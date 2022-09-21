Дрезден, Мейсен и замок Золушки Морицбург

В сегодняшней поездке ждут: бескрайние поля и живописные сопки

В сегодняшней поездке ждут: бескрайние поля и живописные сопки, романтичные замки и сказочной красоты деревенские пасторали, а также Дрезден с Мейсеном, густо накаченные историей, сентенциями и старинной архитектурой. В достатке будет всего, но больше прочего — немецкого духа, колбасок и пива… P. S. Пива, колбасок и другого съестного взаправду будет много.
Дрезден, Мейсен и замок Золушки Морицбург
Дрезден, Мейсен и замок Золушки Морицбург
Дрезден, Мейсен и замок Золушки Морицбург
Дрезден, Мейсен и замок Золушки Морицбург
Дрезден, Мейсен и замок Золушки Морицбург
Дрезден, Мейсен и замок Золушки Морицбург
Дрезден, Мейсен и замок Золушки Морицбург

Что вас ожидает 🤩

  • Замок Морицбург
  • Замок Альбрехтсбург
  • Замок Зибенайхен
  • Цвингер
  • Террасы Брюля
  • И многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

… История Германии началась в эпоху Каролингов-Людольфингов, и многие столетия всё было похоже на разудалый цирк с конями!

В те времена:

  • Франки, бавары и саксы непрестанно гоняли и дубасили друг друга,
  • Мильчане, моричане и лужичане не давали ни минуты покоя никому,
  • Кочевые угры кошмарили без разбору всех подряд,
  • Ротация маркграфов, пфальцграфов и бургграфов была сверхскоростной,
  • Аллоды, мызы и феоды меняли бенефициаров как перчатки….
  • Всем было и весело и страшно!
  • Небольшой исторический синопсис в течение дня, полагаю, многое поставит по местам, сделав историческое шапито цветнее и ярче.
  • Что же касается Мейсена с Дрезденом, — это торакопаги с общим сердцем и неразделимым прошлым.
  • Оба города появились на свет, когда саблезубые Людвиги-Альбрехты-Генрихи носились по окрестностям, моча друг друга в замках и в чистом поле.
Собственно, так закладывалась основа любой государственности…
Саксонские эпопеи брутальны так же, как, к примеру, и швабские, а хроники любых их старых городов одинаково поучительны и пестры.
Мейсену и Дрездену есть что рассказать о себе лично и о стародавних временах как таковых.
А ещё в этих городах масса шедевров готического и барочного зодчества: замок Альбрехтсбург, замок Зибенайхен, Цвингер, террасы Брюля и тьма-тьмущая прекрасных костёлов.
Отличным дополнением к архитектурным изыскам и старонемецкой героике станет знаменитый охотничий замок Морицбург.
Этот бург был построен четыре столетия назад.
Его разработчик курфюрст Мориц успел эффектно войти в европейские анналы, завершить стройку в срок и к тридцати двум годам дать дуба.
Спустя полторы сотни лет замок перестроили до неузнаваемости, окружив живописным озером с утками и камышами, но в названии сохранили имя того самого Морица.
В 1972 году в замковых интерьерах снимали «Три орешка для Золушки».
Желающим побродить по залам — willkommen.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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