Камерный городок словно декорация к средневековому роману о прекрасных дамах, отважных рыцарях и призраках. Здесь и тесные улочки, и старинные каменные постройки, и места, откуда открывается грандиозный вид на скалистую крепость! Вы впитаете средневековый дух, прогуливаясь по Чешскому Крумлову, и побываете в стенах белоснежного наикрасивейшего имения в Праге — в замке Глубока-над-Влтавой.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Чешский Виндзор, или Глубока-над-Влтавой

Через 150 км — и после содержательной истории о Праге и Чешском Крумлове вас ждёт долгожданная встреча с белоснежной жемчужиной Чехии. Украшения, бастионы, высокие зубцы башенок, колонны и шумящая у подножия река Влтава — здесь будто попадешь в волшебный мир Уолта Диснея! Перед тем, как осмотреть замок изнутри, вы прогуляетесь по его владениям вместе с местным экскурсоводом — который непременно увлечёт хрониками этой грандиозной постройки. Далее вас ждут старинные залы и кабинеты, охотничьи трофеи бывших владельцев и впечатляющие рыцарские доспехи. Также в замке находится коллекция предметов, которая вдохновила Брэма Стокера на написание романа «Дракула». Что это — узнаете на экскурсии.

Крумлов — «застывшая сказка в камне»

Надеюсь, в вашем фотоаппарате осталась память, ведь впереди красавец Чески-Крумлов! Здесь вас ждёт увлекательная обзорная экскурсия по городу, где нет ни одного повторяющегося дома. А ещё Крумлов сохранил первоначальный вид с далёкого 13 века. Вы погуляете по историческому центру и «городам внутри города», которые зовутся Латран и Паркан. По пути увидите Плащевой мост, одну из самых живописных площадок замка Чешский Крумлов, сможете подняться на паровозике во внутренний двор и осмотреть окрестности и красочные террасы.

В конце по вашему желанию можно пообедать в аутентичном ресторанчике, где вас угостят блюдами чешкой кухни, пивом и вином.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Путешествовать мы будем на комфортабельном автобусе (климат-контроль, мягкие кресла с ремнями безопасности)

Каждые 1,5 часа предусмотрены остановки

После обеда предусмотрено свободное время — 2 часа

Дорога из Праги до замка займет около 1,5 часов

Дорога от замка до Чешского Крумлова займёт 30 мин

Ориентировочное возвращение в Прагу — 18:30-19:00

Дополнительные расходы