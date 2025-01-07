V Valentyna Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином Здрастуйте. Большое спасибо вам,все было супер. Я очень рада,что воспользувалась вашими услугами. И еще раз спасибо за прекрасний вечер.

S Svetlana Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе читать дальше был туман и мы не смогли оценить великолепие панорам Праги (но это повод вернуться). Экскурсовод Антонина - замечательная и харизматичная. Остались полностью довольны, спасибо! Добрый день! Были в Праге впервые на Рождественские каникулы. Экскурсия получилась обширная и очень интересная. Немного не повезло с погодой,

D Diana Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе За два часа на машине, побывали в тех локациях где сами ещё не были, и другими глазами посмотрели на те объекты, которые увидели ранее самостоятельно. Татьяна рассказывала очень интересно, водитель аккуратный.

b balbekov Пешеходная экскурсия: Правобережная Прага Руслану большое спасибо за экскурсию. Мы третий раз в Праге, но даже на третьей экскурсии услышали что то новое и интересное)

n nikita.v Пешеходная экскурсия: Правобережная Прага Экскурсия очень понравилась. Руслан грамотно и интересно провел нас по правобережной Праге. Экскурсовод показался знающим и приятным, можем посоветовать всем, кто интересуется историей Праги.