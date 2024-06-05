1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Прага - любовь с первого взгляда: Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя магию Праги на индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу средневекового города и узнайте его тайны
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
Первое знакомство с Прагой лучше начинать утром. Прогулка по знаковым местам от Пражского града до Карлова моста, истории Малой Страны и впечатляющие панорамы
Начало: Северный вход в Пражский град
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 8 чел.
Групповая
2 часа
Старый город и Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Исследуйте сердце Праги с экспертом: от Карлова моста до тайн Еврейского квартала. Погрузитесь в мир легенд и архитектурных шедевров
Начало: метро Малостранская
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€17 за человека
Мини-группа
4 часа
Прага пешком и на автобусе: историческое и современное путешествие
Откройте для себя сердце Праги в увлекательной 4-часовой экскурсии. Погрузитесь в историю и современность, проезжая Вышеград и гуляя по Пражскому граду
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: в понедельник в 09:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€25 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
По Праге не спеша: познавательная прогулка по сердцу города
Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 120€90 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Праге: от Староместской площади до Пражского Града
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, выбрав один из двух уникальных маршрутов. Ваш путеводитель по истории и культуре
Начало: На Малостранской площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€20 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
Я не только сделаю для вас идеальные снимки на фоне красавицы Праги, но и поделюсь историями о том, как здесь живётся, стану вашим другом-проводником:
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€165 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
Увидеть и обойти всё, чем славится город, по пути в отель или в перерыве между рейсами
Начало: Аэропорт Вацлава Гавла (г. Прага) в зале прибытия
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€215 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Магия вечерней Праги: историческое путешествие и культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу вечерней Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам
Начало: Вацлавская площадь
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
€70 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага - город с богатой историей и архитектурными шедеврами
Откройте для себя волшебство Праги: её исторические памятники, архитектурные шедевры и неповторимую атмосферу в индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€87 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Блиц-прогулка по Праге: от Вацлавской площади до Пражского Града
Откройте для себя сердце Праги в компании опытного гида. Вацлавская площадь, Пражский Град и многое другое ждут вас
11 июня в 13:30
12 июня в 13:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомьтесь, Прага: Путешествие по историческим сокровищам города
Откройте для себя сердце Чехии в увлекательной пешеходной экскурсии по Праге без дополнительных расходов
Начало: В районе метро Muzeum
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю
Смешение времени, культуры и чувств - в атмосферном путешествии по чешской столице
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Праге на автомобиле
Старинные районы и «визитные карточки» чешской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: в вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
Исследовать город с комфортом в авто с панорамной крышей
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Сказочный аудио-променад по Праге для всей семьи
Следовать за сюжетом в наушниках, гуляя по магическому Старому городу
Начало: Пороховая башня
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
€20 за человека
Индивидуальная
2 часа
Ар-нуво, или По следам чешского модерна
Увидеть шедевры архитектурного стиля, определяющего лицо города
Начало: У филармонии Рудольфинум
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
€104 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага: Старый Город и Новый Город
Знакомство с историей и архитектурой двух районов
Начало: на Вацлавской площади
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
€130 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Четыре города пражских
Старый город и Новый, Малая Страна и Градчаны - прогулка по историческим составляющим Великой Праги
Начало: Рецепция отеля
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€157 за всё до 6 чел.
Групповая
4.5 часа
Прага: историческое путешествие на автобусе и пешком
Получите полное погружение в атмосферу Праги, изучая её улицы, площади и памятники с опытным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€25 за человека
Групповая
7 часов
Прага: Всё включено - Обзорная Экскурсия с Обедом и Круизом
Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией, включающей исторические места, традиционную кухню и живописный круиз
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€50 за человека
Индивидуальная
3 часа
Прага 100-башенная - погружение в историю и архитектуру
Откройте тайны старинных башен Праги в увлекательной индивидуальной экскурсии с захватывающими видами
Начало: Вацлавская площадь, Прага
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €80 за всё до 3 чел.
Квест
2 часа
Страдающее Средневековье - экскурсия-квест
«Стать» жителями Праги прошлого, исследуя улочки, дворы и костёлы Старого города
Начало: У Пороховых ворот
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
15 июня в 14:00
€50 за человека
Индивидуальная
3 часа
CITY TOUR по Праге с машиной
Начало: От Вашего отеля
Расписание: в любой день с утра и до позднего вечера
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага 100-башенная - индивидуально
Начало: Вацлавская площадь, Прага
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €80 за всё до 3 чел.
скидка
19%
Индивидуальная
2.5 часа
Прага: истории любви
Пройтись по городу, полному сильных чувств
Начало: В районе Пражского Града
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
98€79 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прага сквозь века: путешествие по историческим сокровищам
Откройте для себя душу Праги, загадайте желание в магическом месте и восхититесь архитектурой столицы Чехии
Начало: в районе Королевского сада
Сегодня в 09:30
10 июня в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пивные радости
Начало: Вацлавская площадь. Красные старинные трамаи
Расписание: Ежедневно в 11.30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€85 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААсель5 июня 2024Очень вежливый и грамотный гид
- GGeorgiy4 июня 2024Благодарим за экскурсию. Отличный гид. Рекомендуем!!!!!!
- TTatjana3 июня 2024Нам очень понравилось! Максим всё препадал интересно с юмором! Очень удобно, что первая часть прогулки на автомобиле. Большое спасибо!
- ДДенис1 июня 2024Спасибо за экскурсию, проводила ее Марина. Очень интересно рассказала, всегда отвечала на дополнительные вопросы.
- SSvetlana30 мая 2024Спасибо большое за экскурсию, нам очень понравилось!!!
- ЕЕлена28 мая 2024Мой первый опыт на Трипстере, и он оказался восхитительным:) Очень понравилась вся организационная часть - быстрые ответы, подстройка маршрута под наши
- ЛЛидия26 мая 2024Всё было супер! Олег просто класс! Нам понравилось, очень! Большое спасибо! Шамиль и Лидия.
- ВВладислав20 мая 2024Аркадий очень заботливо относился к группе. Рассказывал интересно. Маршрут прикольный.
- ААлла17 мая 2024Очень остались довольны экскурсией по старому городу, которую нам провел Валерий. Очень профессионально и в приятной атмосфере. Однозначно рекомендуем!
- ААлиса6 мая 2024Мы остались очень довольны. Это уже наша третья экскурсия 15:15 и как всегда было здорово и интересно! Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Староместская площадь»
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