Eurotour G. проводит ещё 6 экскурсий

Отправляясь в Мюнхен, будьте готовы к раннему подъему. Поверьте, увидеть Карловы Вары утром – огромная удача, которая оставит у вас приятные воспоминания.

По пути в Баварию вы увидите много живописных мест, о которых расскажет опытный русскоязычный гид.

Первое, о чем вспоминают туристы, едущие в Мюнхен – фестиваль Октоберфест. Но в столице Баварии интересно и вкусно не только осенью. Попробовать местное пиво и мясные закуски можно в любое время.

Местные музеи 🖼 привлекают миллионы посетителей ежегодно. Самые интересные среди экскурсионных объектов:

Крупнейший в своем роде Немецкий музей. Его залы посещают полтора миллиона людей ежегодно. Это самая большая экспозиция, посвящённая науке и технике.

Палеонтологический музей с огромной коллекцией древних растений, животных и минералов. Вход сюда бесплатный, но график работы экспозиции ограничен, а в праздничные дни она и вовсе закрыта.

Этнографический музей, экспозиция которого рассказывает вам о быте жителей Баварии в разные периоды.

Старая пинакотека с интересной коллекцией европейских мастеров.

Также в Мюнхене множество мест, связанных с его статусом столицы ⭐️ Баварского королевства: старинные церкви, дома и дворцы.

Также в Мюнхене сотни мест для шопинга. Это бутики, шопинг центры и небольшие магазины.

После завершения экскурсии 🧭 группа отправляется на автобусе 🚌 в Чехию.

Внимание!

Перед оплатой экскурсии онлайн, пожалуйста, уточните наличие свободных мест.

С собой на экскурсию ⛳ нужно брать заграничный паспорт и страховку.