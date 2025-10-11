Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Наша компания предлагает вам обзорную экскурcию в Праге. За четыре часа вы ознакомитесь с её главными достопримечательностями. Очeнь удобно, особeнно если в нашем городе вы до этого не бывали. 4.5 2 отзыва

Megatour.cz Ваш гид в Праге Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 2 отзыва Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3.5 часа Размер группы 1-20 человек Как проходит Пешком Когда Каждый день в 11:00. €30 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Обзорная экскурсия – быстро, удобно, недорого Вы получите первое впечатление о столице, будете знать, что и где находится. Ведь Прагa — это не толькo величественные дворцы и красивые площади, но также маленькие домики и узкие старинные улочки. На экскурсии вас будет сопровождать профессиональный гид. Важная информация: ВНИМАНИЕ!! Экскурсия проводится от 2 человек

Каждый день в 11:00. Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Пражский град

Мала страна

Карлов Мост

Староместская площадь

Астрономические часы Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Вацлавская площадь у памятница Святого Вацлава Завершение: Староместская площадь Когда и сколько длится? Когда: Каждый день в 11:00. Экскурсия длится около 3.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Важная информация ВНИМАНИЕ!! Экскурсия проводится от 2 человек Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.