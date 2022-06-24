Мосты Праги

Найдено 5 экскурсий в категории «Мосты» в Праге на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
🚶 Пешая
Квест
3 часа
3 отзыва
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
Пройдите захватывающий квест по Карлову мосту, узнайте тайны и легенды, спасите Прагу от разрушения! Увлекательное приключение для всей семьи
Начало: На площади Крестоносцев
«Согласно древнему пророчеству, Прагу ждет гибель, а Карлов мост — полное разрушение»
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:30
38 за всё до 4 чел.
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
Погрузитесь в историю Праги, исследуя Градчаны и Малую Страну. Узнайте о старейших монастырях, дворцах и готических соборах на индивидуальной экскурсии
Начало: Страговский монастырь
«А потом по узким мощёным улочкам мимо разноцветных построек прямо к Карлову мосту — загадывать желание»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
130 за всё до 7 чел.
Места силы в Праге. Карлов мост
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Места силы в Праге. Карлов мост
Начало: Na Příkopě 388/1, 110 00 Praha-Můstek
«Приветствуем вас в захватывающем мире энергетических прогулок по величественному Карлову мосту в Праге»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
35 за человека
10 пражских must-see за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Прага за один день: 10 ключевых мест, которые должен увидеть каждый
Ваш уникальный шанс увидеть все лучшее, что может предложить Прага, за один насыщенный день. От культурных сокровищ до кулинарных изысков
«Загадать желание на Карловом мосту»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
150 за всё до 6 чел.
Моя Прага: Карлов мост, Малая сторона, остров Кампа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Моя Прага: Карлов мост, Малая сторона, остров Кампа
Начало: Метро Малостранская
«В ходе этой познавательной экскурсии мы прогуляемся по одному из самых известных мостов Европы, символу Праги-Карлову мосту, построенному в 14в»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:30
от 90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    24 июня 2022
    Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
    Прекрасная экскурсия с настоящим профессиональным гидом. Все было замечательно. Спасибо
  • Е
    Елена
    3 марта 2020
    Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
    Не очень удобно продумано начало экскурсии, нужно переходить улицу туда и обратно, а двигаться дальше. Диалог с Юдитой несколько надоедал. Слишком много лишнего текста. Но, в целом, концепция отличная. Останавливаешься передохнуть, выпить кофе и снова подключаешься. Без спешки, сплошное кдоволтствие
  • Н
    Нина
    11 февраля 2020
    Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
    Нам с мужем понравилась экскурсия. Единственное: сам маршрут не протяженный, почти всё точки в одном и том же месте)) хотелось погулять побольше.
  • М
    Мила
    28 января 2020
    Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
    Большое спасибо за предоставленную экскурсию. Считаю, что экскурсия такого формата просто находка для туристов в Праге. Во-первых ты можешь начать
    читать дальше

    прохождение квеста в любой удобный день, нам это было удобно, т. к. мы путешествовали с детьми, во вторых ты можешь вернуться к материалу чуть позже и прочитать понравившееся еще раз… Пока наш папа пил вкуснейшее пиво, мы с детьми читали интереснейший материал и разгадывали квест. Экскурсия хорошо организована, девушки оказывают постоянную поддержку и с удовольствием поддерживают и разъясняют… Ну и по мнению нашего папы, места с пивом были выбраны отличные!!!! Спасибо. Вернемся к вашим экскурсиям в наше следующее посещение Праги

  • О
    Оскар
    19 августа 2019
    Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
    Отличная экскурсия, Марина хороший рассказчик и дружелюбный человек. Большое спасибо
  • е
    елена
    30 июня 2019
    Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
    Марина невероятна! очень интересно рассказывает! слышит и понимает нужды клиентов! позитивна, умна и обаятельна! обязательно обращусь к ней и в следующий раз!

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Мосты»

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  1. Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
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  4. 10 пражских must-see за один день
  5. Моя Прага: Карлов мост, Малая сторона, остров Кампа
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
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  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Мосты" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 35 до 150. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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