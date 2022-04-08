Дрезден, столица Саксонии, известная своим богатым архитектурным убранством и потрясающими коллекциями живописи, станет прекрасным вариантом для путешествия на один день из Праги! Этот город по праву называют «Флоренцией на Эльбе».

В ходе экскурсии Вы увидите все основные достопримечательности города. Среди них, конечно, стоит выделить знаменитый Цвингер – дворцово-парковый комплекс, ансамбль которого создается четырьмя красивыми зданиями. Именно здесь расположена всемирно известная Дрезденская картинная галерея, где хранятся шедевры Рубенса, Рембрандта, Рафаэля и других мировых художников.

Вы увидите главную протестантскую церковь города – Фрауенкирхе. В ходе бомбардировки Дрездена во время Второй Мировой Войны (описанной позже Куртом Воннегутом в романе «Бойня №5») церковь была полностью разрушена. Власти ГДР не имели достаточного финансирования для реконструкции, и долгое время церковь стояла в руинах и служила тяжелым напоминанием о войне. Лишь после объединения Германии церковь была полностью восстановлена.

Недалеко Фрауенкирхе находится католический собор - Хофкирхе, образец архитектуры барокко. Хофкирхе, придворная церковь, соединена переходом с Дворцом-резиденцией саксонских курфюрстов. Будучи одним из старейших зданий во всем городе, Дворец-резиденция запечатлел в себе черты архитектуры от готики до эклектики (дворец неоднократно реконструировался по желанию правителя, последняя серьезная реконструкция была проведена в 1901 году). Ныне во дворце расположился музей «Зеленые своды» - собрание драгоценностей, княжская сокровищница.

Трагическая история города в комплексе с потрясающим архитектурным убранством делает визит в Дрезден действительно впечатляющим. Приглашаем отправиться на экскурсию в столицу Саксонии вместе с экскурсией от TEZEKS!