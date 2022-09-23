В 9:00 я приеду к вашему отелю и начнем путешествие. Дай Бог, чтобы ясный день сопровождал нас всю дорогу.

Очень скоро мы выскочим из Праги и полетим по широкой ровной дороге.

Справа-слева будут нарисованы красивые пейзажи со скачущими по полям косулями.

Вскоре покажется гора Ржип. С нее начинается летописная история чехов. Я расскажу эту легенду.

Ненадолго остановившись в Чешской Швейцарии, мы пропустим по кружечке свежего пенистого пивка (в смысле, вы пивка, а я — пропущу. Мне сегодня не положено. Я — за рулем).

Насладившись правильным пивом и дав пару длинных фотоаппаратных очередей по живописным красотам, мы продолжим путь в Германию.

На смену лиричным чешским видам придут немецкие пасторали. Иногда пейзажи будут так хороши, что придется останавливаться, чтобы насмотреться, надышаться и нафотографироваться…

Оставив машину на стоянке, мы побываем там, откуда открываются фантастически красивые ландшафты!

Вволю навосхищавшись и исфотографировав горы, долины и реки, продолжим путь в Дрезден. Собственно, до него уже рукой подать.

А там станем бродить по узким улочкам, ведя неспешные беседы об истории и всяких достопримечательностях.

В конце прогулки по Старому городу, думаю, стоит засвидетельствовать почтение знаменитой Дрезденской даме — Сикстинской Мадонне. Помимо нее в Галерее старых мастеров собрана коллекция из еще почти 750 полотен.

Впрочем, в Дрездене есть и другие музеи. Например, знаменитая сокровищница «Зеленые Своды». В нашей воле выбрать музей по душе или вовсе отказаться от этой затеи.

К пище духовной нужно бы добавить и мирскую. Я знаю в Дрездене одно уютное местечко, где варят отличное пиво и готовят вкусную еду.

Любителям шопинга будет интересно провести часок-другой в огромном дрезденском магазине, где есть практически все.

Между тем, день постепенно начинает клониться к вечеру. Основная программа выполнена и пора собираться домой.

На обратном пути можно заскочить в магазинчик Пфунда, который книга рекордов Гиннеса считает самой красивой молочной лавкой в мире. А еще там продают вкуснющее сливочное мороженое с бельгийским шоколадом.

Обратная дорога в Прагу займет примерно пару часов.