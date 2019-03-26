3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Судьба легендарного короля Чехии Я расскажу вам захватывающую историю Карла IV – человека с непростой судьбой, который всю вторую половину 14 века был главой светской власти в Европе. Карл носил титул императора римского, короля чешского, германского, ломбардского, герцога бранденбургского, – и это далеко не все его титулы! Вы узнаете, почему отец Карла был последним настоящим рыцарем Европы, почему в 3 года Карл был заключен под стражу, а в 15 лет – призван в помощники на войну. Я расскажу вам, как король обучался в Париже и закалялся в боях в Италии, и как затем вернулся в Прагу, чтобы сделать ее одним из красивейших городов Европы и Новым Иерусалимом.
Прогулка по «Карловым местам» Старой Праги Мы пройдем по главным достопримечательностям Праги, каждая из которых тесно связана с жизнью и правлением Карла IV. Встретимся у Пражского Града, поговорим о строительстве готического собора Святого Вита и жизни в средневековой Праге. Вы узнаете, зачем Карл IV придумал легенду о Святом Вацлаве, покровителе Чехии и где хранится мистическая чешская корона. Я покажу вам Карлов мост, Староместскую и Вацловскую площади, Карлов университет и Новый Город, расскажу, какие истории и легенды хранят эти места и как они связаны с легендарным королем. И, конечно, мы поговорим о том, как масштабно в 2016 году в чехи отмечали 700-летие со дня рождения Карла IV.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 21 туриста
Лицензированный гид, член Ассоциации гидов Чешской Республики. работаю для Пражской Информационной службы и самостоятельно. По образованию германист и лингвист, переводчик. Экскурсии - моя работа и мое хобби, не перестаю открывать читать дальшеуменьшить
для себя и вас что-то новое в уже известных вещах. Прагу знаю не только снаружи, но и изнутри, как может знать свой город влюбленный в него житель:) Очень много экскурсии провожу для семей с подростками: познавательные путешествия - лучшая форма образования!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Timur
Наша семья с 5 человек 24.03.2019 побывала на экскурсии с гидом Татьяной. Сама экскурсия длилась два часа, что для нас оказалось оптимальным вариантом. Услышали много интересного и нового, хотя ранее читать дальшеуменьшить
были в Праге на подобных экскурсиях с другим гидом. Сложилось впечатление, что гид компетентен и профессионален. Был лишь один нюанс, который нас немного смутил - то, что заметную долю времени мы уделили рассказам о ресторанах, и информации, которая к теме экскурсии никак не относилась, хотя сама экскурсия называется «Прага короля Карла IV». В целом экскурсия понравилась. Спасибо Татьяне.
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ольга
Наша группа состояла из семьи с двумя мальчиками-подростками. Не просто. Однако Татьяне удалось заинтересовать всех. Очень динамичный увлекательный рассказ о жизни и исторических заслугах Карла IV, о том, что он сделал для Праги и Чехии в целом. Прошли по интересному маршруту, которым охватили многие достопримечательности Праги. Ни один вопрос не остался не отвеченным. Очень живо, познавательно, душевно! Спасибо огромное! Рекомендуем!
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О
Ольга
23 декабря 2017г. мы были на экскурсии по Праге. Татьяна поразила нас своими знаниями по истории,архитектуре и искусствоведению. Мы в полном восторге! Было настолько интересно,что не хотелось прерывать поток любопытных исторических фактов и легенд, связанных с Чехией. Удивительно,как один человек может обладать таким колличеством информации!!! Можно посоветовать всем,кто ищет знающего,образованного экскурсовода,обращаться к Татьяне!