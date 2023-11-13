Итак, как говорится, «Однажды в Страстную пятницу…» Примерно такой преамбулой начинается экскурсия по замку Чешский Штернберк. Судя по его возрасту, кладов, повестей и баек там должно быть припасена тьма… К слову сказать, это замок возник аккурат между Ледовым побоищем и Невской битвой, а его автором и вдохновителем был некий Здеслав из Девишова.

За восемьсот истёкших с того времени лет данная твердыня пережила тьму приключений и огромную кубатуру монтажно-демонтажных работ. С боями продравшись через время, заматерев и разросшись, стоит он громадным мистическим валуном, служа верой и правдой потомкам того самого Здеслава.

В таких местах, по логике вещей, обязаны быть и черти, и клады, и легенды. А потому рассказам о том, как однажды в ту самую Страстную пятницу отверзлись скалы и в реку высыпались золотые дукаты, верится само собой…

Однако большего числа преданий и небылиц, нежели на Вышеграде, найти ни в каких замках нельзя. Вышеград ими натурально пропитан, как нуга цукатами.

Вся линейка былинных героев из старых чешских летописей здесь разбросана по огромной Вышеградской скале. В каждой её каменной складке, в каждом её закутке непременно кто-нибудь из них да припрятан. Данная цитадель кишмя кишит всевозможными Бивоями с Горимирами и Цтирадами с Шарками…

Помимо страшилок и в замке, и на Вышеграде есть много того, что наполняет историю не только фэнтезийной ветошью, но и прагматическим смыслом. Кроме пейзажей, любви и исторических приключений в сегодняшней программе предусмотрен и гастрономический экстаз.