Саксонскую Швейцарию заслуженно относят к числу наиболее красивых и очаровательных регионов Германии. Национальный парк "Саксонская Швейцария" расположен на юге Саксонии, около 100 км. от Праги и знаменит на весь мир неповторимостью своих природных ландшафтов, включающих огромные каменные скалистые массивы, столбовые горы, узкие долины и ущелья. «Миллионы лет, застывшие в камне» - так иногда называют этот, не имеющий в Центральной Европе аналогов, природный заповедник.

В ходе экскурсии Вас ожидает посещение крепости Кёнигштайн, история которой началась более 750 лет назад, и постепенно на ее территории возник впечатляющий комплекс строений в стиле поздней готики, барокко и ренессанса, а также зданий, возведенных в XIX в.

После этого Вы передеете на огромный каменный скалистый массив Бастай, возвышающийся на высоте 198 метров над Эльбой. С многочисленных выступов, перед Вами откроются незабываемые виды столбовых гор и Эльбы.