Eurotour G. проводит ещё 6 экскурсий

Для любителей покупок на первом месте две вещи: доступная цена и качество товара. Немецкое качество вошло в поговорку. А как обстоят дела с ценами?
Возможно вы не знали, но Германия – одна из стран, где действует система tax free. Эта норма позволяет получить компенсацию налога на добавленную стоимость, который включают в цену товаров.
Право на возмещение имеют:
- граждане других стран, которым не выдан вид на жительство в Германии;
- все, у кого нет разрешения на работу в стране;
- лица, которые находятся в Германии менее 3 месяцев.
- Туристы, приезжающие в страну, с удовольствием пользуются возможностью делать выгодные покупки.
Оформить чеки tax free
Получить возмещение нетрудно. Перед покупкой сообщите продавцу, что вам нужен чек tax free. В него вносят информацию о покупателе и сумме возврата. Деньги можно получить на специальных пунктах возврата в аэропорту, или после возвращения домой.
Расписание поездки
Посадка на автобус в Карловых Варах – до 13:00.
С 14:30 до 19:00 время на шопинг и обед.
С 19:00 до 21:00 дорога в Карловы Вары.
В поездке не предусмотрено сопровождение гида. Не забывайте взять с собой достаточную сумму денег для всех покупок.