6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Чешский Крумлов, известный как «город пятилепестковой розы», привлекает путешественников своими историческими достопримечательностями и уникальной атмосферой. Гости смогут исследовать Чешскокрумловский Град, второй по величине в Чехии, и насладиться видами с его смотровой площадки. Посещение старинной пивоварни Эггенберг добавит особый колорит поездке. Этот город, словно застывший в прошлом, подарит незабываемые впечатления и желание вернуться снова

Описание экскурсии

Чешскокрумловский Град и его секреты

Исторический центр Чешского Крумлова — второй по величине в стране после Пражского Града. Вы обойдёте пять старых дворов, взглянете на орудия эпохи Тридцатилетней войны, случившейся в Европе в XVII веке, и полюбуетесь видами города и окрестностей с высоты смотровой площадки. Я расскажу о том, почему Чешский Крумлов получил свои прозвища и какое сокровище Чехии до сих пор добывают неподалёку. А вы встретите в Чешскокрумловском Граде гималайских медведей и насладитесь тишиной его старинных улочек.

300-летняя пивоварня и богемская атмосфера

После прогулки по Чешскому Крумлову мы сможем отправиться на пивоварню или, как называют их в Чехии, на пивовар Эггенберг — его истории почти 300 лет! А если вы захотите, я оставлю вас с городом наедине и обязательно расскажу о том, что прикупить у местных ремесленников. С юга Богемии легко увезти смеси лечебных трав и необычную канцелярию — рядом с Чешским Крумловом расположилось производство старой фирмы «Кохинор». Перед отъездом из города, узнав о судьбе резиденции рода Рожмебргов, вы загадаете желание на Мельничном мосту, окинете взглядом окрестности и, я уверена, захотите не раз ещё сюда вернуться.

Организационные детали