар запланирован на 8:00. Дорога до Лейпцига длится примерно 2 часа.
Время приезда – 10:30. Сразу же после прибытия начинается обзорная экскурсия ⛳ по городу. Опытный гид проведет вас по самым интересным местам и покажет:
- церковь святого Фомы – кантором церковного хора здесь был сам И. С. Бах, здесь же находится могила знаменитого композитора;
- здания Старой и Новой ратуш города;
- памятник Битве народов (1813 года) – величественный монумент событиям Наполеоновских войн высотой 91 метр, комплекс расположен практически в центре поля битвы;
- здание Верховного суда;
- церковь святого Николая и многое другое.
- Расположение на стыке двух рек сделало Лейпциг стал центром торговли. В городе много красивых 🤩 старинных домов, которые принадлежали богатым торговцам и ремесленникам.
- С 13:30 запланировано свободное время туристов для шопинга, фото и посещения кафе.
- С 16:30 – 19:00 время на обратную дорогу из Лейпцига в Карловы Вары.
Что входит
- Услуги гида (экскурсия на русском языке)
- Трансфер
Начало и место завершения
🚩 отель Pavlov
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- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Eurotour G.
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