Е Елизавета Истории о Праге и о вас - на фотоснимках читать дальше было так волшебно и атмосферно! Потрясающие снимки, самые красивые места, о которых мало кто знает. Это было незабываемо! Благодарю от всего сердца❤️ Добрый день! Я была в Праге всего пару дней, но самое яркое впечатление осталось от фотосессии и прогулки с Леной. Это

I Ina Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином Понравилось буквально всё, одни плюсы!👌 Спасибо гиду Антонине за ее профессионализм, юмор! 😄Было легко, весело, не хотелось расставаться! Все экскурсии прошли на ура? 😁Персоналу спасибо, успехов!♥️

И Инна По Праге - на автобусе и пешком Гидом был Валерий. Экскурсия супер. Содержательный, полный фактов экскурс в прошлое. Все, что мы хотели узнать, мы узнали. Получили много информации, много впечатлений. Экскурсия была рассчитана на 3, получилось 4 часа. Но поняли, что дня, чтоб узнать город, мало. Рекомендуем!

Р Роман Истории о Праге и о вас - на фотоснимках читать дальше на правильном пути)Елена прекрасный рассказчик и мастер своего дела! С первых минут знакомства получаешь-непринужденое общение и позитивные эмоции! В подарок на свой юбилей я получила -незабываемую фото историю о нашем путешествии по весенней Праге! Спасибо Леночка! Если вы хотите получить прекрасное настроение,увидеть красоту Праги с разного ракурса и сохранить прекрасную историю путешествия в фотографиях отличного качества-вы

Н Наталья По Праге - на автобусе и пешком Спасибо Валерию за интересную экскурсию.

A Alevtina Прага на авто: 10 главных достопримечательностей Мы увидели много красивейших и интересных с точки зрения исторической ценности. мест, зданий. Успели посмотреть различные районы Праги. Если бы не на автомобиле, увидела бы только незначительную часть. Маршрут и стиль ведения экскурсии продуман и выдержан. Мне понравилось все

н наталья Истории о Праге и о вас - на фотоснимках Мы были очень рады провести это время вместе с Еленой. Получили отличные снимки и чудесную экскурсию по Праге.

Ю Юлия Прага на авто: 10 главных достопримечательностей читать дальше новичков это был самый подходящий тур, но 3 часа было маловато для заявленных 10 объектов. Олег не спешил и готов был уделить больше времени, но по нашим личным обстоятельствам времени не было у нас. Олег, как экскурсовод нам очень понравился. Очень спокойный, доходчиво рассказывал, в процессе экскурсии делал хорошие фотографии для нас. Для нас, как

С Сергей Прага на авто: 10 главных достопримечательностей Спасибо большое Олегу за экскурсию нам очень всё понравилось, мы посмотрели много достопримечательностей и с удовольствием послушали истории про них