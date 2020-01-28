3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Согласно древнему пророчеству, Прагу ждет гибель, а Карлов мост — полное разрушение. Только если не вмешаетесь вы! Отгадывая задания, ребусы и задачки, вы вместе с величайшим из чешских королей — Карлом IV — сможете спасти Прагу. А заодно узнать много интересного о мостовых башнях, скульптурах святых и духах острова Кампа.
Знакомство с достопримечательностями
На площади Крестоносцев вы посетите костел Святого Сальватора и костел Святого Франциска Ассизского, где находится резиденция современного ордена крестоносцев. Под Староместкой башней увидите изображения банщиц — заслуживших от короля Вацлава IV особой почести.
Архитектурный символ Праги
Прогуливаясь по Карлову мосту, вы услышите о его строительстве и разрушении. Познакомитесь с королевой Юдитой и узнаете, почему Карлов мост назывался 230 лет Юдитин мост. Увидите барельеф Бородача, который стал предсказывать наводнения в Праге. И, конечно, рассмотрите статуи моста — «Распятие», Кирилла и Мефодия, святого Христофора, святой Людмилы с маленьким Вацлавом — и раскроете их истории.
«Пражская Венеция»
На острове Кампа вас ждут легенды его обитателей. Придется разобраться, почему речка Чертовка получила такое название — и постараться не застрять в самой узкой улочке города. А последним аттракционом программы станет кормление лебедей на конце маршрута: за это они благодарно попозируют для ваших фотографий.
Организационные детали
Важно знать до бронирования
После предоплаты экскурсии на сайте вы получите на почту код для оплаты оставшейся суммы, который используете при покупке экскурсии на сайте гида
Купленную квест-экскурсию вы можете пройти в любое удобное для вас время в течение 1 года. После запуска экскурсии у вас будет 5 дней на еë завершение
Как проходит экскурсия
Обратите внимание: экскурсия проходит без сопровождения и встречи с гидом
Квест имеет аудио-сопровождение
Для прохождения квеста вам понадобится только полностью заряженный смартфон.
После оплаты квеста вы получите письмо с инструкцией для установки приложения с заданиями квеста. Доступ к интернету нужен только для загрузки приложения и экскурсии
В любой момент вы можете поставить игру «на паузу», чтобы сделать перерыв или полюбоваться видами
Квест можно проходить и компанией больше 4-х человек, но в таком случае удобнее использовать два смартфона и разделиться на две команды. Для этого приобретите две экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Крестоносцев
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 5 часов
Провела экскурсии для 145 туристов
Здравствуйте! Я и моя дочка Любовь — основатели проекта, в котором экскурсии получили новое прочтение в формате квеста. Мы живем в Праге 16 лет и теперь, когда нам известен каждый читать дальшеуменьшить
уголок этого прекраснейшего города на Земле, настало время поделиться знаниями. Купив квест-экскурсию, вы сможете слушать или читать интересные рассказы наших виртуальных экскурсоводов, снова и снова погружаясь в загадочный мир средневековой Праги… Мы амбициозны и хотим для вас только самого лучшего. И туристическая поездка пройдет весело, легко и с удовольствием, если вы — с нами!
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мила
Большое спасибо за предоставленную экскурсию. Считаю, что экскурсия такого формата просто находка для туристов в Праге. Во-первых ты можешь начать прохождение квеста в любой удобный день, нам это было удобно, читать дальшеуменьшить
т. к. мы путешествовали с детьми, во вторых ты можешь вернуться к материалу чуть позже и прочитать понравившееся еще раз… Пока наш папа пил вкуснейшее пиво, мы с детьми читали интереснейший материал и разгадывали квест. Экскурсия хорошо организована, девушки оказывают постоянную поддержку и с удовольствием поддерживают и разъясняют… Ну и по мнению нашего папы, места с пивом были выбраны отличные!!!! Спасибо. Вернемся к вашим экскурсиям в наше следующее посещение Праги
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Н
Нина
Нам с мужем понравилась экскурсия. Единственное: сам маршрут не протяженный, почти всё точки в одном и том же месте)) хотелось погулять побольше.
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Наталия
Экскурсию мы не прошли до конца, походили 1,5 часа и устали, хотя информация интересная, но в условиях центра Праги было трудно слушать с телефона, мы ходили втроем и наушники использовать читать дальшеуменьшить
не могли. Самой младшей участнице 7 лет, ей было не очень интересно. это рассчитано на более старших детей. Удобно, что можно проходить экскурсию несколько дней, но у нас не было такой возможности. Идея хорошая, но с живым экскурсоводом интереснее!
Татьяна
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв и за то, что отметили интересную подачу информации и саму идею экскурсии.
Важно уточнить: наш формат — читать дальшеуменьшить
это не только аудио. В экскурсии также есть полноценный текст с диалогами, который можно читать вслух в удобном темпе, в том числе для компании или ребёнка. Многие гости как раз используют этот формат как альтернативу живому гиду.
Что касается восприятия в центре Праги — да, в шумных местах действительно может быть сложнее слушать с телефона без наушников. В таких случаях как раз удобно либо читать текст, либо использовать наушники для более комфортного погружения.
Также отметим, что экскурсия не является детской и не позиционируется как игра. Это маршрут с насыщенным содержанием, рассчитанный в первую очередь на взрослых или подростков, которым интересен формат самостоятельного исследования города. Именно поэтому в описании предусмотрена возможность проходить маршрут частями — чтобы не уставать и идти в комфортном темпе.
Формат с живым гидом и самостоятельная экскурсия — это разные подходы. Наш продукт даёт больше гибкости и свободы: вы сами выбираете ритм, делаете паузы и возвращаетесь к материалу в любое время.
Спасибо, что поделились своим опытом.
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Е
Елена
Не очень удобно продумано начало экскурсии, нужно переходить улицу туда и обратно, а двигаться дальше. Диалог с Юдитой несколько надоедал. Слишком много лишнего текста. Но, в целом, концепция отличная. Останавливаешься передохнуть, выпить кофе и снова подключаешься. Без спешки, сплошное кдоволтствие
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