Староместская площадь – экскурсии в Праге

Найдено 28 экскурсий в категории «Староместская площадь» в Праге на русском языке, цены от €17, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прага - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
45 отзывов
Прага - любовь с первого взгляда: Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя магию Праги на индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу средневекового города и узнайте его тайны
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
140 за всё до 6 чел.
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
Первое знакомство с Прагой лучше начинать утром. Прогулка по знаковым местам от Пражского града до Карлова моста, истории Малой Страны и впечатляющие панорамы
Начало: Северный вход в Пражский град
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
120 за всё до 8 чел.
Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
23 отзыва
Старый город и Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Исследуйте сердце Праги с экспертом: от Карлова моста до тайн Еврейского квартала. Погрузитесь в мир легенд и архитектурных шедевров
Начало: метро Малостранская
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
17 за человека
Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
127 отзывов
Прага пешком и на автобусе: историческое и современное путешествие
Откройте для себя сердце Праги в увлекательной 4-часовой экскурсии. Погрузитесь в историю и современность, проезжая Вышеград и гуляя по Пражскому граду
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: в понедельник в 09:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
25 за человека
По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
По Праге не спеша: познавательная прогулка по сердцу города
Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 12090 за всё до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Праге
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
15 отзывов
Ежедневная прогулка по Праге: от Староместской площади до Пражского Града
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, выбрав один из двух уникальных маршрутов. Ваш путеводитель по истории и культуре
Начало: На Малостранской площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
20 за человека
Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
5 отзывов
Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
Я не только сделаю для вас идеальные снимки на фоне красавицы Праги, но и поделюсь историями о том, как здесь живётся, стану вашим другом-проводником:
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
165 за всё до 2 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
Увидеть и обойти всё, чем славится город, по пути в отель или в перерыве между рейсами
Начало: Аэропорт Вацлава Гавла (г. Прага) в зале прибытия
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
215 за всё до 3 чел.
Магия вечерней Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Магия вечерней Праги: историческое путешествие и культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу вечерней Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам
Начало: Вацлавская площадь
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
70 за всё до 5 чел.
О Праге - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Прага - город с богатой историей и архитектурными шедеврами
Откройте для себя волшебство Праги: её исторические памятники, архитектурные шедевры и неповторимую атмосферу в индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
87 за всё до 8 чел.
Блиц-прогулка по Праге
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Блиц-прогулка по Праге: от Вацлавской площади до Пражского Града
Откройте для себя сердце Праги в компании опытного гида. Вацлавская площадь, Пражский Град и многое другое ждут вас
11 июня в 13:30
12 июня в 13:00
130 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Прага
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
12 отзывов
Знакомьтесь, Прага: Путешествие по историческим сокровищам города
Откройте для себя сердце Чехии в увлекательной пешеходной экскурсии по Праге без дополнительных расходов
Начало: В районе метро Muzeum
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
100 за всё до 8 чел.
Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю
Смешение времени, культуры и чувств - в атмосферном путешествии по чешской столице
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
150 за всё до 6 чел.
По Праге на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По Праге на автомобиле
Старинные районы и «визитные карточки» чешской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: в вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 3 чел.
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
Исследовать город с комфортом в авто с панорамной крышей
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Сказочный аудио-променад по Праге для всей семьи
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
34 отзыва
Сказочный аудио-променад по Праге для всей семьи
Следовать за сюжетом в наушниках, гуляя по магическому Старому городу
Начало: Пороховая башня
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
20 за человека
Ар-нуво, или По следам чешского модерна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Ар-нуво, или По следам чешского модерна
Увидеть шедевры архитектурного стиля, определяющего лицо города
Начало: У филармонии Рудольфинум
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
104 за всё до 5 чел.
Прага: Старый Город и Новый Город
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Прага: Старый Город и Новый Город
Знакомство с историей и архитектурой двух районов
Начало: на Вацлавской площади
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
130 за всё до 8 чел.
Четыре города пражских
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
81 отзыв
Четыре города пражских
Старый город и Новый, Малая Страна и Градчаны - прогулка по историческим составляющим Великой Праги
Начало: Рецепция отеля
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
157 за всё до 6 чел.
По Праге - на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
360 отзывов
Прага: историческое путешествие на автобусе и пешком
Получите полное погружение в атмосферу Праги, изучая её улицы, площади и памятники с опытным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
25 за человека
Прага: Всё включено
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
167 отзывов
Прага: Всё включено - Обзорная Экскурсия с Обедом и Круизом
Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией, включающей исторические места, традиционную кухню и живописный круиз
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
50 за человека
Прага 100-башенная - индивидуально
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Прага 100-башенная - погружение в историю и архитектуру
Откройте тайны старинных башен Праги в увлекательной индивидуальной экскурсии с захватывающими видами
Начало: Вацлавская площадь, Прага
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 80 за всё до 3 чел.
Страдающее Средневековье - экскурсия-квест
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Страдающее Средневековье - экскурсия-квест
«Стать» жителями Праги прошлого, исследуя улочки, дворы и костёлы Старого города
Начало: У Пороховых ворот
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
15 июня в 14:00
50 за человека
CITY TOUR по Праге с машиной
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
CITY TOUR по Праге с машиной
Начало: От Вашего отеля
Расписание: в любой день с утра и до позднего вечера
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 240 за всё до 4 чел.
Прага 100-башенная - индивидуально
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Прага 100-башенная - индивидуально
Начало: Вацлавская площадь, Прага
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 80 за всё до 3 чел.
Прага: истории любви
🚶 Пешая
скидка
19%
Индивидуальная
2.5 часа
Прага: истории любви
Пройтись по городу, полному сильных чувств
Начало: В районе Пражского Града
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
9879 за всё до 5 чел.
Прага сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Прага сквозь века: путешествие по историческим сокровищам
Откройте для себя душу Праги, загадайте желание в магическом месте и восхититесь архитектурой столицы Чехии
Начало: в районе Королевского сада
Сегодня в 09:30
10 июня в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Пивные радости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Пивные радости
Начало: Вацлавская площадь. Красные старинные трамаи
Расписание: Ежедневно в 11.30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
85 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Асель
    5 июня 2024
    Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь
    Очень вежливый и грамотный гид
  • G
    Georgiy
    4 июня 2024
    Прага - любовь с первого взгляда
    Благодарим за экскурсию. Отличный гид. Рекомендуем!!!!!!
  • T
    Tatjana
    3 июня 2024
    Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь
    Нам очень понравилось! Максим всё препадал интересно с юмором! Очень удобно, что первая часть прогулки на автомобиле. Большое спасибо!
  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Праге
    Спасибо за экскурсию, проводила ее Марина. Очень интересно рассказала, всегда отвечала на дополнительные вопросы.
  • S
    Svetlana
    30 мая 2024
    Прага - любовь с первого взгляда
    Спасибо большое за экскурсию, нам очень понравилось!!!
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Прага - любовь с первого взгляда
    Мой первый опыт на Трипстере, и он оказался восхитительным:) Очень понравилась вся организационная часть - быстрые ответы, подстройка маршрута под наши
    читать дальше

