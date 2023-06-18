4 часа
Квест
до 6 чел.
Экскурсия-квест для семей с детьми. Знатоки Средневековья
Начало: от вашего отеля
Расписание: вторник, четверг, суббота, воскресенье 9.00 - 13.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсия
Начало: по договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €120 за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
CITY TOUR по Праге с машиной
Начало: От Вашего отеля
Расписание: в любой день с утра и до позднего вечера
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €240 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий18 июня 2023На ретромобиле по улицам ПрагиИнтересная обзорная экскурсия по историческому центру Праги (Мала-Страна, Старо-Место и Пражский град) на красивом ретро-автомобиле и пешком. Подойдет как взрослым, так и детям, особенно если нет возможности или желания много/долго ходить пешком. Очень живая и общительная экскурсовод Алеся. Рекомендуем!
- ЮЮлия25 февраля 2020Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсияЗамечательная экскурсия. Руслан- замечательный гид. Остались очень довольны!
- bbel1078 сентября 2019Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсияПрекрасная подготовка Руслана.
- ООльга5 мая 2019Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсияОтличная экскурсия! 4 часа пролетели незаметно. Познакомились со всеми главными достопримечательностями.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Малая сторона»
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Сколько стоит экскурсия по Праге в июле 2024
Сейчас в Праге в категории "Малая сторона" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 240. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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