2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 19:00 (сбор в 18:50)
Завтра в 19:00
3 мар в 19:00
€25 за человека
2 часа
Водная прогулка
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
Начало: Староместская площадь
Расписание: Ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
3 мар в 18:00
€43 за человека
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
3 мар в 10:00
4 мар в 09:00
€27 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- VValentyna7 января 2025Здрастуйте. Большое спасибо вам,все было супер. Я очень рада,что воспользувалась вашими услугами. И еще раз спасибо за прекрасний вечер.
- SSvetlana30 декабря 2024Добрый день! Были в Праге впервые на Рождественские каникулы. Экскурсия получилась обширная и очень интересная. Немного не повезло с погодой,
- DDiana11 декабря 2024За два часа на машине, побывали в тех локациях где сами ещё не были, и другими глазами посмотрели на те объекты, которые увидели ранее самостоятельно. Татьяна рассказывала очень интересно, водитель аккуратный.
- bbalbekov30 декабря 2019Пешеходная экскурсия: Правобережная ПрагаРуслану большое спасибо за экскурсию. Мы третий раз в Праге, но даже на третьей экскурсии услышали что то новое и интересное)
- nnikita.v22 декабря 2019Пешеходная экскурсия: Правобережная ПрагаЭкскурсия очень понравилась. Руслан грамотно и интересно провел нас по правобережной Праге. Экскурсовод показался знающим и приятным, можем посоветовать всем, кто интересуется историей Праги.
- AAndreas4 июня 2019Пешеходная экскурсия: Правобережная ПрагаОчень интересно и не утомительно. Приобрели индивидуальную экскурсию для трёх человек.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Национальный театр»
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