Карлов мост: квест-экскурсия в мобильном приложении

Карлов мост является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО

Индивидуально
для 4 чел.
Карлов мост является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пройдя по мосту, вы поймете, почему его считают главной архитектурной достопримечательностью Праги, ведь это настоящая галерея под открытым небом.

У статуи Яна Непомуцкого можете загадаете желание, которое непременно сбудется, побываете на острове Кампа, увидите самую узкую улочку Праги, а фонтан Давида Черного, возможно, вас даже смутит.
Карлов мост: квест-экскурсия в мобильном приложении
Карлов мост: квест-экскурсия в мобильном приложении
Карлов мост: квест-экскурсия в мобильном приложении
Карлов мост: квест-экскурсия в мобильном приложении
Карлов мост: квест-экскурсия в мобильном приложении
Карлов мост: квест-экскурсия в мобильном приложении

Что вы можете увидеть 🤩

  • площадь Крестоносцев
  • костел Святого Сальватора
  • костел Святого Франциска Ассизского
  • памятник Карлу IV
  • Староместская и Малостранские мостовые башни
  • Карлов мост и его скульптуры
  • остров Кампа
  • Чертова мельница
  • «Пражская Венеция»
  • самая узкая улочка Праги
  • фонтан Давида Черного
  • набережная Влтавы.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Карлов мост является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Пройдя по мосту, вы поймете, почему его считают главной архитектурной достопримечательностью Праги, ведь это настоящая галерея под открытым небом. На мосту расположено 30 скульптур, и каждая из них готова рассказать свою историю. А у статуи Яна Непомуцкого можете загадать желание, которое непременно сбудется! Вы побываете на острове Кампа, увидите самую узкую улочку Праги, а фонтан Давида Черного, возможно, вас даже смутит…

Что вас ждет

Приготовьтесь услышать историю строительства и разрушения моста, предания о мостовых башнях, скульптурах святых, праведников и чешских героев. Вас ждет настоящее открытие острова Кампа и жизни его обитателей – людей, духов, музейных экспонатов, памятников и живых лебедей.
На площади Крестоносцев вы посетите два костела: Святого Сальватора и Святого Франциска Ассизского, где находится резиденция настоящего современного ордена крестоносцев. Кстати, это единственный в мире мужской орден, который основала женщина.
Познакомитесь с королевой Юдитой и узнаете, почему же ее не любили чехи (спойлер: зря!)
Проходя под Староместкой башней, посмотрите наверх. Вы увидите изображения банщиц и узнаете, почему чешский король Вацлав IV так страстно почитал их, а точнее – одну из них…
Обязательно найдите барельеф Бородача, который стал предсказывать наводнения в Праге. Мы даже стихи сочинили: Коль вода до бороды – опасайся, жди беды!
Познакомитесь с легендами «Пражской Венеции» и кафе «Морг» и узнаете, почему речка Чертовка называется именно так.
Конечно, вы увидите много символов и статуй Карлова моста, например, «Распятие» (она же «Голгофа»), скульптуры Кирилла и Мефодия, святого Христофора, святой Людмилы с маленьким Вацлавом, тайные знаки каменщиков, узнаете их истории и легенды.
Чтобы перейти из района Старый город на другой берег реки Влтавы в исторический район Малая Страна, нужно пройти Карлов мост и грозных стражей старой Праги — Малостранские мостовые башни.
А чтобы не застрять в самой узкой улочке Праги, следите за установленным самым настоящим светофором. Обязательно спуститесь вниз: там замечательное кафе с прекрасным видом на Карлов мост.
Ну что ж! И последний аттракцион нашей программы — кормление лебедей на набережной Влтавы. Только берегите пальцы, лебяжий клюв очень мощный!

Тайны и загадки экскурсии

В формате игры, отгадывая наши задания, ребусы и задачки, вы вместе с величайшим из чешских королей – Карлом IV – будете спасать Прагу! Да-да, сегодня вас ждет важная миссия! Пророчеству суждено сбыться: Прагу ждет гибель, а Карлов мост – полное разрушение… Если не вмешаетесь вы!
Начало маршрута
Площадь Крестоносцев (Křižovnické náměstí).
Ближайшее метро: Староместская (Staroměstská), зеленая линия (А). Далее налево пешком 4–6 минут по улице Кржижовницкой (Křižovnická).
Либо от остановки трамвая № 2, 17, 18, 93 Карловы лазне (Karlovy lázně) пешком 3–5 минут по Сметаново Набержежи (Smetanovo Nábřeží).

Чем квест-экскурсия лучше обычной:

  • удобное для вас время. Можно начать когда угодно,
  • комфортный темп — можно сделать паузу в любое время,
  • только свои. Без посторонних,
  • возможность соревноваться,
  • цена — одна на всю компанию.
Важно знать
Экскурсия проходит без сопровождения и встречи с гидом. Экскурсию проходите самостоятельно на своем мобильном телефоне используя наше мобильное приложение QuestinTour.

В стоимость экскурсии включено:

  • квест-экскурсия.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты в объекты экскурсий.

Ответы на вопросы

Что входит
  • квест-экскурсия.
Что не входит
  • входные билеты в объекты экскурсий.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Крестоносцев (Křižovnické náměstí)
Завершение: набережная Влтавы
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, в любое удобное для вас время
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Здравствуйте.
  • Благодарим за оформление заказа экскурсии.
  • Если вы уже оплатили предоплату на сайте sputnik8.com, то ваш промокод: sputnik40
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  • +420 773 785 068 (Viber, WhatsApp)
  • +420 773 404 182 (Viber, WhatsApp)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, в любое удобное для вас время

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