Отныне у вас есть прекрасная возможность насладиться прекрасной вечерней Прагой почти без туристов. Вышеград – легендарное и таинственное место, связанное с зарождением чешского государства. Собор свв. Петра и Павла, старейшая на территории Праги ротонда св. Мартина и, конечно же, легенда о княжне Либуше, предсказавшей вселенскую славу чешской столице. Во второй части экскурсии 🧭 мы покажем вам утопающие в богатой подсветке Пражский Град, Страговский монастырь, Лорету и Градчанскую площадь. И, конечно же, вас ждут прекрасные виды с Пражского Града на почти что весь вечерний город!

Для туриста время подчас дороже денег, для его экономии мы подвезём вас до Вышеграда и Пражского Града на комфортабельном «Мерседесе».