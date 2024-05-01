1 чел.
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Фотопрогулка
2 часа
Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
Я не только сделаю для вас идеальные снимки на фоне красавицы Праги, но и поделюсь историями о том, как здесь живётся, стану вашим другом-проводником:
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€165 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
Увидеть и обойти всё, чем славится город, по пути в отель или в перерыве между рейсами
Начало: Аэропорт Вацлава Гавла (г. Прага) в зале прибытия
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€215 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Праге на автомобиле
Старинные районы и «визитные карточки» чешской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: в вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
Групповая
4.5 часа
Прага: историческое путешествие на автобусе и пешком
Получите полное погружение в атмосферу Праги, изучая её улицы, площади и памятники с опытным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€25 за человека
Групповая
2 часа
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
Начало: Староместская площадь
Расписание: Ежедневно в 18:00, в 20:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€48 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета1 мая 2024Добрый день! Я была в Праге всего пару дней, но самое яркое впечатление осталось от фотосессии и прогулки с Леной. Это
- IIna22 апреля 2024Понравилось буквально всё, одни плюсы!👌 Спасибо гиду Антонине за ее профессионализм, юмор! 😄Было легко, весело, не хотелось расставаться! Все экскурсии прошли на ура? 😁Персоналу спасибо, успехов!♥️
- ИИнна21 апреля 2024Гидом был Валерий. Экскурсия супер. Содержательный, полный фактов экскурс в прошлое. Все, что мы хотели узнать, мы узнали. Получили много информации, много впечатлений. Экскурсия была рассчитана на 3, получилось 4 часа. Но поняли, что дня, чтоб узнать город, мало. Рекомендуем!
- РРоман9 апреля 2024Если вы хотите получить прекрасное настроение,увидеть красоту Праги с разного ракурса и сохранить прекрасную историю путешествия в фотографиях отличного качества-вы
- ННаталья25 февраля 2024Спасибо Валерию за интересную экскурсию.
- AAlevtina9 января 2024Прага на авто: 10 главных достопримечательностейМы увидели много красивейших и интересных с точки зрения исторической ценности. мест, зданий. Успели посмотреть различные районы Праги. Если бы не на автомобиле, увидела бы только незначительную часть. Маршрут и стиль ведения экскурсии продуман и выдержан. Мне понравилось все
- ннаталья18 апреля 2023Мы были очень рады провести это время вместе с Еленой. Получили отличные снимки и чудесную экскурсию по Праге.
- ЮЮлия29 декабря 2022Прага на авто: 10 главных достопримечательностейОлег, как экскурсовод нам очень понравился. Очень спокойный, доходчиво рассказывал, в процессе экскурсии делал хорошие фотографии для нас. Для нас, как
- ССергей1 ноября 2022Прага на авто: 10 главных достопримечательностейСпасибо большое Олегу за экскурсию нам очень всё понравилось, мы посмотрели много достопримечательностей и с удовольствием послушали истории про них
- ССветлана25 февраля 2020Эксурсовод Александра шикарный гид!
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Танцующий дом»
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