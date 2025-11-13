Вы устали гулять по городу, ходить по магазинам или ездить на экскурсии? У Вас есть хорошая возможность устроить для себя небольшой отдых в приятной атмосфере. Несомненно, дневная прогулка с обедом в течение 2- х часов даст Вам возможность отдохнуть, вкусно поесть, и увидеть для себя этот город по-новому. На закрытой палубе для Вас будет приготовлен шведский стол, а наслаждаться обедом Вы будете под звуки живой музыки. Во время двухчасовой прогулки Вы увидите:

Карлов Мост • музей Бедржиха Сметаны • Собор святого Вита на Пражском граде • Национальный театр • Танцующий дом • Вышеград Внимание! Данная экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек. В случае не набора группы — вам будет предложена другая дата или другая экскурсия.