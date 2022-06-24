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Квест
3 часа
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
Пройдите захватывающий квест по Карлову мосту, узнайте тайны и легенды, спасите Прагу от разрушения! Увлекательное приключение для всей семьи
Начало: На площади Крестоносцев
«Согласно древнему пророчеству, Прагу ждет гибель, а Карлов мост — полное разрушение»
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:30
€38 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
Погрузитесь в историю Праги, исследуя Градчаны и Малую Страну. Узнайте о старейших монастырях, дворцах и готических соборах на индивидуальной экскурсии
Начало: Страговский монастырь
«А потом по узким мощёным улочкам мимо разноцветных построек прямо к Карлову мосту — загадывать желание»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
€130 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Места силы в Праге. Карлов мост
Начало: Na Příkopě 388/1, 110 00 Praha-Můstek
«Приветствуем вас в захватывающем мире энергетических прогулок по величественному Карлову мосту в Праге»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€35 за человека
Индивидуальная
6 часов
Прага за один день: 10 ключевых мест, которые должен увидеть каждый
Ваш уникальный шанс увидеть все лучшее, что может предложить Прага, за один насыщенный день. От культурных сокровищ до кулинарных изысков
«Загадать желание на Карловом мосту»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Моя Прага: Карлов мост, Малая сторона, остров Кампа
Начало: Метро Малостранская
«В ходе этой познавательной экскурсии мы прогуляемся по одному из самых известных мостов Европы, символу Праги-Карлову мосту, построенному в 14в»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:30
от €90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег24 июня 2022Прекрасная экскурсия с настоящим профессиональным гидом. Все было замечательно. Спасибо
- ЕЕлена3 марта 2020Не очень удобно продумано начало экскурсии, нужно переходить улицу туда и обратно, а двигаться дальше. Диалог с Юдитой несколько надоедал. Слишком много лишнего текста. Но, в целом, концепция отличная. Останавливаешься передохнуть, выпить кофе и снова подключаешься. Без спешки, сплошное кдоволтствие
- ННина11 февраля 2020Нам с мужем понравилась экскурсия. Единственное: сам маршрут не протяженный, почти всё точки в одном и том же месте)) хотелось погулять побольше.
- ММила28 января 2020Большое спасибо за предоставленную экскурсию. Считаю, что экскурсия такого формата просто находка для туристов в Праге. Во-первых ты можешь начать
- ООскар19 августа 2019Отличная экскурсия, Марина хороший рассказчик и дружелюбный человек. Большое спасибо
- еелена30 июня 2019Марина невероятна! очень интересно рассказывает! слышит и понимает нужды клиентов! позитивна, умна и обаятельна! обязательно обращусь к ней и в следующий раз!
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Мосты»
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