7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Чехия
  2. Прага
  3. Экскурсии

  4. Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении

Прогуляться по городу, заглянуть в пивницы и разузнать о пиве всё, выполняя задания игры

Татьяна
Задать вопрос
Татьяна – ваш гид
Мы собрали для вас коллекцию лучших пивных баров чешской столицы.

В своем темпе вы посетите каждый из них и, решая загадки квеста, откроете много нового о пивоварении и солодовом напитке.

А во время прогулки осмотрите исторические места и необычные памятники и познакомитесь с городом.
€28
23 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у остановки трамвая Štepanská (трамваи 22, 10, 16, 6), рядом с Карловой площадью. Ближайшее метро: Карлова площадь (Karlovo náměstí), желтая ветка (В).
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии7 отзывов
5
Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении

Что вас ожидает

Бар-хоппинг по-чешски
Пивницы-господки-гостинцы-пивовары — в этом городе их так много, что можно растеряться. Поэтому мы выбрали для вас лучшие пивные Праги с собственными пивоварнями, где всегда есть свежий пенное разных сортов. Но всю дорогу вам придется делать сложный выбор: что лучше — бокал или кружка, темное или светлое, брожение верхнее или нижнее, пена высокая или низкая, наконец, жареный сыр или все-таки утопенцы?

Знакомство с достопримечательностями
А во время прогулок от бара к бару вы увидите несколько архитектурных шедевров. Встретите скульптуру висящего человека и знаменитую двигающуюся голову Франца Кафки. Побываете на самой большой площади в городе — Карловой — и полюбуетесь Новоместской ратушей. А еще осмотрите три старинных костела Праги — знаете ли вы, как мастерски монахи варили пиво?

Весело и с пользой
В формате игры вы узнаете много нового и любопытного о чешском пиве и истории пивоварения. Разберетесь, как относятся к этому напитку мужчины и женщины — и определите, чьи аргументы более убедительны: очаровательной Иванки, любительницы пива и знатока чешской архитектуры, или же легендарного бравого солдата Швейка. И, конечно, отгадаете все наши загадки, ребусы и задачки!

Время работы пивных
Пивоварский дом: ежедневно 11.00 — 23.30
Пивная «У двух кошек»: ежедневно 11.00 — 23.00
Пивная «У Медвидку»: ежедневно 11.30 — 23.00
Пивная «У трех роз»: понедельник — четверг, воскресенье 11.00 — 23.00; пятница — суббота 11.00 — 24.00

Организационные детали

Важно знать до бронирования

  • После предоплаты экскурсии на сайте вы получите на почту код для оплаты оставшейся суммы, который используете при покупке экскурсии на сайте гида
  • Купленную квест-экскурсию вы можете пройти в любое удобное для вас время в течение 1 года. После запуска экскурсии у вас будет 5 дней на ее завершение.

Как проходит экскурсия

  • Обратите внимание: экскурсия проходит без сопровождения и встречи с гидом
  • Для прохождения квеста вам понадобится только полностью заряженный смартфон с операционной системой Android не ниже 6.0 или iPhone с операционной системой iOS не ниже 10
  • После оплаты квеста вы получите письмо с инструкцией для установки приложения с заданиями квеста. Доступ к интернету нужен только для загрузки приложения и экскурсии.
  • В любой момент вы можете поставить игру «на паузу», чтобы сделать перерыв или полюбоваться видами
  • Квест можно проходить и компанией больше 4-х человек, но в таком случае удобнее использовать два смартфона и разделиться на две команды. Для этого приобретите две экскурсии.
Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у остановки трамвая Štepanská (трамваи 22, 10, 16, 6), рядом с Карловой площадью. Ближайшее метро: Карлова площадь (Karlovo náměstí), желтая ветка (В)..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Татьяна
Татьяна
Здравствуйте! Я и моя дочка Любовь — основатели проекта, в котором экскурсии получили новое прочтение в формате квеста. Мы живем в Праге 16 лет и теперь, когда нам известен каждый уголок этого прекраснейшего города на Земле, настало время поделиться знаниями. Купив квест-экскурсию, вы сможете слушать или читать интересные рассказы наших виртуальных экскурсоводов, снова и снова погружаясь в загадочный мир средневековой Праги... Мы амбициозны и хотим для вас только самого лучшего. И туристическая поездка пройдет весело, легко и с удовольствием, если вы — с нами!
Напишите мне

7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 февраля 2020
Очень классная экскурсия! И для компании и для одного. Скачиваешь на телефон, всё понятно, доступно, много юмора и информации, но не перегружено. Посоветованы вкусные места!:) Узнала много нового и про Прагу и про пиво:) С удовольствием буду брать ещё!
23 февраля 2020
Интересный вариант провести вечер. Хотелось пройтись по пивным местам со смыслом, благодаря экскурсии это получилось.
Нам понравилось.
11 февраля 2020
Этот маршрут нам понравился больше, чем "Спасти Прагу", более разнообразный. второе место в маршруте(Новоместский пивовар) закрыто на ремонт
30 января 2020
👍👍👍
28 января 2020
Отличный квест! Проходили вместе с мужем, остались в полном восторге!
Посетили очень атмосферные бары с отличным пивом, сами бы точно их нашли. Помимо баров в квесте ещё куча полезной и интересной информации для путешественников. Которая подаётся в игровой форме и хочется все дальше и дальше разгадывать тайны загадочной Праги.
Узнали много о любимом пенном напитке и прошлись по историческим местам. Просто сказка)
Квест без проблем загружается в приложение и ты не зависишь не от гида, не от других участников экскурсии. Можешь в любой момент сделать перерыв и так же в любой момент продолжить.
Спасибо большое за это приключение! Всем советуем!
28 января 2020
Мы с мужем остались довольны маршрутом. Мы ожидали одни пивни, но были приятно удивлены, что пивных только 4 штуки, остальные пункты маршрута - это достопримечательности. Вообще составлено грамотно, можно пройти и за раз, т. к. во время путешествия от одной пивни к другой, голова проветривается на 100% и можно начинать заново.
Также удобно, что маршрут можно проходить в несколько заходов, как душе угодно. Приложение без изысков, просто и понятно, а также работает офлайн, что иногда крайне важно.
Спасибо за экскурсию, и приятно всем провести время!
28 января 2020
Интересная экскурсия, вкусное пиво!!!

