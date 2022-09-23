В 9:00 я приеду к вашему отелю и начнем путешествие. Дай Бог, чтобы ясный день сопровождал нас всю дорогу.
Очень скоро мы выскочим из Праги и полетим по широкой ровной дороге.
Справа-слева будут нарисованы красивые пейзажи со скачущими по полям косулями.
Вскоре покажется гора Ржип. С нее начинается летописная история чехов. Я расскажу эту легенду.
Ненадолго остановившись в Чешской Швейцарии, мы пропустим по кружечке свежего пенистого пивка (в смысле, вы пивка, а я — пропущу. Мне сегодня не положено. Я — за рулем).
Насладившись правильным пивом и дав пару длинных фотоаппаратных очередей по живописным красотам, мы продолжим путь в Германию.
На смену лиричным чешским видам придут немецкие пасторали. Иногда пейзажи будут так хороши, что придется останавливаться, чтобы насмотреться, надышаться и нафотографироваться…
Оставив машину на стоянке, мы побываем там, откуда открываются фантастически красивые ландшафты!
Вволю навосхищавшись и исфотографировав горы, долины и реки, продолжим путь в Дрезден. Собственно, до него уже рукой подать.
А там станем бродить по узким улочкам, ведя неспешные беседы об истории и всяких достопримечательностях.
В конце прогулки по Старому городу, думаю, стоит засвидетельствовать почтение знаменитой Дрезденской даме — Сикстинской Мадонне. Помимо нее в Галерее старых мастеров собрана коллекция из еще почти 750 полотен.
Впрочем, в Дрездене есть и другие музеи. Например, знаменитая сокровищница «Зеленые Своды». В нашей воле выбрать музей по душе или вовсе отказаться от этой затеи.
К пище духовной нужно бы добавить и мирскую. Я знаю в Дрездене одно уютное местечко, где варят отличное пиво и готовят вкусную еду.
Любителям шопинга будет интересно провести часок-другой в огромном дрезденском магазине, где есть практически все.
Между тем, день постепенно начинает клониться к вечеру. Основная программа выполнена и пора собираться домой.
На обратном пути можно заскочить в магазинчик Пфунда, который книга рекордов Гиннеса считает самой красивой молочной лавкой в мире. А еще там продают вкуснющее сливочное мороженое с бельгийским шоколадом.
Обратная дорога в Прагу займет примерно пару часов.