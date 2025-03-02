Экскурсии с обедом

Найдено 3 экскурсии в категории «С обедом» в Праге на русском языке, цены от €27. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Круиз по Влатве с обедом
Музыкальные теплоходы
9 отзывов
2 часа
Круиз
Круиз по Влатве с обедом
Начало: На Староместской площади
«А на закрытой палубе вас будет ждать вкусный обед в формате шведского стола»
Расписание: пт., сб., вс. в 11:30
Завтра в 18:00
3 мар в 18:00
55 за человека
Двухчасовая прогулка по Влтаве с обедом
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Двухчасовая прогулка по Влтаве с обедом
«Несомненно, дневная прогулка с обедом в течение 2- х часов даст Вам возможность отдохнуть, вкусно поесть, и увидеть для себя этот город по-новому»
3 мар в 10:00
4 мар в 09:00
27 за человека
Круиз по Влатве с обедом
Музыкальные теплоходы
13 отзывов
2 часа
Круиз
Круиз по Влатве с обедом
Начало: На Староместской площади
«А на закрытой палубе вас будет ждать вкусный обед в формате шведского стола»
Расписание: сб., вс. в 13:00
Завтра в 13:00
8 мар в 13:00
35 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «С обедом»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Круиз по Влатве с обедом
  2. Двухчасовая прогулка по Влтаве с обедом
  3. Круиз по Влатве с обедом
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Карлов мост
  2. Самое главное
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Праге в марте 2025
Сейчас в Праге в категории "С обедом" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 55. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «С обедом», 22 ⭐ отзыва, цены от €27. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май