Найдено 3 экскурсии в категории « С обедом » в Праге на русском языке, цены от €27. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

1 чел. По популярности Музыкальные теплоходы 9 отзывов 2 часа Круиз Круиз по Влатве с обедом Начало: На Староместской площади «А на закрытой палубе вас будет ждать вкусный обед в формате шведского стола» Расписание: пт., сб., вс. в 11:30 € 55 за человека Пешая 2 часа Мини-группа до 5 чел. Двухчасовая прогулка по Влтаве с обедом «Несомненно, дневная прогулка с обедом в течение 2- х часов даст Вам возможность отдохнуть, вкусно поесть, и увидеть для себя этот город по-новому» € 27 за человека Музыкальные теплоходы 13 отзывов 2 часа Круиз Круиз по Влатве с обедом Начало: На Староместской площади «А на закрытой палубе вас будет ждать вкусный обед в формате шведского стола» Расписание: сб., вс. в 13:00 € 35 за человека Другие экскурсии Праги

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «С обедом»

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