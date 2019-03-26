3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Описание экскурсии

Судьба легендарного короля Чехии

Я расскажу вам захватывающую историю Карла IV – человека с непростой судьбой, который всю вторую половину 14 века был главой светской власти в Европе. Карл носил титул императора римского, короля чешского, германского, ломбардского, герцога бранденбургского, – и это далеко не все его титулы! Вы узнаете, почему отец Карла был последним настоящим рыцарем Европы, почему в 3 года Карл был заключен под стражу, а в 15 лет – призван в помощники на войну. Я расскажу вам, как король обучался в Париже и закалялся в боях в Италии, и как затем вернулся в Прагу, чтобы сделать ее одним из красивейших городов Европы и Новым Иерусалимом.

Прогулка по «Карловым местам» Старой Праги

Мы пройдем по главным достопримечательностям Праги, каждая из которых тесно связана с жизнью и правлением Карла IV. Встретимся у Пражского Града, поговорим о строительстве готического собора Святого Вита и жизни в средневековой Праге. Вы узнаете, зачем Карл IV придумал легенду о Святом Вацлаве, покровителе Чехии и где хранится мистическая чешская корона. Я покажу вам Карлов мост, Староместскую и Вацловскую площади, Карлов университет и Новый Город, расскажу, какие истории и легенды хранят эти места и как они связаны с легендарным королем. И, конечно, мы поговорим о том, как масштабно в 2016 году в чехи отмечали 700-летие со дня рождения Карла IV.