7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы собрали для вас коллекцию лучших пивных баров чешской столицы. В своем темпе вы посетите каждый из них и, решая загадки квеста, откроете много нового о пивоварении и солодовом напитке. А во время прогулки осмотрите исторические места и необычные памятники и познакомитесь с городом.

Описание квеста

Бар-хоппинг по-чешски

Пивницы-господки-гостинцы-пивовары — в этом городе их так много, что можно растеряться. Поэтому мы выбрали для вас лучшие пивные Праги с собственными пивоварнями, где всегда есть свежий пенное разных сортов. Но всю дорогу вам придется делать сложный выбор: что лучше — бокал или кружка, темное или светлое, брожение верхнее или нижнее, пена высокая или низкая, наконец, жареный сыр или все-таки утопенцы?

Знакомство с достопримечательностями

А во время прогулок от бара к бару вы увидите несколько архитектурных шедевров. Встретите скульптуру висящего человека и знаменитую двигающуюся Голову Франца Кафки. Побываете на самой большой площади в городе — Карловой — и полюбуетесь Новоместской ратушей. А еще осмотрите три старинных костёла Праги — знаете ли вы, как мастерски монахи варили пиво?

Весело и с пользой

В формате игры вы узнаете много нового и любопытного о чешском пиве и истории пивоварения. Разберетесь, как относятся к этому напитку мужчины и женщины — и определите, чьи аргументы более убедительны: очаровательной Иванки, любительницы пива и знатока чешской архитектуры, или же легендарного бравого солдата Швейка. И, конечно, отгадаете все наши загадки, ребусы и задачки!

Время работы пивных

Пивоварский дом: ежедневно 11:00–23:30

Пивная «У двух кошек»: ежедневно 11:00–23:00

Пивная «У Медвидку»: ежедневно 11:30–23:00

Пивная «У трёх роз»: понедельник — четверг, воскресенье 11:00–23:00; пятница — суббота 11:00–24:00

Организационные детали

Важно знать до бронирования

После предоплаты экскурсии на сайте вы получите на почту код для оплаты оставшейся суммы, который используете при покупке экскурсии на сайте гида

Купленную квест-экскурсию вы можете пройти в любое удобное для вас время в течение 1 года. После запуска экскурсии у вас будет 5 дней на еë завершение

Как проходит экскурсия