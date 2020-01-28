3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Карлов мост — это настоящая галерея под открытым небом. У каждой скульптуры здесь своя история: отвечая на увлекательные вопросы, вы узнаете любопытные предания и факты и, конечно, спасете город. А еще загадаете желание у статуи Яна Непомуцкого, увидите самую узкую улочку Праги и посмеетесь у фонтана Давида Черного.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Весело и с пользой

Согласно древнему пророчеству, Прагу ждет гибель, а Карлов мост — полное разрушение. Только если не вмешаетесь вы! Отгадывая задания, ребусы и задачки, вы вместе с величайшим из чешских королей — Карлом IV — сможете спасти Прагу. А заодно узнать много интересного о мостовых башнях, скульптурах святых и духах острова Кампа.

Знакомство с достопримечательностями

На площади Крестоносцев вы посетите костел Святого Сальватора и костел Святого Франциска Ассизского, где находится резиденция современного ордена крестоносцев. Под Староместкой башней увидите изображения банщиц — заслуживших от короля Вацлава IV особой почести.

Архитектурный символ Праги

Прогуливаясь по Карлову мосту, вы услышите о его строительстве и разрушении. Познакомитесь с королевой Юдитой и узнаете, почему Карлов мост назывался 230 лет Юдитин мост. Увидите барельеф Бородача, который стал предсказывать наводнения в Праге. И, конечно, рассмотрите статуи моста — «Распятие», Кирилла и Мефодия, святого Христофора, святой Людмилы с маленьким Вацлавом — и раскроете их истории.

«Пражская Венеция»

На острове Кампа вас ждут легенды его обитателей. Придется разобраться, почему речка Чертовка получила такое название — и постараться не застрять в самой узкой улочке города. А последним аттракционом программы станет кормление лебедей на конце маршрута: за это они благодарно попозируют для ваших фотографий.

Организационные детали

Важно знать до бронирования

После предоплаты экскурсии на сайте вы получите на почту код для оплаты оставшейся суммы, который используете при покупке экскурсии на сайте гида

Купленную квест-экскурсию вы можете пройти в любое удобное для вас время в течение 1 года. После запуска экскурсии у вас будет 5 дней на еë завершение

Как проходит экскурсия