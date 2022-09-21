… История Германии началась в эпоху Каролингов-Людольфингов, и многие столетия всё было похоже на разудалый цирк с конями!

В те времена:

Франки, бавары и саксы непрестанно гоняли и дубасили друг друга,

Мильчане, моричане и лужичане не давали ни минуты покоя никому,

Кочевые угры кошмарили без разбору всех подряд,

Ротация маркграфов, пфальцграфов и бургграфов была сверхскоростной,

Аллоды, мызы и феоды меняли бенефициаров как перчатки….

Всем было и весело и страшно!

Небольшой исторический синопсис в течение дня, полагаю, многое поставит по местам, сделав историческое шапито цветнее и ярче.

Что же касается Мейсена с Дрезденом, — это торакопаги с общим сердцем и неразделимым прошлым.

Оба города появились на свет, когда саблезубые Людвиги-Альбрехты-Генрихи носились по окрестностям, моча друг друга в замках и в чистом поле.

Собственно, так закладывалась основа любой государственности…

Саксонские эпопеи брутальны так же, как, к примеру, и швабские, а хроники любых их старых городов одинаково поучительны и пестры.

Мейсену и Дрездену есть что рассказать о себе лично и о стародавних временах как таковых.

А ещё в этих городах масса шедевров готического и барочного зодчества: замок Альбрехтсбург, замок Зибенайхен, Цвингер, террасы Брюля и тьма-тьмущая прекрасных костёлов.

Отличным дополнением к архитектурным изыскам и старонемецкой героике станет знаменитый охотничий замок Морицбург.

Этот бург был построен четыре столетия назад.

Его разработчик курфюрст Мориц успел эффектно войти в европейские анналы, завершить стройку в срок и к тридцати двум годам дать дуба.

Спустя полторы сотни лет замок перестроили до неузнаваемости, окружив живописным озером с утками и камышами, но в названии сохранили имя того самого Морица.

В 1972 году в замковых интерьерах снимали «Три орешка для Золушки».

Желающим побродить по залам — willkommen.