Прага - это не только Карлов мост, Пражский град и Староместская площадь. Здесь есть масса столь же интересных мест и объектов, которые просто теряются на фоне такого соседства - памятников мирового масштаба. Но и мимо них сложно пройти равнодушными, как минимум не сфотографировав. Вернее, пройти то мимо можно - просто не зная, в какую улочку или пассаж свернуть. Сложнее найти самим.

Моя авторская экскурсия ⛳ ставит целью показать вам другую сторону исторического центра Праги - неприметные пассажи, потайные дворики и малозаметные улочки, открытые лишь в светлое время суток. Вы увидите исторические кинотеатры и кофейни столетней давности; удивитесь эпатажным скульптурам знаменитого чешского арт-провокатора Давида Черны и оригинальным постройкам, украсившим Прагу в XX веке; вдохнете ароматы чешской деревни в монастырских садах и чешских сладостей - в самом известной пражской кондитерской; заглянете одним глазком в антикварный магазин и прокатитесь (предварительно набравшись смелости) на знаменитом историческом лифте "патерностер". Ну а на десерт 🍪 - спуститесь в подземелья 12-го века постройки и поймете, как выглядела Прага на заре своего строительства.

Экскурсия рекомендована, в том числе, и туристам с детьми - без каких-либо возрастных ограничений (оплата предполагается за ребенка старше 6 лет)