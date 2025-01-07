Национальный театр – экскурсии в Праге

Найдено 3 экскурсии в категории «Национальный театр» в Праге на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
На автобусе
54 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 19:00 (сбор в 18:50)
Завтра в 19:00
3 мар в 19:00
25 за человека
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
68 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
Начало: Староместская площадь
Расписание: Ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
3 мар в 18:00
43 за человека
Двухчасовая прогулка по Влтаве с обедом
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Двухчасовая прогулка по Влтаве с обедом
3 мар в 10:00
4 мар в 09:00
27 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Valentyna
    7 января 2025
    Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
    Здрастуйте. Большое спасибо вам,все было супер. Я очень рада,что воспользувалась вашими услугами. И еще раз спасибо за прекрасний вечер.
  • S
    Svetlana
    30 декабря 2024
    Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    Добрый день! Были в Праге впервые на Рождественские каникулы. Экскурсия получилась обширная и очень интересная. Немного не повезло с погодой,
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    был туман и мы не смогли оценить великолепие панорам Праги (но это повод вернуться). Экскурсовод Антонина - замечательная и харизматичная. Остались полностью довольны, спасибо!

  • D
    Diana
    11 декабря 2024
    Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    За два часа на машине, побывали в тех локациях где сами ещё не были, и другими глазами посмотрели на те объекты, которые увидели ранее самостоятельно. Татьяна рассказывала очень интересно, водитель аккуратный.
  • b
    balbekov
    30 декабря 2019
    Пешеходная экскурсия: Правобережная Прага
    Руслану большое спасибо за экскурсию. Мы третий раз в Праге, но даже на третьей экскурсии услышали что то новое и интересное)
  • n
    nikita.v
    22 декабря 2019
    Пешеходная экскурсия: Правобережная Прага
    Экскурсия очень понравилась. Руслан грамотно и интересно провел нас по правобережной Праге. Экскурсовод показался знающим и приятным, можем посоветовать всем, кто интересуется историей Праги.
  • A
    Andreas
    4 июня 2019
    Пешеходная экскурсия: Правобережная Прага
    Очень интересно и не утомительно. Приобрели индивидуальную экскурсию для трёх человек.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Национальный театр»

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  1. Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
  2. Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
  3. Двухчасовая прогулка по Влтаве с обедом
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Карлов мост
  2. Самое главное
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Праге в марте 2025
Сейчас в Праге в категории "Национальный театр" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 43. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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