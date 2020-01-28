7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
Прогуляться по городу, заглянуть в пивницы и разузнать о пиве всё, выполняя задания игры
Мы собрали для вас коллекцию лучших пивных баров чешской столицы.
В своем темпе вы посетите каждый из них и, решая загадки квеста, откроете много нового о пивоварении и солодовом напитке. А во время прогулки осмотрите исторические места и необычные памятники и познакомитесь с городом.
Пивницы-господки-гостинцы-пивовары — в этом городе их так много, что можно растеряться. Поэтому мы выбрали для вас лучшие пивные Праги с собственными пивоварнями, где всегда есть свежий пенное разных сортов. Но всю дорогу вам придется делать сложный выбор: что лучше — бокал или кружка, темное или светлое, брожение верхнее или нижнее, пена высокая или низкая, наконец, жареный сыр или все-таки утопенцы?
Знакомство с достопримечательностями
А во время прогулок от бара к бару вы увидите несколько архитектурных шедевров. Встретите скульптуру висящего человека и знаменитую двигающуюся Голову Франца Кафки. Побываете на самой большой площади в городе — Карловой — и полюбуетесь Новоместской ратушей. А еще осмотрите три старинных костёла Праги — знаете ли вы, как мастерски монахи варили пиво?
Весело и с пользой
В формате игры вы узнаете много нового и любопытного о чешском пиве и истории пивоварения. Разберетесь, как относятся к этому напитку мужчины и женщины — и определите, чьи аргументы более убедительны: очаровательной Иванки, любительницы пива и знатока чешской архитектуры, или же легендарного бравого солдата Швейка. И, конечно, отгадаете все наши загадки, ребусы и задачки!
Время работы пивных
Пивоварский дом: ежедневно 11:00–23:30 Пивная «У двух кошек»: ежедневно 11:00–23:00 Пивная «У Медвидку»: ежедневно 11:30–23:00 Пивная «У трёх роз»: понедельник — четверг, воскресенье 11:00–23:00; пятница — суббота 11:00–24:00
Организационные детали
Важно знать до бронирования
После предоплаты экскурсии на сайте вы получите на почту код для оплаты оставшейся суммы, который используете при покупке экскурсии на сайте гида
Купленную квест-экскурсию вы можете пройти в любое удобное для вас время в течение 1 года. После запуска экскурсии у вас будет 5 дней на еë завершение
Как проходит экскурсия
Обратите внимание: экскурсия проходит без сопровождения и встречи с гидом
Для прохождения квеста вам понадобится только полностью заряженный смартфон
После оплаты квеста вы получите письмо с инструкцией для установки приложения с заданиями квеста. Доступ к интернету нужен только для загрузки приложения и экскурсии
В любой момент вы можете поставить игру «на паузу», чтобы сделать перерыв или полюбоваться видами
Квест можно проходить и компанией больше 4-х человек, но в таком случае удобнее использовать два смартфона и разделиться на две команды. Для этого приобретите две экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У остановки трамвая Štepanská (трамваи 22, 10, 16, 6), рядом с Карловой площадью. Ближайшее метро: Карлова площадь (Karlovo náměstí), желтая ветка (В)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 5 часов
Провела экскурсии для 145 туристов
Здравствуйте! Я и моя дочка Любовь — основатели проекта, в котором экскурсии получили новое прочтение в формате квеста. Мы живем в Праге 16 лет и теперь, когда нам известен каждый читать дальшеуменьшить
уголок этого прекраснейшего города на Земле, настало время поделиться знаниями. Купив квест-экскурсию, вы сможете слушать или читать интересные рассказы наших виртуальных экскурсоводов, снова и снова погружаясь в загадочный мир средневековой Праги… Мы амбициозны и хотим для вас только самого лучшего. И туристическая поездка пройдет весело, легко и с удовольствием, если вы — с нами!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Отличный квест! Проходили вместе с мужем, остались в полном восторге! Посетили очень атмосферные бары с отличным пивом, сами бы точно их нашли. Помимо баров в квесте ещё куча полезной и интересной читать дальшеуменьшить
информации для путешественников. Которая подаётся в игровой форме и хочется все дальше и дальше разгадывать тайны загадочной Праги. Узнали много о любимом пенном напитке и прошлись по историческим местам. Просто сказка) Квест без проблем загружается в приложение и ты не зависишь не от гида, не от других участников экскурсии. Можешь в любой момент сделать перерыв и так же в любой момент продолжить. Спасибо большое за это приключение! Всем советуем!
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Мария
Мы с мужем остались довольны маршрутом. Мы ожидали одни пивни, но были приятно удивлены, что пивных только 4 штуки, остальные пункты маршрута - это достопримечательности. Вообще составлено грамотно, можно пройти читать дальшеуменьшить
и за раз, т. к. во время путешествия от одной пивни к другой, голова проветривается на 100% и можно начинать заново. Также удобно, что маршрут можно проходить в несколько заходов, как душе угодно. Приложение без изысков, просто и понятно, а также работает офлайн, что иногда крайне важно. Спасибо за экскурсию, и приятно всем провести время!
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Е
Елена
Очень классная экскурсия! И для компании и для одного. Скачиваешь на телефон, всё понятно, доступно, много юмора и информации, но не перегружено. Посоветованы вкусные места!:) Узнала много нового и про Прагу и про пиво:) С удовольствием буду брать ещё!
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Н
Нина
Этот маршрут нам понравился больше, чем "Спасти Прагу", более разнообразный. второе место в маршруте(Новоместский пивовар) закрыто на ремонт
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A
Anna
Интересный вариант провести вечер. Хотелось пройтись по пивным местам со смыслом, благодаря экскурсии это получилось. Нам понравилось.
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Olga
Экскурсия понравилась. Немного огорчило то,что из 4х пиповарен,что были заявлены 2 были закрыты. Одна,самая первая по техническим причинам,а последняя совсем закрыта,как мы поняли. По маршруту было легко ходить. Узнали много интересной информации о напитке. Понравилось то,что маршрут закончился в самом центре,откуда можно было продолжить гулять и наслаждаться видами города. Большое спасибо за интересное времяпрепровождения.
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