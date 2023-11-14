Что вас ожидает:
- Замок Мельник
- Город Роуднице-над-Лабем
- Город Теплице
- Замок Стршеков
- Город Литомержице
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
В сегодняшнем странствии собраны необходимые романтикам-дромоманам запахи железной дороги и восхождения к старым замкам, заброшенные усадьбы и перезвоны дальних колоколов. Многими своими торговыми и ремесленными посадами Чехия зарастала именно тогда, когда натаптывались первые торговые сношения с лужичанами и саксами.
Роуднице-над-Лабем богател на Лужицкой дороге, Литомержице хорошел на дороге Лабской, а Теплице подрастал на Саксонской. С утра до вечера торговые большаки были запружены телегами с солью, воском, мёдом и всем, на что был спрос. Однако локальные фрустрации, военные зашквары и особенно техногенный XIX век неизбежно корректировали намоленные деловые маршруты. Многие торгово-транзитные поселения однажды оказывались не у дел, и заласканные купцами города-залюбыши начинали ветшать, осыпаться и чахнуть. Городские обитатели привыкали раньше ложиться спать и позже просыпаться, а извечный гам и сутолока сменялись хронической провинциальной дрёмой. Планируемые сегодня к изучению городочки милы, тихи и разноцветны, однако многое в них припоминает бурное негоциантское прошлое. Их достопримечательности и мимишные уличные ракурсы будут усилены сочными окрестными пейзажами удивительной красоты. Вишенкой же на торте станет замок Стршеков.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в замки и музеи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.