Сергей Б. – Гид из Праги

Чехия родина пива.



Сотни лет она занимает лидирующие позиции в области производства и ассортимента пива.



Вы собираетесь в Чехию? Мы будем вашими проводниками в этом море 🌊 и разнообразии пива.



Посетим знаменитые пивоварни, попробуем лучшее пиво и закусим национальной кухней.