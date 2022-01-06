Что вы можете увидеть 🤩

Карлов мост является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Пройдя по мосту, вы поймете, почему его считают главной архитектурной достопримечательностью Праги, ведь это настоящая галерея под открытым небом. На мосту расположено 30 скульптур, и каждая из них готова рассказать свою историю. А у статуи Яна Непомуцкого можете загадать желание, которое непременно сбудется! Вы побываете на острове Кампа, увидите самую узкую улочку Праги, а фонтан Давида Черного, возможно, вас даже смутит…

Что вас ждет

Приготовьтесь услышать историю строительства и разрушения моста, предания о мостовых башнях, скульптурах святых, праведников и чешских героев. Вас ждет настоящее открытие острова Кампа и жизни его обитателей – людей, духов, музейных экспонатов, памятников и живых лебедей.

На площади Крестоносцев вы посетите два костела: Святого Сальватора и Святого Франциска Ассизского, где находится резиденция настоящего современного ордена крестоносцев. Кстати, это единственный в мире мужской орден, который основала женщина.

Познакомитесь с королевой Юдитой и узнаете, почему же ее не любили чехи (спойлер: зря!)

Проходя под Староместкой башней, посмотрите наверх. Вы увидите изображения банщиц и узнаете, почему чешский король Вацлав IV так страстно почитал их, а точнее – одну из них…

Обязательно найдите барельеф Бородача, который стал предсказывать наводнения в Праге. Мы даже стихи сочинили: Коль вода до бороды – опасайся, жди беды!

Познакомитесь с легендами «Пражской Венеции» и кафе «Морг» и узнаете, почему речка Чертовка называется именно так.

Конечно, вы увидите много символов и статуй Карлова моста, например, «Распятие» (она же «Голгофа»), скульптуры Кирилла и Мефодия, святого Христофора, святой Людмилы с маленьким Вацлавом, тайные знаки каменщиков, узнаете их истории и легенды.

Чтобы перейти из района Старый город на другой берег реки Влтавы в исторический район Малая Страна, нужно пройти Карлов мост и грозных стражей старой Праги — Малостранские мостовые башни.

А чтобы не застрять в самой узкой улочке Праги, следите за установленным самым настоящим светофором. Обязательно спуститесь вниз: там замечательное кафе с прекрасным видом на Карлов мост.

Ну что ж! И последний аттракцион нашей программы — кормление лебедей на набережной Влтавы. Только берегите пальцы, лебяжий клюв очень мощный!

Тайны и загадки экскурсии

В формате игры, отгадывая наши задания, ребусы и задачки, вы вместе с величайшим из чешских королей – Карлом IV – будете спасать Прагу! Да-да, сегодня вас ждет важная миссия! Пророчеству суждено сбыться: Прагу ждет гибель, а Карлов мост – полное разрушение… Если не вмешаетесь вы!

Начало маршрута

Площадь Крестоносцев (Křižovnické náměstí).

Ближайшее метро: Староместская (Staroměstská), зеленая линия (А). Далее налево пешком 4–6 минут по улице Кржижовницкой (Křižovnická).

Либо от остановки трамвая № 2, 17, 18, 93 Карловы лазне (Karlovy lázně) пешком 3–5 минут по Сметаново Набержежи (Smetanovo Nábřeží).

Чем квест-экскурсия лучше обычной:

удобное для вас время. Можно начать когда угодно,

комфортный темп — можно сделать паузу в любое время,

только свои. Без посторонних,

возможность соревноваться,

цена — одна на всю компанию.

Важно знать

Экскурсия проходит без сопровождения и встречи с гидом. Экскурсию проходите самостоятельно на своем мобильном телефоне используя наше мобильное приложение QuestinTour.

В стоимость экскурсии включено:

квест-экскурсия.

Туристы оплачивают самостоятельно: