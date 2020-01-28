3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении

Услышать легенды Карлова моста, прогуляться по острову Кампа и выполнить все задания
Карлов мост — это настоящая галерея под открытым небом.

У каждой скульптуры здесь своя история: отвечая на увлекательные вопросы, вы узнаете любопытные предания и факты и, конечно, спасете город.

А еще загадаете желание у статуи Яна Непомуцкого, увидите самую узкую улочку Праги и посмеетесь у фонтана Давида Черного.
4.3
4 отзыва
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении

Описание квеста

Весело и с пользой

Согласно древнему пророчеству, Прагу ждет гибель, а Карлов мост — полное разрушение. Только если не вмешаетесь вы! Отгадывая задания, ребусы и задачки, вы вместе с величайшим из чешских королей — Карлом IV — сможете спасти Прагу. А заодно узнать много интересного о мостовых башнях, скульптурах святых и духах острова Кампа.

Знакомство с достопримечательностями

На площади Крестоносцев вы посетите костел Святого Сальватора и костел Святого Франциска Ассизского, где находится резиденция современного ордена крестоносцев. Под Староместкой башней увидите изображения банщиц — заслуживших от короля Вацлава IV особой почести.

Архитектурный символ Праги

Прогуливаясь по Карлову мосту, вы услышите о его строительстве и разрушении. Познакомитесь с королевой Юдитой и узнаете, почему Карлов мост назывался 230 лет Юдитин мост. Увидите барельеф Бородача, который стал предсказывать наводнения в Праге. И, конечно, рассмотрите статуи моста — «Распятие», Кирилла и Мефодия, святого Христофора, святой Людмилы с маленьким Вацлавом — и раскроете их истории.

«Пражская Венеция»

На острове Кампа вас ждут легенды его обитателей. Придется разобраться, почему речка Чертовка получила такое название — и постараться не застрять в самой узкой улочке города. А последним аттракционом программы станет кормление лебедей на конце маршрута: за это они благодарно попозируют для ваших фотографий.

Организационные детали

Важно знать до бронирования

  • После предоплаты экскурсии на сайте вы получите на почту код для оплаты оставшейся суммы, который используете при покупке экскурсии на сайте гида
  • Купленную квест-экскурсию вы можете пройти в любое удобное для вас время в течение 1 года. После запуска экскурсии у вас будет 5 дней на еë завершение

Как проходит экскурсия

  • Обратите внимание: экскурсия проходит без сопровождения и встречи с гидом
  • Квест имеет аудио-сопровождение
  • Для прохождения квеста вам понадобится только полностью заряженный смартфон.
  • После оплаты квеста вы получите письмо с инструкцией для установки приложения с заданиями квеста. Доступ к интернету нужен только для загрузки приложения и экскурсии
  • В любой момент вы можете поставить игру «на паузу», чтобы сделать перерыв или полюбоваться видами
  • Квест можно проходить и компанией больше 4-х человек, но в таком случае удобнее использовать два смартфона и разделиться на две команды. Для этого приобретите две экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Крестоносцев
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 5 часов
Провела экскурсии для 145 туристов
Здравствуйте! Я и моя дочка Любовь — основатели проекта, в котором экскурсии получили новое прочтение в формате квеста. Мы живем в Праге 16 лет и теперь, когда нам известен каждый
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уголок этого прекраснейшего города на Земле, настало время поделиться знаниями. Купив квест-экскурсию, вы сможете слушать или читать интересные рассказы наших виртуальных экскурсоводов, снова и снова погружаясь в загадочный мир средневековой Праги… Мы амбициозны и хотим для вас только самого лучшего. И туристическая поездка пройдет весело, легко и с удовольствием, если вы — с нами!

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4
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Мила
Большое спасибо за предоставленную экскурсию. Считаю, что экскурсия такого формата просто находка для туристов в Праге. Во-первых ты можешь начать прохождение квеста в любой удобный день, нам это было удобно,
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т. к. мы путешествовали с детьми, во вторых ты можешь вернуться к материалу чуть позже и прочитать понравившееся еще раз… Пока наш папа пил вкуснейшее пиво, мы с детьми читали интереснейший материал и разгадывали квест. Экскурсия хорошо организована, девушки оказывают постоянную поддержку и с удовольствием поддерживают и разъясняют… Ну и по мнению нашего папы, места с пивом были выбраны отличные!!!! Спасибо. Вернемся к вашим экскурсиям в наше следующее посещение Праги

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Н
Нам с мужем понравилась экскурсия. Единственное: сам маршрут не протяженный, почти всё точки в одном и том же месте)) хотелось погулять побольше.
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Наталия
Экскурсию мы не прошли до конца, походили 1,5 часа и устали, хотя информация интересная, но в условиях центра Праги было трудно слушать с телефона, мы ходили втроем и наушники использовать
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не могли. Самой младшей участнице 7 лет, ей было не очень интересно. это рассчитано на более старших детей. Удобно, что можно проходить экскурсию несколько дней, но у нас не было такой возможности. Идея хорошая, но с живым экскурсоводом интереснее!

Татьяна
Татьяна
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв и за то, что отметили интересную подачу информации и саму идею экскурсии.

Важно уточнить: наш формат —
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это не только аудио. В экскурсии также есть полноценный текст с диалогами, который можно читать вслух в удобном темпе, в том числе для компании или ребёнка. Многие гости как раз используют этот формат как альтернативу живому гиду.

Что касается восприятия в центре Праги — да, в шумных местах действительно может быть сложнее слушать с телефона без наушников. В таких случаях как раз удобно либо читать текст, либо использовать наушники для более комфортного погружения.

Также отметим, что экскурсия не является детской и не позиционируется как игра. Это маршрут с насыщенным содержанием, рассчитанный в первую очередь на взрослых или подростков, которым интересен формат самостоятельного исследования города.
Именно поэтому в описании предусмотрена возможность проходить маршрут частями — чтобы не уставать и идти в комфортном темпе.

Формат с живым гидом и самостоятельная экскурсия — это разные подходы. Наш продукт даёт больше гибкости и свободы: вы сами выбираете ритм, делаете паузы и возвращаетесь к материалу в любое время.

Спасибо, что поделились своим опытом.

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Е
Не очень удобно продумано начало экскурсии, нужно переходить улицу туда и обратно, а двигаться дальше.
Диалог с Юдитой несколько надоедал. Слишком много лишнего текста. Но, в целом, концепция отличная. Останавливаешься передохнуть, выпить кофе и снова подключаешься. Без спешки, сплошное кдоволтствие
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