Татьяна проводит ещё 2 экскурсии

Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложенииСпасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложенииСпасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
скидка20%
€38
31 за экскурсию
3 часа
3 отзыва
Услышать легенды Карлова моста, прогуляться по острову Кампа и выполнить все задания
Карлов мост — это настоящая галерея под открытым небом. У каждой скульптуры здесь своя история: отвечая на увлекательные вопросы, вы узнаете любопытные предания и факты и, конечно, спасете город. А еще загадаете желание у статуи Яна Непомуцкого, увидите самую узкую улочку Праги и посмеетесь у фонтана Давида Черного.
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложенииНа холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложенииНа холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
скидка20%
€28
23 за экскурсию
3 часа
Исследовать знаковые места холма, расшифровать древнюю рукопись и увидеть Прагу с высоты
Из шумного города вы переместитесь в тишину и прохладу лесных тропинок Петршина, прогуляетесь по его паркам и розарию, полюбуетесь архитектурой дворца Кинских и костела святого Лаврентия. А по пути разгадаете задачки квеста, раскроете секрет «Эйфелевой башни» и узнаете любопытные факты о достопримечательностях холма.

Гастрономические экскурсии в Праге

С пивом по ПрагеС пивом по ПрагеС пивом по Праге
98 за экскурсию
2.5 часа
97 отзывов
Обзорная прогулка по городу и лучшим пражским пивным
Вы познакомитесь с традициями и секретами изготовления чешского пива – одной из визитных карточек Чехии! Мы будем бродить по потайным улочкам Старого и Нового города, изучая самые интересные пивные Праги и погружаясь в многогранный и богатый мир чешского пивоварения. А по пути, конечно, поговорим о истории города, его достопримечательностях и вековых традициях.
Секреты пражского пиваСекреты пражского пиваСекреты пражского пива
60 за экскурсию
3 часа
12 отзывов
Узнать об особенностях чешского пивоварения и попробовать лучшее пенное в старинных заведениях
Хотите ощутить вкус Праги и Чехии? Приглашаю вас в три старинные чешские пивоварни: здесь вы откроете секреты традиционного пива, узнаете об особенностях производства этого гастрономического бренда и, конечно, сами почувствуете его богатый вкус и насыщенный аромат. А ещё получите пивные паспорта и карту с адресами всех лучших пивоварен Праги!
Истории, легенды и вкусы хмельной ПрагиИстории, легенды и вкусы хмельной ПрагиИстории, легенды и вкусы хмельной Праги
скидка15%
€130
111 за экскурсию
5 часов
Авторская экскурсия по секретным заведениям и нетуристическим уголкам города
Вкусную еду и прославленное пиво можно найти, не выходя за пределы Старого города. Но аутентичные бары и рестораны «для своих» — задача посложнее, и я вам с ней помогу! В атмосферных заведениях вы отведаете гастрономические шедевры Чехии, а по пути откроете места, где оживут истории о пражских алхимиках, тамплиерах, королях, святых, писателях и художниках.
Традиции старинных пражских пивоваренТрадиции старинных пражских пивоваренТрадиции старинных пражских пивоварен
90 за экскурсию
3 часа
32 отзыва
Погрузиться в удивительный мир пивоварения и разобраться во вкусах настоящего чешского пива
Посетить пивную столицу мира и не попробовать настоящего чешского пива — непозволительное легкомыслие! Эта экскурсия создана для предотвращения такого недоразумения и будет интересна как профессиональным любителям пива, так и «интересующимся». Вы окунетесь в удивительный мир пивоварения, полный интересных историй, неожиданных открытий и новых ярких ощущений!
Пивной Гранд ТурПивной Гранд ТурПивной Гранд Тур
240 за экскурсию
7 часов
4 отзыва
Секреты пивоварения, дегустация и пивные спа-процедуры в гостях у чешских пивоваров
Экскурсия для всех желающих разобраться в том, как делается самое известное в мире Чешское пиво, попробовать уникальные сорта любимого напитка и при желании даже окунуться в ванну свежеприготовленного сусла.
Пивная ПрагаПивная ПрагаПивная Прага
40 за человека
4 часа
Погулять по центру города, заглянуть на аутентичные пивоварни и распробовать самый чешский напиток
Не только потрясающей архитектурой и древней историей славна Прага — не стоит забывать и про чешское пиво! По всей столице, её окрестностям и другим городкам Чехии разбросаны старинные пивоварни. Вы познакомитесь с пивоваренными традициями страны и попробуете лучшие и разнообразнейшие сорта пенного. И после этой экскурсии смело прослывёте пивным гурманом!

Выбирайте и другие экскурсии в Праге

ГастрономическиеОбзорныеФотосессииКрыши и панорамыЗа городомМузеи и искусствоИстория и архитектураДля детейВ другой городЗимойНа автобусеНеобычные маршрутыМистическая ПрагаПо ВлтавеКрумловНа автомобилеВышеградПражский градДрезденКарловы ВарыМистическая ПрагаСобор святого ВитаСо скидкойСаксонская ШвейцарияВечерниеКвестыКарлов мостПешкомГрупповыеЗамкиПивзаводИндивидуальныеВсеТрансферы