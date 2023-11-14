В сегодняшнем странствии собраны необходимые романтикам-дромоманам запахи железной дороги и восхождения к старым замкам, заброшенные усадьбы и перезвоны дальних колоколов. Многими своими торговыми и ремесленными посадами Чехия зарастала именно тогда, когда натаптывались первые торговые сношения с лужичанами и саксами.

Роуднице-над-Лабем богател на Лужицкой дороге, Литомержице хорошел на дороге Лабской, а Теплице подрастал на Саксонской. С утра до вечера торговые большаки были запружены телегами с солью, воском, мёдом и всем, на что был спрос. Однако локальные фрустрации, военные зашквары и особенно техногенный XIX век неизбежно корректировали намоленные деловые маршруты. Многие торгово-транзитные поселения однажды оказывались не у дел, и заласканные купцами города-залюбыши начинали ветшать, осыпаться и чахнуть. Городские обитатели привыкали раньше ложиться спать и позже просыпаться, а извечный гам и сутолока сменялись хронической провинциальной дрёмой. Планируемые сегодня к изучению городочки милы, тихи и разноцветны, однако многое в них припоминает бурное негоциантское прошлое. Их достопримечательности и мимишные уличные ракурсы будут усилены сочными окрестными пейзажами удивительной красоты. Вишенкой же на торте станет замок Стршеков.