    интересы, очень пунктуально начали и закончили. Это был не первый наш визит в Прагу, но мы узнали кучу всего нового, увидели новые места. Было видно, что Екатерина с большой любовью относится к Праге, гибко подстраивается под все пожелания. Четыре часа пролетели незаметно, а в багаже у нас остались ценные рекомендации и желание возвращаться в Прагу

  • Л
    Лидия
    26 мая 2024
    Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
    Всё было супер! Олег просто класс! Нам понравилось, очень! Большое спасибо! Шамиль и Лидия.
  • В
    Владислав
    20 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Праге
    Аркадий очень заботливо относился к группе. Рассказывал интересно. Маршрут прикольный.
    Аркадий очень заботливо относился к группе. Рассказывал интересно. Маршрут прикольныйАркадий очень заботливо относился к группе. Рассказывал интересно. Маршрут прикольныйАркадий очень заботливо относился к группе. Рассказывал интересно. Маршрут прикольныйАркадий очень заботливо относился к группе. Рассказывал интересно. Маршрут прикольный
  • А
    Алла
    17 мая 2024
    Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
    Очень остались довольны экскурсией по старому городу, которую нам провел Валерий. Очень профессионально и в приятной атмосфере. Однозначно рекомендуем!
  • А
    Алиса
    6 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Праге
    Мы остались очень довольны. Это уже наша третья экскурсия 15:15 и как всегда было здорово и интересно! Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Староместская площадь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28
  1. Прага - любовь с первого взгляда
  2. Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
  3. Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
  4. Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь
  5. По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Староместская площадь" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 17 до 250 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 962 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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