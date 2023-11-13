Чешский Штернберг и пражский Вышеград

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоговорящим гидом.
Чешский Штернберг и пражский Вышеград
Чешский Штернберг и пражский Вышеград
Чешский Штернберг и пражский Вышеград
Чешский Штернберг и пражский Вышеград
Чешский Штернберг и пражский Вышеград
Чешский Штернберг и пражский Вышеград

Что вас ожидает:

  • Замок Чешский Штернберк
  • Вышеград
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Итак, как говорится, «Однажды в Страстную пятницу…» Примерно такой преамбулой начинается экскурсия по замку Чешский Штернберк. Судя по его возрасту, кладов, повестей и баек там должно быть припасена тьма… К слову сказать, это замок возник аккурат между Ледовым побоищем и Невской битвой, а его автором и вдохновителем был некий Здеслав из Девишова.

За восемьсот истёкших с того времени лет данная твердыня пережила тьму приключений и огромную кубатуру монтажно-демонтажных работ. С боями продравшись через время, заматерев и разросшись, стоит он громадным мистическим валуном, служа верой и правдой потомкам того самого Здеслава.

В таких местах, по логике вещей, обязаны быть и черти, и клады, и легенды. А потому рассказам о том, как однажды в ту самую Страстную пятницу отверзлись скалы и в реку высыпались золотые дукаты, верится само собой…

Однако большего числа преданий и небылиц, нежели на Вышеграде, найти ни в каких замках нельзя. Вышеград ими натурально пропитан, как нуга цукатами.

Вся линейка былинных героев из старых чешских летописей здесь разбросана по огромной Вышеградской скале. В каждой её каменной складке, в каждом её закутке непременно кто-нибудь из них да припрятан. Данная цитадель кишмя кишит всевозможными Бивоями с Горимирами и Цтирадами с Шарками…

Помимо страшилок и в замке, и на Вышеграде есть много того, что наполняет историю не только фэнтезийной ветошью, но и прагматическим смыслом. Кроме пейзажей, любви и исторических приключений в сегодняшней программе предусмотрен и гастрономический экстаз.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
На весь день
История и культура

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