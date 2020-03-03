3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении

Услышать легенды Карлова моста, прогуляться по острову Кампа и выполнить все задания

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Карлов мост — это настоящая галерея под открытым небом.

У каждой скульптуры здесь своя история: отвечая на увлекательные вопросы, вы узнаете любопытные предания и факты и, конечно, спасете город.

А еще загадаете желание у статуи Яна Непомуцкого, увидите самую узкую улочку Праги и посмеетесь у фонтана Давида Черного.
€38
31 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Крестоносцев
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении

Что вас ожидает

Весело и с пользой
Согласно древнему пророчеству, Прагу ждет гибель, а Карлов мост — полное разрушение. Только если не вмешаетесь вы! Отгадывая задания, ребусы и задачки, вы вместе с величайшим из чешских королей — Карлом IV — сможете спасти Прагу. А заодно узнать много интересного о мостовых башнях, скульптурах святых и духах острова Кампа.

Знакомство с достопримечательностями
На площади Крестоносцев вы посетите костел Святого Сальватора и костел Святого Франциска Ассизского, где находится резиденция современного ордена крестоносцев. Под Староместкой башней увидите изображения банщиц — заслуживших от короля Вацлава IV особой почести.

Архитектурный символ Праги
Прогуливаясь по Карлову мосту, вы услышите о его строительстве и разрушении. Познакомитесь с королевой Юдитой и узнаете, почему Карлов мост назывался 230 лет Юдитин мост. Увидите барельеф Бородача, который стал предсказывать наводнения в Праге. И, конечно, рассмотрите статуи моста — «Распятие», Кирилла и Мефодия, святого Христофора, святой Людмилы с маленьким Вацлавом — и раскроете их истории.

«Пражская Венеция»
На острове Кампа вас ждут легенды его обитателей. Придется разобраться, почему речка Чертовка получила такое название — и постараться не застрять в самой узкой улочке города. А последним аттракционом программы станет кормление лебедей на конце маршрута: за это они благодарно попозируют для ваших фотографий.

Организационные детали

Важно знать до бронирования

  • После предоплаты экскурсии на сайте вы получите на почту код для оплаты оставшейся суммы, который используете при покупке экскурсии на сайте гида
  • Купленную квест-экскурсию вы можете пройти в любое удобное для вас время в течение 1 года. После запуска экскурсии у вас будет 5 дней на ее завершение.

Как проходит экскурсия

  • Обратите внимание: экскурсия проходит без сопровождения и встречи с гидом
  • Квест имеет аудио-сопровождение
  • Для прохождения квеста вам понадобится только полностью заряженный смартфон с операционной системой Android не ниже 6.0 или iPhone с операционной системой iOS не ниже 10
  • После оплаты квеста вы получите письмо с инструкцией для установки приложения с заданиями квеста. Доступ к интернету нужен только для загрузки приложения и экскурсии.
  • В любой момент вы можете поставить игру «на паузу», чтобы сделать перерыв или полюбоваться видами
  • Квест можно проходить и компанией больше 4-х человек, но в таком случае удобнее использовать два смартфона и разделиться на две команды. Для этого приобретите две экскурсии.
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Крестоносцев.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Здравствуйте! Я и моя дочка Любовь — основатели проекта, в котором экскурсии получили новое прочтение в формате квеста. Мы живем в Праге 16 лет и теперь, когда нам известен каждый уголок этого прекраснейшего города на Земле, настало время поделиться знаниями. Купив квест-экскурсию, вы сможете слушать или читать интересные рассказы наших виртуальных экскурсоводов, снова и снова погружаясь в загадочный мир средневековой Праги... Мы амбициозны и хотим для вас только самого лучшего. И туристическая поездка пройдет весело, легко и с удовольствием, если вы — с нами!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

3 марта 2020
Не очень удобно продумано начало экскурсии, нужно переходить улицу туда и обратно, а двигаться дальше.
Диалог с Юдитой несколько надоедал. Слишком много лишнего текста. Но, в целом, концепция отличная. Останавливаешься передохнуть, выпить кофе и снова подключаешься. Без спешки, сплошное кдоволтствие
11 февраля 2020
Нам с мужем понравилась экскурсия. Единственное: сам маршрут не протяженный, почти всё точки в одном и том же месте)) хотелось погулять побольше.
28 января 2020
Большое спасибо за предоставленную экскурсию. Считаю, что экскурсия такого формата просто находка для туристов в Праге. Во-первых ты можешь начать прохождение квеста в любой удобный день, нам это было удобно, т.к. мы путешествовали с детьми, во вторых ты можешь вернуться к материалу чуть позже и прочитать понравившееся еще раз... Пока наш папа пил вкуснейшее пиво, мы с детьми читали интереснейший материал и разгадывали квест. Экскурсия хорошо организована, девушки оказывают постоянную поддержку и с удовольствием поддерживают и разъясняют... Ну и по мнению нашего папы, места с пивом были выбраны отличные!!!! Спасибо. Вернемся к вашим экскурсиям в наше следующее посещение Праги

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