6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу XVII века в Чешском Крумлове, прогуливаясь по улочкам и открывая секреты старинного Града. Уникальные впечатления гарантированы
Чешский Крумлов, известный как «город пятилепестковой розы», привлекает путешественников своими историческими достопримечательностями и уникальной атмосферой.
Гости смогут исследовать Чешскокрумловский Град, второй по величине в Чехии, и насладиться видами с его смотровой площадки. Посещение старинной пивоварни Эггенберг добавит особый колорит поездке. Этот город, словно застывший в прошлом, подарит незабываемые впечатления и желание вернуться снова
Исторический центр Чешского Крумлова — второй по величине в стране после Пражского Града. Вы обойдёте пять старых дворов, взглянете на орудия эпохи Тридцатилетней войны, случившейся в Европе в XVII веке, и полюбуетесь видами города и окрестностей с высоты смотровой площадки. Я расскажу о том, почему Чешский Крумлов получил свои прозвища и какое сокровище Чехии до сих пор добывают неподалёку. А вы встретите в Чешскокрумловском Граде гималайских медведей и насладитесь тишиной его старинных улочек.
300-летняя пивоварня и богемская атмосфера
После прогулки по Чешскому Крумлову мы сможем отправиться на пивоварню или, как называют их в Чехии, на пивовар Эггенберг — его истории почти 300 лет! А если вы захотите, я оставлю вас с городом наедине и обязательно расскажу о том, что прикупить у местных ремесленников. С юга Богемии легко увезти смеси лечебных трав и необычную канцелярию — рядом с Чешским Крумловом расположилось производство старой фирмы «Кохинор». Перед отъездом из города, узнав о судьбе резиденции рода Рожмебргов, вы загадаете желание на Мельничном мосту, окинете взглядом окрестности и, я уверена, захотите не раз ещё сюда вернуться.
Организационные детали
Входные билеты в Град оплачиваются дополнительно
Индивидуальную экскурсию можно провести и для вашей компании от 7 до 19 человек (например, если у вас корпоративная поездка). Стоимость: 59€ с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На рецепции отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1699 туристов
Мне 55 лет, я театровед. В Чехии прошла обучение в одной из лучших школ туристического бизнеса, так что лицензиями и дипломами я обременена аж-аж). На экскурсиях я не пересказываю раз читать дальшеуменьшить
и навсегда заученные сухие факты истории. Историю творят не даты и факты, а люди и их судьбы. Я обязательно покажу «секретные» уголки Праги, отмечу на карте интересные музеи, выставки и рестораны, а в конце экскурсии, вас ждет маленький сувенир на память. С надеждой на встречу, Надежда.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Любовь
отличная поездка. рекомендую замечательный и интересный рассказ от Надежды. все комфортно, удобно, достаточно свободного времени чтобы погулять по городу, лавочкам. Вкусно пообедать
Надежда
Ответ организатора:
Огромное спасибо за отзыв! А я хочу поблагодарить Вас за встречу. Общение с людьми, с которыми звучишь на одной волне - редкостный и очень ценный дар!
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Е
Елена
Экскурсия прошла 25 января, запоздалый отзыв. Экскурсия очень понравилась. Комфортабельная машина, приятный и вежливый водитель. По пути в город Надежда рассказала немного об исторчиеских событиях. Город оказался очень милым и читать дальшеуменьшить
приятным. Надежда посоветовала также ресторан с местной кухней, который нам очень понравился. С удовольствием вернулись бы еще раз в этот город, только ближе к сезону, когда некоторые достопримечательности будут открыты для посещения (на зиму некоторые закрываются). Всем рекомендую к посещению и обязательно взять экскурсию, тогда впечателние от города будет полным!
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Д
Дмитрий
Если Вы хотите попасть на супер-экскурсию по Чехии, то вам нужно к Надежде! Мы путешествуем с женой не так часто и поэтому стараемся заказывать индивидуальные экскурсии. Чехию мы посетили в читать дальшеуменьшить
первый раз. Очень важно, что наши экскурсии проходили на машине, и это позволило не устать в конце и познакомиться с местными особенностями и колоритом. Экскурсия, которая оставила неизгладимое впечатление, была очень хорошо организована, интересная, наполненная разнообразными фактами и удивительными историями. Хочу поблагодарить Надежду за замечательный день, проведенный в Чехии.
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О
Ольга
Крумлов - обязателен к посещению! Чудесное место, и рекомендую брать именно индивидуальную экскурсию. От Праги ехать 2,5 часа, но за это время нам Надежда рассказала столько интересного из истории Крумлова и Чехии в целом! Есть с чем сравнить - поэтому большой респект рассказчику и заботливому водителю, который нас старался удобно и близко подвезти везде.
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Владимир
Мы с друзьями часто бываем в Чехии и каждый раз посещаем Чешский Крумлов. В этот раз решились заказать экскурсию в индивидуальном формате. И не пожалели. Спасибо огромное Надежда и Константин за отлично организованную поездку, интереснейший рассказ и море позитива. В следующий раз в любую сторону Чехии только с вами.
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Н
Нина
Если вы хотите сделать Вашу поездку незабываемой, воспользуйтесь услугами этого экскурсовода. Материал подается настолько лёгким и живым языком, приправленным толикой иронии, что даже многочасовая прогулка в холодную и дождливую погоду не вызывает усталости!
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