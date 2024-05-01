Танцующий дом – экскурсии в Праге

Найдено 5 экскурсий в категории «Танцующий дом» в Праге на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
5 отзывов
Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
Я не только сделаю для вас идеальные снимки на фоне красавицы Праги, но и поделюсь историями о том, как здесь живётся, стану вашим другом-проводником:
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
165 за всё до 2 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
Увидеть и обойти всё, чем славится город, по пути в отель или в перерыве между рейсами
Начало: Аэропорт Вацлава Гавла (г. Прага) в зале прибытия
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
215 за всё до 3 чел.
По Праге на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По Праге на автомобиле
Старинные районы и «визитные карточки» чешской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: в вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 3 чел.
По Праге - на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
360 отзывов
Прага: историческое путешествие на автобусе и пешком
Получите полное погружение в атмосферу Праги, изучая её улицы, площади и памятники с опытным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
25 за человека
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа
62 отзыва
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
Начало: Староместская площадь
Расписание: Ежедневно в 18:00, в 20:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
48 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    1 мая 2024
    Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
    Добрый день! Я была в Праге всего пару дней, но самое яркое впечатление осталось от фотосессии и прогулки с Леной. Это
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    было так волшебно и атмосферно! Потрясающие снимки, самые красивые места, о которых мало кто знает. Это было незабываемо! Благодарю от всего сердца❤️

    Добрый день!Добрый день!Добрый день!
  • I
    Ina
    22 апреля 2024
    Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
    Понравилось буквально всё, одни плюсы!👌 Спасибо гиду Антонине за ее профессионализм, юмор! 😄Было легко, весело, не хотелось расставаться! Все экскурсии прошли на ура? 😁Персоналу спасибо, успехов!♥️
  • И
    Инна
    21 апреля 2024
    По Праге - на автобусе и пешком
    Гидом был Валерий. Экскурсия супер. Содержательный, полный фактов экскурс в прошлое. Все, что мы хотели узнать, мы узнали. Получили много информации, много впечатлений. Экскурсия была рассчитана на 3, получилось 4 часа. Но поняли, что дня, чтоб узнать город, мало. Рекомендуем!
  • Р
    Роман
    9 апреля 2024
    Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
    Если вы хотите получить прекрасное настроение,увидеть красоту Праги с разного ракурса и сохранить прекрасную историю путешествия в фотографиях отличного качества-вы
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    на правильном пути)Елена прекрасный рассказчик и мастер своего дела! С первых минут знакомства получаешь-непринужденое общение и позитивные эмоции! В подарок на свой юбилей я получила -незабываемую фото историю о нашем путешествии по весенней Праге! Спасибо Леночка!

  • Н
    Наталья
    25 февраля 2024
    По Праге - на автобусе и пешком
    Спасибо Валерию за интересную экскурсию.
  • A
    Alevtina
    9 января 2024
    Прага на авто: 10 главных достопримечательностей
    Мы увидели много красивейших и интересных с точки зрения исторической ценности. мест, зданий. Успели посмотреть различные районы Праги. Если бы не на автомобиле, увидела бы только незначительную часть. Маршрут и стиль ведения экскурсии продуман и выдержан. Мне понравилось все
  • н
    наталья
    18 апреля 2023
    Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
    Мы были очень рады провести это время вместе с Еленой. Получили отличные снимки и чудесную экскурсию по Праге.
    Мы были очень рады провести это время вместе с Еленой. Получили отличные снимки и чудесную экскурсию по Праге
  • Ю
    Юлия
    29 декабря 2022
    Прага на авто: 10 главных достопримечательностей
    Олег, как экскурсовод нам очень понравился. Очень спокойный, доходчиво рассказывал, в процессе экскурсии делал хорошие фотографии для нас. Для нас, как
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    новичков это был самый подходящий тур, но 3 часа было маловато для заявленных 10 объектов. Олег не спешил и готов был уделить больше времени, но по нашим личным обстоятельствам времени не было у нас.

  • С
    Сергей
    1 ноября 2022
    Прага на авто: 10 главных достопримечательностей
    Спасибо большое Олегу за экскурсию нам очень всё понравилось, мы посмотрели много достопримечательностей и с удовольствием послушали истории про них
  • С
    Светлана
    25 февраля 2020
    По Праге на автомобиле
    Эксурсовод Александра шикарный гид!

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Танцующий дом»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
  2. Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
  3. По Праге на автомобиле
  4. По Праге - на автобусе и пешком
  5. Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Танцующий дом" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 25 до 250. Туристы уже оставили гидам 431 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Танцующий дом», 431 ⭐ отзыв, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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