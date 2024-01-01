Описание экскурсии
Саксонскую Швейцарию заслуженно относят к числу наиболее красивых и очаровательных регионов Германии. Национальный парк "Саксонская Швейцария" расположен на юге Саксонии, около 100 км. от Праги и знаменит на весь мир неповторимостью своих природных ландшафтов, включающих огромные каменные скалистые массивы, столбовые горы, узкие долины и ущелья. «Миллионы лет, застывшие в камне» - так иногда называют этот, не имеющий в Центральной Европе аналогов, природный заповедник.
В ходе экскурсии Вас ожидает посещение крепости Кёнигштайн, история которой началась более 750 лет назад, и постепенно на ее территории возник впечатляющий комплекс строений в стиле поздней готики, барокко и ренессанса, а также зданий, возведенных в XIX в.
После этого Вы передеете на огромный каменный скалистый массив Бастай, возвышающийся на высоте 198 метров над Эльбой. С многочисленных выступов, перед Вами откроются незабываемые виды столбовых гор и Эльбы.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Саксонская Швейцария
- Бастай
- Крепость Кёнингштайн
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Природный заповедник и крепость Кенигштайн (16 евро с человека) Питание