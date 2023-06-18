Малая сторона – экскурсии в Праге

Найдено 3 экскурсии в категории «Малая сторона» в Праге на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Экскурсия-квест для семей с детьми. Знатоки Средневековья
4 часа
Квест
до 6 чел.
Экскурсия-квест для семей с детьми. Знатоки Средневековья
Начало: от вашего отеля
Расписание: вторник, четверг, суббота, воскресенье 9.00 - 13.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 6 чел.
Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсия
Пешая
4 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсия
Начало: по договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 120 за всё до 3 чел.
CITY TOUR по Праге с машиной
Пешая
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
CITY TOUR по Праге с машиной
Начало: От Вашего отеля
Расписание: в любой день с утра и до позднего вечера
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 240 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    18 июня 2023
    На ретромобиле по улицам Праги
    Интересная обзорная экскурсия по историческому центру Праги (Мала-Страна, Старо-Место и Пражский град) на красивом ретро-автомобиле и пешком. Подойдет как взрослым, так и детям, особенно если нет возможности или желания много/долго ходить пешком. Очень живая и общительная экскурсовод Алеся. Рекомендуем!
  • Ю
    Юлия
    25 февраля 2020
    Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсия
    Замечательная экскурсия. Руслан- замечательный гид. Остались очень довольны!
  • b
    bel107
    8 сентября 2019
    Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсия
    Прекрасная подготовка Руслана.
  • О
    Ольга
    5 мая 2019
    Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсия
    Отличная экскурсия! 4 часа пролетели незаметно. Познакомились со всеми главными достопримечательностями.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Малая сторона»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия-квест для семей с детьми. Знатоки Средневековья
  2. Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсия
  3. CITY TOUR по Праге с машиной
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Вышеград
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Праге в июле 2024
Сейчас в Праге в категории "Малая сторона" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 240. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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