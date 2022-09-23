Дрезден и Саксонская Швейцария

Всякий человек стремится познать мир

Всякий человек стремится познать мир.

Турист — в особенности! Копятся деньги, строятся планы, просеивается ценная информация! Планов, как всегда, громадьё. Хочется успеть всего и побольше.

И вот Турист уже щурится на пражское солнышко… После нескольких дней чешской программы настает очередь путешествия в Дрезден.
Дрезден и Саксонская Швейцария
Дрезден и Саксонская Швейцария
Дрезден и Саксонская Швейцария
Дрезден и Саксонская Швейцария
Дрезден и Саксонская Швейцария
Дрезден и Саксонская Швейцария
Ближайшие даты:
23
сен
24
сен
25
сен
26
сен
27
сен
28
сен
29
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В 9:00 я приеду к вашему отелю и начнем путешествие. Дай Бог, чтобы ясный день сопровождал нас всю дорогу.
Очень скоро мы выскочим из Праги и полетим по широкой ровной дороге.
Справа-слева будут нарисованы красивые пейзажи со скачущими по полям косулями.
Вскоре покажется гора Ржип. С нее начинается летописная история чехов. Я расскажу эту легенду.
Ненадолго остановившись в Чешской Швейцарии, мы пропустим по кружечке свежего пенистого пивка (в смысле, вы пивка, а я — пропущу. Мне сегодня не положено. Я — за рулем).
Насладившись правильным пивом и дав пару длинных фотоаппаратных очередей по живописным красотам, мы продолжим путь в Германию.
На смену лиричным чешским видам придут немецкие пасторали. Иногда пейзажи будут так хороши, что придется останавливаться, чтобы насмотреться, надышаться и нафотографироваться…
Оставив машину на стоянке, мы побываем там, откуда открываются фантастически красивые ландшафты!
Вволю навосхищавшись и исфотографировав горы, долины и реки, продолжим путь в Дрезден. Собственно, до него уже рукой подать.
А там станем бродить по узким улочкам, ведя неспешные беседы об истории и всяких достопримечательностях.
В конце прогулки по Старому городу, думаю, стоит засвидетельствовать почтение знаменитой Дрезденской даме — Сикстинской Мадонне. Помимо нее в Галерее старых мастеров собрана коллекция из еще почти 750 полотен.
Впрочем, в Дрездене есть и другие музеи. Например, знаменитая сокровищница «Зеленые Своды». В нашей воле выбрать музей по душе или вовсе отказаться от этой затеи.
К пище духовной нужно бы добавить и мирскую. Я знаю в Дрездене одно уютное местечко, где варят отличное пиво и готовят вкусную еду.
Любителям шопинга будет интересно провести часок-другой в огромном дрезденском магазине, где есть практически все.
Между тем, день постепенно начинает клониться к вечеру. Основная программа выполнена и пора собираться домой.
На обратном пути можно заскочить в магазинчик Пфунда, который книга рекордов Гиннеса считает самой красивой молочной лавкой в мире. А еще там продают вкуснющее сливочное мороженое с бельгийским шоколадом.
Обратная дорога в Прагу займет примерно пару часов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Праги

😎Индивидуальные☀️На весь деньСаксонская Швейцария🗽Популярные местаЭкскурсии по Чехии

Похожие туры в Праге

Из Праги - в Саксонскую Швейцарию
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 49 чел.
Организатор экскурсии Кирилл
Кирилл
4.6
63 отзыва
Из Праги - в Саксонскую Швейцарию
Групповое путешествие навстречу красотам одного из интереснейших национальных парков Германии
на Вацлавской площади
Сегодня
Завтра
25 сен
26 сен
60 за 1 человека
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
10 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Eurotour
Eurotour
4.5
109 отзывов
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
Вы отправитесь в путешествие по живописным краям древней Саксонии
Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
26 сен
30 сен
3 окт
7 окт
40 за 1 человека
Индивидуальная экскурсия Саксонская Швейцария
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Индивидуальная экскурсия Саксонская Швейцария
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Рекомендуем надевать удобную обувь
295 за экскурсию
Дрезден - индивидуальная экскурсия
10.5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Eurotour
Eurotour
Нет отзывов
Дрезден - индивидуальная экскурсия
Прага - Дрезден - это тур, который подойдет всем любителям выдающейся архитектуры
Ваш отель
Сегодня
Завтра
25 сен
27 сен
от 280 за всё до 3 чел.
В Дрезден из Праги в мини-группе
10 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Eurotour
Eurotour
4.5
246 отзывов
В Дрезден из Праги в мини-группе
Однодневный автобусный тур из Праги в Дрезден
Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Завтра
25 сен
27 сен
28 сен
40 за 1 человека
Индивидуальная экскурсия в Дрезден
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Индивидуальная экскурсия в Дрезден
Смешанная: автомобильная и пешеходная
295 за экскурсию
Горы Чешской Швейцарии и купание в термах
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алеся
Алеся
Нет отзывов
Горы Чешской Швейцарии и купание в термах
Чехия - одно из крупнейших государств Центральной Европы
Рецепция вашего отеля
280 за всё до 4 чел.
Замок Орлик и пивовар Козел - индивидуальная экскурсия
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Eurotour
Eurotour
Нет отзывов
Замок Орлик и пивовар Козел - индивидуальная экскурсия
Если вы уже насладились средневековой красотой величественной Праги
По договорённости
Сегодня
Завтра
25 сен
26 сен
от 260 за всё до 3 чел.
Пивная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
3 часа
🚶 Пешая
Квест
до 4 чел.
Организатор экскурсии Liubou
Liubou
Нет отзывов
Пивная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
Мы собрали для вас коллекцию лучших пивных баров чешской столицы
Начало экскурсии у остановки трамвая Štepanská
28 за всё до 4 чел.
Замок Емниште и пивовар Козел
8 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Eurotour
Eurotour
Нет отзывов
Замок Емниште и пивовар Козел
Чехию называют страной многовековых старинных замков и вкуснейшего
Вацлавская площадь, Прага
Завтра
25 сен
1 окт
2 окт
35 за 1 человека
Романтический полёт для двоих (или троих)
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
5
122 отзыва
Романтический полёт для двоих (или троих)
Воздушное путешествие на закате над живописными красотами чешской природы и древних замков
Аэродром находится в 30 минутах езды от Праги. Воз...
26 сен
27 сен
28 сен
29 сен
339238 за всё до 3 чел.
Тельч и Тршебич - наследие ЮНЕСКО
10 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Eurotour
Eurotour
Нет отзывов
Тельч и Тршебич - наследие ЮНЕСКО
Чехия - удивительная страна. Её красоты не ограничиваются только великолепием Праги
площадь Республики, Прага
Завтра
25 сен
1 окт
2 окт
45 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Праге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Праге
ХОРОШО
🧭
ТАМ