  1. Чехия
  2. Экскурсии

Прага вечерняя с ужином на теплоходе, выезд из Карловых Вар

Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Карловы Вар
Прага – столица ⭐️ Чешской республики, город 🏙️ древних замков, мостов, средневековых улиц и пива.

Мы предлагаем вам совершить путешествие в этот славный городок, который является четвертым по численности населения городом Евросоюза.

По дороге в Прагу гид расскажет вам о прошлом Чехии, самых интересных событиях и местах, связанных с Прагой.

На экскурсии 🧭 вы увидите главные пражские достопримечательности 🏛️, покатаетесь Влатве, а также отведаете великолепный и сытный ужин.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🍤Можно и покушать
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €34 за человека

    Заказать экскурсию
Прага вечерняя с ужином на теплоходе, выезд из Карловых Вар
Прага вечерняя с ужином на теплоходе, выезд из Карловых Вар

Что вы увидите

  • собор св. Вита и другие храмы
  • дворцы королей и президентов
  • Градчанская площадь
По дороге в Прагу гид расскажет вам о прошлом Чехии, самых интересных событиях и местах, связанных с Прагой. В 16:00 группа прибывает в Прагу. Первая остановка – центр Чешского граната. Здесь вы увидите уникальные произведения ювелирного искусства и сможете выбрать что-то для себя. Здесь же вас угостят напитками.
С 17:00 до 18:15 – обзорная экскурсия ⛳ по городу с посещением Староместской площади, ратуши со знаменитыми пражскими курантами. Вы также увидите легендарный Карлов мост, еврейский квартал.
18:15 – 18:45 – свободное время на улице Парижской (здесь находится множество элитных магазинов).
19:00 – 21:00 – катание по Влтаве, ужин. Напитки оплачиваются отдельно.
После 21:00 группа отправляется обратно. Примерное время прибытия в Карловы Вары 23:00.
Программа может меняться в различное время года и в связи с погодными условиями.
Что входит
  • сопровождение опытного русскоязычного гида
  • комфортабельный автобус
  • экскурсионное обслуживание
  • билет на теплоход
Что не входит
  • напитки на теплоходе
Начало и место завершения
🚩 отель Pavlov
Прага вечерняя с ужином на теплоходе, выезд из Карловых Вар
Прага вечерняя с ужином на теплоходе, выезд из Карловых Вар
Прага вечерняя с ужином на теплоходе, выезд из Карловых Вар
Прага вечерняя с ужином на теплоходе, выезд из Карловых Вар

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Eurotour G.
Eurotour G.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Eurotour G. проводит ещё 6 экскурсий

Золотая Прага, выезд из Карловых Вар
25
9 часов
Золотая Прага, выезд из Карловых Вар
11 отзывов
Дрезден из Карловых Вар
37
11 часов
Дрезден из Карловых Вар
5 отзывов
Пешеходная обзорная экскурсия по Карловым Варам
10
2 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по Карловым Варам
4 отзыва
Экскурсия в Бамберг из Карловых Вар
40
9 часов
Экскурсия в Бамберг из Карловых Вар
3 отзыва
Экскурсия в Ротенбург-на-Таубере из Карловых Вар
54
12 часов
Экскурсия в Ротенбург-на-Таубере из Карловых Вар
3 отзыва
Экскурсия в Лейпциг из Карловых Вар
57
11 часов
Экскурсия в Лейпциг из Карловых Вар
3 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Карловы Варах

Обзорная экскурсия по Карловым Варам
12
2 часа
Обзорная экскурсия по Карловым Варам
8 отзывов
Идиллические Карловы Вары
От 24
2 часа
Идиллические Карловы Вары
4 отзыва
Увидеть, услышать и почувствовать уютный чешский уголок на обзорной экскурсии
Исцеляющая сила Карловых Вар
260
10 часов
Исцеляющая сила Карловых Вар
2 отзыва
Путешествие из Праги в легендарный лечебный курорт Чехии и знакомство с чешским пивоварением
Карловы Вары и град Локет
351
10 часов
Карловы Вары и град Локет
1 отзыв
Автомобильный тур на знаменитый чешский курорт и в готический замок 13 века
Карловы Вары, или куда приводят мечты
От 462
12 часов
Карловы Вары, или куда приводят мечты
Автомобильная экскурсия по городу, спа-процедуры и дегустации
Бамберг. 1000 лет истории.
320
9 часов
Бамберг. 1000 лет истории.