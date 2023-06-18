Найдено 3 экскурсии в категории « Малая сторона » в Праге на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 4 часа Квест до 6 чел. Экскурсия-квест для семей с детьми. Знатоки Средневековья Начало: от вашего отеля Расписание: вторник, четверг, суббота, воскресенье 9.00 - 13.00 € 120 за всё до 6 чел. Пешая 4 отзыва 4 часа Индивидуальная до 12 чел. Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсия Начало: по договоренности Расписание: Ежедневно по договоренности от € 120 за всё до 3 чел. Пешая На машине 3 часа Индивидуальная до 6 чел. CITY TOUR по Праге с машиной Начало: От Вашего отеля Расписание: в любой день с утра и до позднего вечера от € 240 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Праги Последние отзывы на экскурсии Ю Юрий На ретромобиле по улицам Праги Интересная обзорная экскурсия по историческому центру Праги (Мала-Страна, Старо-Место и Пражский град) на красивом ретро-автомобиле и пешком. Подойдет как взрослым, так и детям, особенно если нет возможности или желания много/долго ходить пешком. Очень живая и общительная экскурсовод Алеся. Рекомендуем!

Ю Юлия Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсия Замечательная экскурсия. Руслан- замечательный гид. Остались очень довольны!

b bel107 Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсия Прекрасная подготовка Руслана.

О Ольга Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсия Отличная экскурсия! 4 часа пролетели незаметно. Познакомились со всеми главными достопримечательностями.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Малая сторона»

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