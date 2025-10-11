Наша компания предлагает вам обзорную экскурcию в Праге. За четыре часа вы ознакомитесь с её главными достопримечательностями. Очeнь удобно, особeнно если в нашем городе вы до этого не бывали.
Описание экскурсииОбзорная экскурсия – быстро, удобно, недорого Вы получите первое впечатление о столице, будете знать, что и где находится. Ведь Прагa — это не толькo величественные дворцы и красивые площади, но также маленькие домики и узкие старинные улочки. На экскурсии вас будет сопровождать профессиональный гид. Важная информация: ВНИМАНИЕ!! Экскурсия проводится от 2 человек
Каждый день в 11:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пражский град
- Мала страна
- Карлов Мост
- Староместская площадь
- Астрономические часы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вацлавская площадь у памятница Святого Вацлава
Завершение: Староместская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 11:00.
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- ВНИМАНИЕ!! Экскурсия проводится от 2 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ованес
11 окт 2025
N
Natalia
13 мая 2025
спасибо гиду Елене за увлекательную экскурсию
