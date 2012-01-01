Отныне у вас есть прекрасная возможность насладиться прекрасной вечерней Прагой почти без туристов. Вышеград – легендарное и таинственное место, связанное с зарождением чешского государства. Собор свв. Петра и Павла, старейшая на территории Праги ротонда св. Мартина и, конечно же, легенда о княжне Либуше, предсказавшей вселенскую славу чешской столице. Во второй части экскурсии 🧭 мы покажем вам утопающие в богатой подсветке Пражский Град, Страговский монастырь, Лорету и Градчанскую площадь. И, конечно же, вас ждут прекрасные виды с Пражского Града на почти что весь вечерний город!
Для туриста время подчас дороже денег, для его экономии мы подвезём вас до Вышеграда и Пражского Града на комфортабельном «Мерседесе».
Что входит
услуги гида
транспорт
хорошее настроение:)
Начало
🚩 у Пороховых ворот на площади Республики
Место завершения
🏁 Пороховые ворота
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.