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Экскурсия в Швейцарию из Карловых Вар (4 дня)

Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Карловы Вар
Швейцария — самый вкусный шоколад и сыр, самые надежные банки и самая красивая природа.

В этом вы сможете убедиться в нашем 4-дневном путешествии по Швейцарии.

Вы посетите средневековый Регенсбург, насладитесь красотами Рейнского водопада и прогуляетесь 👣 по столичным улочкам.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 84 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €244 за человека

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Экскурсия в Швейцарию из Карловых Вар (4 дня)
Экскурсия в Швейцарию из Карловых Вар (4 дня)

Что вы увидите

  • Регенсбург
  • Рейнские водопады
  • Цюрих
  • Берн
  • Люцерн
1 День
В первый день вас ожидает посещение баварского города - Регенсбург. Регенсбург - "Жемчужина" Баварии, средневековый баварский город 🏙️ с почти двухтысячелетней историй. Исторический центр Регенсбурга, с его многочисленными родовыми башнями и замками, монастырями, церквями и готическим собором Св. Петра, первым в Европе каменным мостом, внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО. Пешеходная экскурсия ⛳ по Регенсбургу длится 1, 5 часа. После экскурсии 🧭 - свободное время, по желанию ужин в традиционном баварском ресторане. Заселение в отель 🏨 День
Выезд в 08:00- 08:15 из Регенсбурга. Посещение Рейнского Водопада (билеты оплачиваются дополнительно), обед(оплачивается дополнительно). Oколо 16:30 – 17:00 - прибытие в Цюрих. Обзорная экскурсия по городу, с посещением основных достопримечательностей 🏛️ - площади Линденхоф, собора Гроссмюнстер. Также Вы увидите церковь ⛪ Святого Петра, женское аббатство Фраумюнстер, после экскурсии свободное время. Переезд в отель, размещение в гостинице.
3 день
Завтрак в гостинице. Переезд в Берн. Обзорная экскурсия по Берну и знакомство с его основными достопримечательностями: Тюремная башня, уличные фонтанчики, Часовая башня (куранты с движущимися фигурками), готический собор с самой высокой в Швейцарии колокольней, а также давшая имя городу «Медвежья яма»… а затем едем по озерной стране в Интерлакен, прогулка 👣 по городу. Далее переезд по изумительному серпантину и прибытие в Люцерн — один из десяти самых посещаемых городов мира, обед (не входит в стоимость тура), обзорная экскурсия. Возвращение через княжество Лихтенштейн (с прогулкой и покупкой сувениров). Точное время отправления сопровождающий объявляет дополнительно.
4 день
Ночной переезд в Карловы Вары.
Обратите внимание! С собой на экскурсию нужно брать заграничный паспорт и страховку
Перед внесением предоплаты обязательно уточняйте наличие мест у организатора.
Что входит
  • Услуги гида (экскурсия на русском языке)
  • Трансфер
  • Размещение в 2-местном номере отеля.
  • Завтрак в отеле
Что не входит
  • Входной билет на Рейнские водопады 4 евро
  • Питание, кроме завтрака
  • Доплата 30 евро за ночь за размещение в одноместном номере (при наличии)
Начало и место завершения
🚩 отель Pavlov
Экскурсия в Швейцарию из Карловых Вар (4 дня)
Экскурсия в Швейцарию из Карловых Вар (4 дня)
Экскурсия в Швейцарию из Карловых Вар (4 дня)
Экскурсия в Швейцарию из Карловых Вар (4 дня)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Eurotour G.
Eurotour G.
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