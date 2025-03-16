Гигантская романтическая усадьба, загримированная под брутального средневекового борца, хорошо известна любителям европейской истории. В этом замке 100 с небольшим лет назад жил престолонаследник Австро-Венгрии, убийство которого принято считать казусом белли для Первой мировой войны. Вы узнаете о нём и его семье, а также увидите одну из самых богатых коллекций оружия, доспехов и охотничьих трофеев в Европе.
Миниатюрная деревня Голашовице
Шикарный образец центральноевропейской деревушки с живописными пасторалями вокруг. Вы услышите о сельской жизни в былые времена, исторических релокациях окрестных немцев и о самобытном южночешском барокко.
Деревня стала объектом ЮНЕСКО, и это привело сельское диво к трону вселенской славы!
Чешский Крумлов
Знаменитый на весь мир сказочно красивый городок также активно продвигается ЮНЕСКО. Его городские пейзажи — услада для глаз, а брутальные легенды — готовые фабулы для сценариев Хичкока.
P. S. Пивные радости в течение дня в широком ассортименте, ибо веселие не только на Руси есть пити, но и в Чехии тоже.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер на автомобиле Mitsubishi ASX
Дополнительные расходы: билеты и аудиогиды в Конопиште (около €20); расходы на обед (по желанию)
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Праге
Я — человек, живущий в Чехии почти 30 лет, профессиональный историк и гид с 25-летним стажем. По Европе езжу без навигатора, а Чехию и подавно знаю наизусть. Я рассказываю о Чехии как о важной части европейского механизма, что всегда и неизменно вызывает у путешественников живейший интерес.