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Скрытые места и подземелья Старой Праги

4.9
67 отзывов
Олег В.
Олег В. – Гид из Праги
В Праге столько же интересных мест, скрытых от туристов, сколько достопримечательностей 🏛️, заполненных ими.

Я покажу вам неизвестную сторону жизни исторического центра чешской столицы ⭐️.

Вас ждут необычные кинотеатры, кофейни, открытые более ста лет назад, потайные дворики, предок современного лифта «патерностер» и подземелья XII века и многое другое.

Прогулка 👣 не будет какой-то скучной лекцией, где все кивают и записывают, – обещаю, мы будем вести живой диалог и смеяться.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 👻Мистика где-то рядом
  • Подземная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €100 за экскурсию

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Скрытые места и подземелья Старой Праги
Скрытые места и подземелья Старой Праги

Что вы увидите

  • Вацлавская площадь
  • Ресторан с паровозиками ("Vytopna")
  • Патерностер (исторический лифт с открытыми кабинками)
  • Скульптура “Перевернутый конь” Давида Черны
  • Францисканские сады
  • Костел Девы Марии Снежной
  • Скульптура "Вращающаяся голова" Давида Черны
  • Вифлеемская часовня
  • Скульптура "Висящий человек" Давида Черны
  • Инсталляция "Эмбрион" Давида Черны
  • Самая узкая улица Праги
  • Костел Св. Ильи
  • Пражские подземелья
Прага - это не только Карлов мост, Пражский град и Староместская площадь. Здесь есть масса столь же интересных мест и объектов, которые просто теряются на фоне такого соседства - памятников мирового масштаба. Но и мимо них сложно пройти равнодушными, как минимум не сфотографировав. Вернее, пройти то мимо можно - просто не зная, в какую улочку или пассаж свернуть. Сложнее найти самим.
Моя авторская экскурсия ⛳ ставит целью показать вам другую сторону исторического центра Праги - неприметные пассажи, потайные дворики и малозаметные улочки, открытые лишь в светлое время суток. Вы увидите исторические кинотеатры и кофейни столетней давности; удивитесь эпатажным скульптурам знаменитого чешского арт-провокатора Давида Черны и оригинальным постройкам, украсившим Прагу в XX веке; вдохнете ароматы чешской деревни в монастырских садах и чешских сладостей - в самом известной пражской кондитерской; заглянете одним глазком в антикварный магазин и прокатитесь (предварительно набравшись смелости) на знаменитом историческом лифте "патерностер". Ну а на десерт 🍪 - спуститесь в подземелья 12-го века постройки и поймете, как выглядела Прага на заре своего строительства.
Экскурсия рекомендована, в том числе, и туристам с детьми - без каких-либо возрастных ограничений (оплата предполагается за ребенка старше 6 лет)
Что входит
  • Авторская экскурсия от местного жителя
Что не входит
  • Входные билеты в подземелья (30-40 крон)
Начало
🚩 Václavské nám. 68 (конная статуя Св. Вацлава)
Место завершения
🏁 Староместская площадь
Скрытые места и подземелья Старой Праги
Скрытые места и подземелья Старой Праги
Скрытые места и подземелья Старой Праги
Скрытые места и подземелья Старой Праги
Скрытые места и подземелья Старой Праги
Скрытые места и подземелья Старой Праги
Скрытые места и подземелья Старой Праги
Скрытые места и подземелья Старой Праги
Скрытые места и подземелья Старой Праги

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег В.
Олег В.
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67 отзывов оставили туристы

Олег В. проводит ещё 3 экскурсии

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