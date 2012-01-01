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Вечерняя Прага: Тайны Вышеграда и Пражского Града

5
10 отзывов
Мартин К.
Мартин К. – Гид из Праги
Вечерняя Прага: Тайны Вышеграда и Пражского Града
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  • 👥Групповая
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🧘На выходные
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €19 за человека

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Вечерняя Прага: Тайны Вышеграда и Пражского Града
Вечерняя Прага: Тайны Вышеграда и Пражского Града

Что вы увидите

  • Общественный дом
  • Вацлавская площадь
  • крепость Вышеград
  • ротонда св. Мартина
  • храм свв. Петра и Павла
  • виды на город
  • траговский монастырь
  • Лоретанская и Градчанская площади
  • резиденции президента и правительства
  • здание парламента
  • набережные...
Отныне у вас есть прекрасная возможность насладиться прекрасной вечерней Прагой почти без туристов. Вышеград – легендарное и таинственное место, связанное с зарождением чешского государства. Собор свв. Петра и Павла, старейшая на территории Праги ротонда св. Мартина и, конечно же, легенда о княжне Либуше, предсказавшей вселенскую славу чешской столице. Во второй части экскурсии 🧭 мы покажем вам утопающие в богатой подсветке Пражский Град, Страговский монастырь, Лорету и Градчанскую площадь. И, конечно же, вас ждут прекрасные виды с Пражского Града на почти что весь вечерний город!
Для туриста время подчас дороже денег, для его экономии мы подвезём вас до Вышеграда и Пражского Града на комфортабельном «Мерседесе».
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
  • хорошее настроение:)
Начало
🚩 у Пороховых ворот на площади Республики
Место завершения
🏁 Пороховые ворота
Вечерняя Прага: Тайны Вышеграда и Пражского Града
Вечерняя Прага: Тайны Вышеграда и Пражского Града
Вечерняя Прага: Тайны Вышеграда и Пражского Града

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мартин К.
Мартин К.
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10 отзывов оставили туристы

Мартин К. проводит ещё 2 экскурсии

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