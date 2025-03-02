2 часа
Круиз
Круиз по Влатве с обедом
Начало: На Староместской площади
«А на закрытой палубе вас будет ждать вкусный обед в формате шведского стола»
Расписание: пт., сб., вс. в 11:30
Завтра в 18:00
3 мар в 18:00
€55 за человека
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Двухчасовая прогулка по Влтаве с обедом
«Несомненно, дневная прогулка с обедом в течение 2- х часов даст Вам возможность отдохнуть, вкусно поесть, и увидеть для себя этот город по-новому»
3 мар в 10:00
4 мар в 09:00
€27 за человека
2 часа
Круиз
Круиз по Влатве с обедом
Начало: На Староместской площади
«А на закрытой палубе вас будет ждать вкусный обед в формате шведского стола»
Расписание: сб., вс. в 13:00
Завтра в 13:00
8 мар в 13:00
€35 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «С обедом»
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Сейчас в Праге в категории "С обедом" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 55. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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