1 День

В первый день вас ожидает посещение баварского города - Регенсбург. Регенсбург - "Жемчужина" Баварии, средневековый баварский город 🏙️ с почти двухтысячелетней историй. Исторический центр Регенсбурга, с его многочисленными родовыми башнями и замками, монастырями, церквями и готическим собором Св. Петра, первым в Европе каменным мостом, внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО. Пешеходная экскурсия ⛳ по Регенсбургу длится 1, 5 часа. После экскурсии 🧭 - свободное время, по желанию ужин в традиционном баварском ресторане. Заселение в отель 🏨 День

Выезд в 08:00- 08:15 из Регенсбурга. Посещение Рейнского Водопада (билеты оплачиваются дополнительно), обед(оплачивается дополнительно). Oколо 16:30 – 17:00 - прибытие в Цюрих. Обзорная экскурсия по городу, с посещением основных достопримечательностей 🏛️ - площади Линденхоф, собора Гроссмюнстер. Также Вы увидите церковь ⛪ Святого Петра, женское аббатство Фраумюнстер, после экскурсии свободное время. Переезд в отель, размещение в гостинице.

3 день

Завтрак в гостинице. Переезд в Берн. Обзорная экскурсия по Берну и знакомство с его основными достопримечательностями: Тюремная башня, уличные фонтанчики, Часовая башня (куранты с движущимися фигурками), готический собор с самой высокой в Швейцарии колокольней, а также давшая имя городу «Медвежья яма»… а затем едем по озерной стране в Интерлакен, прогулка 👣 по городу. Далее переезд по изумительному серпантину и прибытие в Люцерн — один из десяти самых посещаемых городов мира, обед (не входит в стоимость тура), обзорная экскурсия. Возвращение через княжество Лихтенштейн (с прогулкой и покупкой сувениров). Точное время отправления сопровождающий объявляет дополнительно.

4 день

Ночной переезд в Карловы Вары.

Обратите внимание! С собой на экскурсию нужно брать заграничный паспорт и страховку

Перед внесением предоплаты обязательно уточняйте наличие мест у организатора.