По дороге в Прагу гид расскажет вам о прошлом Чехии, самых интересных событиях и местах, связанных с Прагой. В 16:00 группа прибывает в Прагу. Первая остановка – центр Чешского граната. Здесь вы увидите уникальные произведения ювелирного искусства и сможете выбрать что-то для себя. Здесь же вас угостят напитками.

С 17:00 до 18:15 – обзорная экскурсия ⛳ по городу с посещением Староместской площади, ратуши со знаменитыми пражскими курантами. Вы также увидите легендарный Карлов мост, еврейский квартал.

18:15 – 18:45 – свободное время на улице Парижской (здесь находится множество элитных магазинов).

19:00 – 21:00 – катание по Влтаве, ужин. Напитки оплачиваются отдельно.

После 21:00 группа отправляется обратно. Примерное время прибытия в Карловы Вары 23:00.

Программа может меняться в различное время года и в связи с погодными условиями.