Eurotour G. проводит ещё 6 экскурсий

  1. Чехия
  2. Экскурсии

Покупки в Германии - Байройт/Хемнитц, выезд из Карловых Вар

Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Карловы Вар
Приглашаем вас отправится из Карловых Вар на шоп-тур в один из предложенных городов Германии.

Выбирайте Байройт, если кроме шоппинга хотите посмотреть и на интересные достопримечательности 🏛️ в городе – это родина немецких композиторов Ф.

Листа и Р.

Вагнера.

Или отправляйтесь в Хемниц, где можно найти более 80 разнообразных магазинов с одеждой, аксессуарами, обувью и товарами для дома.

Кроме того, в Германии удобная система получения tax free, что сделает ваш шопинг еще более выгодным.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €25 за человека

    Заказать экскурсию
Покупки в Германии - Байройт/Хемнитц, выезд из Карловых Вар
Покупки в Германии - Байройт/Хемнитц, выезд из Карловых Вар
Для любителей покупок на первом месте две вещи: доступная цена и качество товара. Немецкое качество вошло в поговорку. А как обстоят дела с ценами?
Возможно вы не знали, но Германия – одна из стран, где действует система tax free. Эта норма позволяет получить компенсацию налога на добавленную стоимость, который включают в цену товаров.

Право на возмещение имеют:

  • граждане других стран, которым не выдан вид на жительство в Германии;
  • все, у кого нет разрешения на работу в стране;
  • лица, которые находятся в Германии менее 3 месяцев.
  • Туристы, приезжающие в страну, с удовольствием пользуются возможностью делать выгодные покупки.
Оформить чеки tax free
Получить возмещение нетрудно. Перед покупкой сообщите продавцу, что вам нужен чек tax free. В него вносят информацию о покупателе и сумме возврата. Деньги можно получить на специальных пунктах возврата в аэропорту, или после возвращения домой.
Расписание поездки
Посадка на автобус в Карловых Варах – до 13:00.
С 14:30 до 19:00 время на шопинг и обед.
С 19:00 до 21:00 дорога в Карловы Вары.
В поездке не предусмотрено сопровождение гида. Не забывайте взять с собой достаточную сумму денег для всех покупок.
Что входит
  • Трансфер
Что не входит
  • Услуги сопровождающего
Начало и место завершения
🚩 отель Pavlov
Покупки в Германии - Байройт/Хемнитц, выезд из Карловых Вар
Покупки в Германии - Байройт/Хемнитц, выезд из Карловых Вар
Покупки в Германии - Байройт/Хемнитц, выезд из Карловых Вар
Покупки в Германии - Байройт/Хемнитц, выезд из Карловых Вар

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Eurotour G.
Eurotour G.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Eurotour G. проводит ещё 6 экскурсий

Золотая Прага, выезд из Карловых Вар
25
9 часов
Золотая Прага, выезд из Карловых Вар
11 отзывов
Дрезден из Карловых Вар
37
11 часов
Дрезден из Карловых Вар
5 отзывов
Пешеходная обзорная экскурсия по Карловым Варам
10
2 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по Карловым Варам
4 отзыва
Экскурсия в Бамберг из Карловых Вар
40
9 часов
Экскурсия в Бамберг из Карловых Вар
3 отзыва
Экскурсия в Ротенбург-на-Таубере из Карловых Вар
54
12 часов
Экскурсия в Ротенбург-на-Таубере из Карловых Вар
3 отзыва
Экскурсия в Лейпциг из Карловых Вар
57
11 часов
Экскурсия в Лейпциг из Карловых Вар
3 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Карловы Варах

Обзорная экскурсия по Карловым Варам
12
2 часа
Обзорная экскурсия по Карловым Варам
8 отзывов
Идиллические Карловы Вары
От 24
2 часа
Идиллические Карловы Вары
4 отзыва
Увидеть, услышать и почувствовать уютный чешский уголок на обзорной экскурсии
Исцеляющая сила Карловых Вар
260
10 часов
Исцеляющая сила Карловых Вар
2 отзыва
Путешествие из Праги в легендарный лечебный курорт Чехии и знакомство с чешским пивоварением
Карловы Вары и град Локет
351
10 часов
Карловы Вары и град Локет
1 отзыв
Автомобильный тур на знаменитый чешский курорт и в готический замок 13 века
Карловы Вары, или куда приводят мечты
От 462
12 часов
Карловы Вары, или куда приводят мечты
Автомобильная экскурсия по городу, спа-процедуры и дегустации
Бамберг. 1000 лет истории.
320
9 часов
Бамберг. 1000 лет истории.