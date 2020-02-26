7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Бар-хоппинг по-чешски

Пивницы-господки-гостинцы-пивовары — в этом городе их так много, что можно растеряться. Поэтому мы выбрали для вас лучшие пивные Праги с собственными пивоварнями, где всегда есть свежий пенное разных сортов. Но всю дорогу вам придется делать сложный выбор: что лучше — бокал или кружка, темное или светлое, брожение верхнее или нижнее, пена высокая или низкая, наконец, жареный сыр или все-таки утопенцы?

Знакомство с достопримечательностями

А во время прогулок от бара к бару вы увидите несколько архитектурных шедевров. Встретите скульптуру висящего человека и знаменитую двигающуюся голову Франца Кафки. Побываете на самой большой площади в городе — Карловой — и полюбуетесь Новоместской ратушей. А еще осмотрите три старинных костела Праги — знаете ли вы, как мастерски монахи варили пиво?

Весело и с пользой

В формате игры вы узнаете много нового и любопытного о чешском пиве и истории пивоварения. Разберетесь, как относятся к этому напитку мужчины и женщины — и определите, чьи аргументы более убедительны: очаровательной Иванки, любительницы пива и знатока чешской архитектуры, или же легендарного бравого солдата Швейка. И, конечно, отгадаете все наши загадки, ребусы и задачки!

Время работы пивных

Пивоварский дом: ежедневно 11.00 — 23.30

Пивная «У двух кошек»: ежедневно 11.00 — 23.00

Пивная «У Медвидку»: ежедневно 11.30 — 23.00

Пивная «У трех роз»: понедельник — четверг, воскресенье 11.00 — 23.00; пятница — суббота 11.00 — 24.00