Eurotour G. проводит ещё 6 экскурсий

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Экскурсия в Мюнхен из Карловых Вар

Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Карловы Вар
Отправляться в Мюнхен лучше ранним утром.

В дороге вас ждёт насыщенная путевая экскурсия ⛳.

А в городе — прогулка 👣 по самым интересным историческим местам.

Вы увидите старинные церкви и дворцы, посетите музеи 🖼, узнаете историю 📖 города и его самые сокровенные тайны.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €57 за экскурсию

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Экскурсия в Мюнхен из Карловых Вар
Экскурсия в Мюнхен из Карловых Вар
Отправляясь в Мюнхен, будьте готовы к раннему подъему. Поверьте, увидеть Карловы Вары утром – огромная удача, которая оставит у вас приятные воспоминания.
По пути в Баварию вы увидите много живописных мест, о которых расскажет опытный русскоязычный гид.
Первое, о чем вспоминают туристы, едущие в Мюнхен – фестиваль Октоберфест. Но в столице Баварии интересно и вкусно не только осенью. Попробовать местное пиво и мясные закуски можно в любое время.

Местные музеи 🖼 привлекают миллионы посетителей ежегодно. Самые интересные среди экскурсионных объектов:

  • Крупнейший в своем роде Немецкий музей. Его залы посещают полтора миллиона людей ежегодно. Это самая большая экспозиция, посвящённая науке и технике.
  • Палеонтологический музей с огромной коллекцией древних растений, животных и минералов. Вход сюда бесплатный, но график работы экспозиции ограничен, а в праздничные дни она и вовсе закрыта.
  • Этнографический музей, экспозиция которого рассказывает вам о быте жителей Баварии в разные периоды.
  • Старая пинакотека с интересной коллекцией европейских мастеров.
  • Также в Мюнхене множество мест, связанных с его статусом столицы ⭐️ Баварского королевства: старинные церкви, дома и дворцы.
  • Также в Мюнхене сотни мест для шопинга. Это бутики, шопинг центры и небольшие магазины.
  • После завершения экскурсии 🧭 группа отправляется на автобусе 🚌 в Чехию.
Внимание!
Перед оплатой экскурсии онлайн, пожалуйста, уточните наличие свободных мест.
С собой на экскурсию ⛳ нужно брать заграничный паспорт и страховку.
Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Входные билеты
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 отель Pavlov
Экскурсия в Мюнхен из Карловых Вар
Экскурсия в Мюнхен из Карловых Вар
Экскурсия в Мюнхен из Карловых Вар
Экскурсия в Мюнхен из Карловых Вар

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Eurotour G.
Eurotour G.
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