Что вы увидите
- Старинные пивоварни и лучшее пиво Праги
Путешествие в мир чешского пива с экспертом: обойдем все лучшие питейные заведения Праги и научимся профессионально разбираться в пиве.
Что Вас ожидает:
- Вы научитесь различать пиво нижнего и верхнего брожения.
- Заглянете в кружку со светлым и полутемным, темным и специальным и обязательно отведаете резанное.
- Вы прочувствуете богатый насыщенный вкус и аромат пива, и будете долго наслаждаться послевкусием и незабываемыми впечатлениями.
- Все туристы получат пивной паспорт с печатями посещенных пивоваров, который вы сможете в дальнейшем заполнять, посещая пивоварни.
Начало
🚩 Václavské nám 34 (у кафе Старый трамвай)
Место завершения
🏁 Strahovské nádvoří 301/10,
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сергей Б.
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