Eurotour G. проводит ещё 6 экскурсий

Для любителей покупок на первом месте две вещи: доступная цена и качество товара. Немецкое качество вошло в поговорку. А как обстоят дела с ценами?

Возможно вы не знали, но Германия – одна из стран, где действует система tax free. Эта норма позволяет получить компенсацию налога на добавленную стоимость, который включают в цену товаров.

Право на возмещение имеют:

граждане других стран, которым не выдан вид на жительство в Германии;

все, у кого нет разрешения на работу в стране;

лица, которые находятся в Германии менее 3 месяцев.

Туристы, приезжающие в страну, с удовольствием пользуются возможностью делать выгодные покупки.

Оформить чеки tax free

Получить возмещение нетрудно. Перед покупкой сообщите продавцу, что вам нужен чек tax free. В него вносят информацию о покупателе и сумме возврата. Деньги можно получить на специальных пунктах возврата в аэропорту, или после возвращения домой.

Расписание поездки

Посадка на автобус в Карловых Варах – до 13:00.

С 14:30 до 19:00 время на шопинг и обед.

С 19:00 до 21:00 дорога в Карловы Вары.

В поездке не предусмотрено сопровождение гида. Не забывайте взять с собой достаточную сумму денег для всех покупок.