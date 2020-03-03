3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Весело и с пользой

Согласно древнему пророчеству, Прагу ждет гибель, а Карлов мост — полное разрушение. Только если не вмешаетесь вы! Отгадывая задания, ребусы и задачки, вы вместе с величайшим из чешских королей — Карлом IV — сможете спасти Прагу. А заодно узнать много интересного о мостовых башнях, скульптурах святых и духах острова Кампа.

Знакомство с достопримечательностями

На площади Крестоносцев вы посетите костел Святого Сальватора и костел Святого Франциска Ассизского, где находится резиденция современного ордена крестоносцев. Под Староместкой башней увидите изображения банщиц — заслуживших от короля Вацлава IV особой почести.

Архитектурный символ Праги

Прогуливаясь по Карлову мосту, вы услышите о его строительстве и разрушении. Познакомитесь с королевой Юдитой и узнаете, почему Карлов мост назывался 230 лет Юдитин мост. Увидите барельеф Бородача, который стал предсказывать наводнения в Праге. И, конечно, рассмотрите статуи моста — «Распятие», Кирилла и Мефодия, святого Христофора, святой Людмилы с маленьким Вацлавом — и раскроете их истории.

«Пражская Венеция»

На острове Кампа вас ждут легенды его обитателей. Придется разобраться, почему речка Чертовка получила такое название — и постараться не застрять в самой узкой улочке города. А последним аттракционом программы станет кормление лебедей на конце маршрута: за это они благодарно попозируют для ваших фотографий.