А Асель Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь Очень вежливый и грамотный гид

G Georgiy Прага - любовь с первого взгляда Благодарим за экскурсию. Отличный гид. Рекомендуем!!!!!!

T Tatjana Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь Нам очень понравилось! Максим всё препадал интересно с юмором! Очень удобно, что первая часть прогулки на автомобиле. Большое спасибо!

Д Денис Ежедневная прогулка по Праге Спасибо за экскурсию, проводила ее Марина. Очень интересно рассказала, всегда отвечала на дополнительные вопросы.

S Svetlana Прага - любовь с первого взгляда Спасибо большое за экскурсию, нам очень понравилось!!!

Е Елена Прага - любовь с первого взгляда читать дальше интересы, очень пунктуально начали и закончили. Это был не первый наш визит в Прагу, но мы узнали кучу всего нового, увидели новые места. Было видно, что Екатерина с большой любовью относится к Праге, гибко подстраивается под все пожелания. Четыре часа пролетели незаметно, а в багаже у нас остались ценные рекомендации и желание возвращаться в Прагу Мой первый опыт на Трипстере, и он оказался восхитительным:) Очень понравилась вся организационная часть - быстрые ответы, подстройка маршрута под наши

Л Лидия Прага для интровертов: большая обзорная прогулка Всё было супер! Олег просто класс! Нам понравилось, очень! Большое спасибо! Шамиль и Лидия.

В Владислав Ежедневная прогулка по Праге Аркадий очень заботливо относился к группе. Рассказывал интересно. Маршрут прикольный.

А Алла Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться Очень остались довольны экскурсией по старому городу, которую нам провел Валерий. Очень профессионально и в приятной атмосфере. Однозначно рекомендуем!