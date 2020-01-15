6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Чешский Крумлов, «жемчужина Влтавы»

Автомобильное путешествие на юг Богемии в живописную резиденцию Рожмебргов

Надежда
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Надежда – ваш гид
Союз «города пятилепестковой розы» и реки Влтавы — редкой красоты зрелище.

Словно застывший в XVII столетии, Чешский Крумлов очарует древним Градом и его дворами, уютом улочек, похожих на сказочные декорации, и расскажет, какими тропинками здесь гулял Ганс Христиан Андерсен.

А я поделюсь с вами тем, о чём молчит старый город.
€351
316 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча рецепция отеля
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Чешский Крумлов, «жемчужина Влтавы»
Чешский Крумлов, «жемчужина Влтавы»

Что вас ожидает

Чешскокрумловский Град и его секреты
Исторический центр Чешского Крумлова — второй по величине в стране после Пражского Града. Вы обойдёте пять старых дворов, взглянете на орудия эпохи Тридцатилетней войны, случившейся в Европе в XVII веке, и полюбуетесь видами города и окрестностей с высоты смотровой площадки. Я расскажу о том, почему Чешский Крумлов получил свои прозвища и какое сокровище Чехии до сих пор добывают неподалёку. А вы встретите в Чешскокрумловском Граде гималайских медведей и насладитесь тишиной его старинных улочек.

300-летняя пивоварня и богемская атмосфера
После прогулки по Чешскому Крумлову мы сможем отправиться на пивоварню или, как называют их в Чехии, на пивовар Эггенберг — его истории почти 300 лет! А если вы захотите, я оставлю вас с городом наедине и обязательно расскажу о том, что прикупить у местных ремесленников. С юга Богемии легко увезти смеси лечебных трав и необычную канцелярию — рядом с Чешским Крумловом расположилось производство старой фирмы «Кохинор». Перед отъездом из города, узнав о судьбе резиденции рода Рожмебргов, вы загадаете желание на Мельничном мосту, окинете взглядом окрестности и, я уверена, захотите не раз ещё сюда вернуться.

Организационные детали

  • Входные билеты в Град оплачиваются дополнительно
  • Индивидуальную экскурсию можно провести и для вашей компании от 7 до 19 человек (например, если у вас корпоративная поездка). Стоимость: 59€ с человека.
Чешский Крумлов, «жемчужина Влтавы»
Чешский Крумлов, «жемчужина Влтавы»
Чешский Крумлов, «жемчужина Влтавы»
Чешский Крумлов, «жемчужина Влтавы»
Чешский Крумлов, «жемчужина Влтавы»
Чешский Крумлов, «жемчужина Влтавы»
Чешский Крумлов, «жемчужина Влтавы»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура рецепция отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Надежда
Надежда
Мне 55 лет, я театровед. В Чехии прошла обучение в одной из лучших школ туристического бизнеса, так что лицензиями и дипломами я обременена аж-аж). На экскурсиях я не пересказываю раз и навсегда заученные сухие факты истории. Историю творят не даты и факты, а люди и их судьбы. Я обязательно покажу «секретные» уголки Праги, отмечу на карте интересные музеи, выставки и рестораны, а в конце экскурсии, вас ждет маленький сувенир на память. С надеждой на встречу, Надежда.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 января 2020
Большое спасибо Надежде, за прекрасно проведенную экскурсию!
24 декабря 2019
Отличная экскурсия . Комфортна машина . Очень интересный Гид Надежда , все было очень интересно и познавательно! Сам Крумлов просто поразил своей средневековой красотой и аутентичностью . Обязательно в следующую поезду в Чехию посетим Крумлов ещё раз !
3 декабря 2019
Если вы хотите сделать Вашу поездку незабываемой, воспользуйтесь услугами этого экскурсовода. Материал подается настолько лёгким и живым языком, приправленным толикой иронии, что даже многочасовая прогулка в холодную и дождливую погоду не вызывает усталости!
5 ноября 2019
Если Вы хотите попасть на супер-экскурсию по Чехии, то вам нужно к Надежде! Мы путешествуем с женой не так часто и поэтому стараемся заказывать индивидуальные экскурсии. Чехию мы посетили в первый раз. Очень важно, что наши экскурсии проходили на машине, и это позволило не устать в конце и познакомиться с местными особенностями и колоритом. Экскурсия, которая оставила неизгладимое впечатление, была очень хорошо организована, интересная, наполненная разнообразными фактами и удивительными историями. Хочу поблагодарить Надежду за замечательный день, проведенный в Чехии.
16 августа 2019
Крумлов - обязателен к посещению! Чудесное место, и рекомендую брать именно индивидуальную экскурсию. От Праги ехать 2,5 часа, но за это время нам Надежда рассказала столько интересного из истории Крумлова и Чехии в целом! Есть с чем сравнить - поэтому большой респект рассказчику и заботливому водителю, который нас старался удобно и близко подвезти везде.
Владимир
24 июля 2019
Мы с друзьями часто бываем в Чехии и каждый раз посещаем Чешский Крумлов. В этот раз решились заказать экскурсию в индивидуальном формате. И не пожалели. Спасибо огромное Надежда и Константин за отлично организованную поездку, интереснейший рассказ и море позитива. В следующий раз в любую сторону Чехии только с вами.

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