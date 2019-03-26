3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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История величайшего правителя, которому Прага обязана своим величием и красотой

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Эта авторская экскурсия посвящена королю Карлу IV, которого чехи справедливо называют «Отцом Родины».

Прогуливаясь по главным архитектурным памятникам Старой и Новой Праги, мы обсудим мистические легенды, связанные с именем Карла IV, поговорим о создании собора Святого Вита и Карлова моста.

Вы узнаете о жизни и судьбе короля, которому Прага обязана своей красотой и славой!
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Прага короля Карла IV
Прага короля Карла IV

Что вас ожидает

Судьба легендарного короля Чехии
Я расскажу вам захватывающую историю Карла IV – человека с непростой судьбой, который всю вторую половину 14 века был главой светской власти в Европе. Карл носил титул императора римского, короля чешского, германского, ломбардского, герцога бранденбургского, – и это далеко не все его титулы! Вы узнаете, почему отец Карла был последним настоящим рыцарем Европы, почему в 3 года Карл был заключен под стражу, а в 15 лет – призван в помощники на войну. Я расскажу вам, как король обучался в Париже и закалялся в боях в Италии, и как затем вернулся в Прагу, чтобы сделать ее одним из красивейших городов Европы и Новым Иерусалимом.

Прогулка по «Карловым местам» Старой Праги
Мы пройдем по главным достопримечательностям Праги, каждая из которых тесно связана с жизнью и правлением Карла IV. Встретимся у Пражского Града, поговорим о строительстве готического собора Святого Вита и жизни в средневековой Праге. Вы узнаете, зачем Карл IV придумал легенду о Святом Вацлаве, покровителе Чехии и где хранится мистическая чешская корона. Я покажу вам Карлов мост, Староместскую и Вацловскую площади, Карлов университет и Новый Город, расскажу, какие истории и легенды хранят эти места и как они связаны с легендарным королем. И, конечно, мы поговорим о том, как масштабно в 2016 году в чехи отмечали 700-летие со дня рождения Карла IV.

Прага короля Карла IV
Прага короля Карла IV
Прага короля Карла IV
Прага короля Карла IV
Прага короля Карла IV
Прага короля Карла IV
Прага короля Карла IV
Прага короля Карла IV

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Лицензированный гид, член Ассоциации гидов Чешской Республики. работаю для Пражской Информационной службы и самостоятельно. По образованию германист и лингвист, переводчик. Экскурсии - моя работа и мое хобби, не перестаю открывать для себя и вас что-то новое в уже известных вещах. Прагу знаю не только снаружи, но и изнутри, как может знать свой город влюбленный в него житель:) Очень много экскурсии провожу для семей с подростками: познавательные путешествия - лучшая форма образования!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

26 марта 2019
Наша семья с 5 человек 24.03.2019 побывала на экскурсии с гидом Татьяной. Сама экскурсия длилась два часа, что для нас оказалось оптимальным вариантом. Услышали много интересного и нового, хотя ранее были в Праге на подобных экскурсиях с другим гидом. Сложилось впечатление, что гид компетентен и профессионален. Был лишь один нюанс, который нас немного смутил - то, что заметную долю времени мы уделили рассказам о ресторанах, и информации, которая к теме экскурсии никак не относилась, хотя сама экскурсия называется «Прага короля Карла IV».
В целом экскурсия понравилась. Спасибо Татьяне.
17 августа 2018
Наша группа состояла из семьи с двумя мальчиками-подростками. Не просто. Однако Татьяне удалось заинтересовать всех. Очень динамичный увлекательный рассказ о жизни и исторических заслугах Карла IV, о том, что он сделал для Праги и Чехии в целом. Прошли по интересному маршруту, которым охватили многие достопримечательности Праги. Ни один вопрос не остался не отвеченным. Очень живо, познавательно, душевно! Спасибо огромное! Рекомендуем!
25 декабря 2017
23 декабря 2017г.мы были на экскурсии по Праге.Татьяна поразила нас своими знаниями по истории,архитектуре и искусствоведению.Мы в полном восторге!Было настолько интересно,что не хотелось прерывать поток любопытных исторических фактов и легенд , связанных с Чехией.Удивительно,как один человек может обладать таким колличеством информации!!!
Можно посоветовать всем ,кто ищет знающего,образованного экскурсовода,обращаться к Татьяне!

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