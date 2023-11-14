По городам Северной Чехии

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоговорящим гидом.
По городам Северной Чехии
По городам Северной Чехии
По городам Северной Чехии
По городам Северной Чехии
По городам Северной Чехии
По городам Северной Чехии

Что вас ожидает:

  • Замок Мельник
  • Город Роуднице-над-Лабем
  • Город Теплице
  • Замок Стршеков
  • Город Литомержице
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

В сегодняшнем странствии собраны необходимые романтикам-дромоманам запахи железной дороги и восхождения к старым замкам, заброшенные усадьбы и перезвоны дальних колоколов. Многими своими торговыми и ремесленными посадами Чехия зарастала именно тогда, когда натаптывались первые торговые сношения с лужичанами и саксами.

Роуднице-над-Лабем богател на Лужицкой дороге, Литомержице хорошел на дороге Лабской, а Теплице подрастал на Саксонской. С утра до вечера торговые большаки были запружены телегами с солью, воском, мёдом и всем, на что был спрос. Однако локальные фрустрации, военные зашквары и особенно техногенный XIX век неизбежно корректировали намоленные деловые маршруты. Многие торгово-транзитные поселения однажды оказывались не у дел, и заласканные купцами города-залюбыши начинали ветшать, осыпаться и чахнуть. Городские обитатели привыкали раньше ложиться спать и позже просыпаться, а извечный гам и сутолока сменялись хронической провинциальной дрёмой. Планируемые сегодня к изучению городочки милы, тихи и разноцветны, однако многое в них припоминает бурное негоциантское прошлое. Их достопримечательности и мимишные уличные ракурсы будут усилены сочными окрестными пейзажами удивительной красоты. Вишенкой же на торте станет замок Стршеков.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
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Необычные
На весь день
История и культура

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