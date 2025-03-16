Это путешествие нехарактерно для привычных маршрутов, но в нём собрано самое главное: многовековая история Чехии, сельские дороги вдалеке от шумных автострад и набор европейских архитектурных изысков. На целый день вы погрузитесь в прошлое, вспомните пышные балы и бряцание оружия, интриги дворянства и простоту деревенской жизни. И не забудете о пивных радостях!

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Описание экскурсии

Замок Конопиште

Гигантская романтическая усадьба, загримированная под брутального средневекового борца, хорошо известна любителям европейской истории. В этом замке 100 с небольшим лет назад жил престолонаследник Австро-Венгрии, убийство которого принято считать казусом белли для Первой мировой войны.

Вы узнаете о нём и его семье, а также увидите одну из самых богатых коллекций оружия, доспехов и охотничьих трофеев в Европе.

Миниатюрная деревня Голашовице

Шикарный образец центральноевропейской деревушки с живописными пасторалями вокруг. Вы услышите о сельской жизни в былые времена, исторических релокациях окрестных немцев и о самобытном южночешском барокко.

Деревня стала объектом ЮНЕСКО, и это привело сельское диво к трону вселенской славы!

Чешский Крумлов

Знаменитый на весь мир сказочно красивый городок также активно продвигается ЮНЕСКО. Его городские пейзажи — услада для глаз, а брутальные легенды — готовые фабулы для сценариев Хичкока.

P. S. Пивные радости в течение дня в широком ассортименте, ибо веселие не только на Руси есть пити, но и в Чехии тоже.

Организационные детали