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Пивовары. Лучшее пиво Праги

5
7 отзывов
Сергей Б.
Сергей Б. – Гид из Праги
Чехия родина пива.

Сотни лет она занимает лидирующие позиции в области производства и ассортимента пива.

Вы собираетесь в Чехию? Мы будем вашими проводниками в этом море 🌊 и разнообразии пива.

Посетим знаменитые пивоварни, попробуем лучшее пиво и закусим национальной кухней.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €60 за экскурсию

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Пивовары. Лучшее пиво Праги
Пивовары. Лучшее пиво Праги

Что вы увидите

  • Старинные пивоварни и лучшее пиво Праги
Путешествие в мир чешского пива с экспертом: обойдем все лучшие питейные заведения Праги и научимся профессионально разбираться в пиве.

Что Вас ожидает:

  • Вы научитесь различать пиво нижнего и верхнего брожения.
  • Заглянете в кружку со светлым и полутемным, темным и специальным и обязательно отведаете резанное.
  • Вы прочувствуете богатый насыщенный вкус и аромат пива, и будете долго наслаждаться послевкусием и незабываемыми впечатлениями.
  • Все туристы получат пивной паспорт с печатями посещенных пивоваров, который вы сможете в дальнейшем заполнять, посещая пивоварни.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • пиво и закуски
Начало
🚩 Václavské nám 34 (у кафе Старый трамвай)
Место завершения
🏁 Strahovské nádvoří 301/10,
Пивовары. Лучшее пиво Праги
Пивовары. Лучшее пиво Праги
Пивовары. Лучшее пиво Праги
Пивовары. Лучшее пиво Праги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сергей Б.
Сергей Б.
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7 отзывов оставили туристы

Сергей Б. проводит ещё 1 экскурсию

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