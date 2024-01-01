Саксонская Швейцария

Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится с профессиональным русскоязычным гидом. Важно! На экскурсию требуется обязательно взять с собой загран. паспорт и медицинскую страховку.
Саксонская Швейцария
Саксонская Швейцария
Саксонская Швейцария

Описание экскурсии

Саксонскую Швейцарию заслуженно относят к числу наиболее красивых и очаровательных регионов Германии. Национальный парк "Саксонская Швейцария" расположен на юге Саксонии, около 100 км. от Праги и знаменит на весь мир неповторимостью своих природных ландшафтов, включающих огромные каменные скалистые массивы, столбовые горы, узкие долины и ущелья. «Миллионы лет, застывшие в камне» - так иногда называют этот, не имеющий в Центральной Европе аналогов, природный заповедник.

В ходе экскурсии Вас ожидает посещение крепости Кёнигштайн, история которой началась более 750 лет назад, и постепенно на ее территории возник впечатляющий комплекс строений в стиле поздней готики, барокко и ренессанса, а также зданий, возведенных в XIX в.

После этого Вы передеете на огромный каменный скалистый массив Бастай, возвышающийся на высоте 198 метров над Эльбой. С многочисленных выступов, перед Вами откроются незабываемые виды столбовых гор и Эльбы.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Саксонская Швейцария
  • Бастай
  • Крепость Кёнингштайн
Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Природный заповедник и крепость Кенигштайн (16 евро с человека) Питание
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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