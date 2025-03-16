История, замки и сельские пасторали Южной Чехии

Услышать были и небылицы, примерить быт крестьян и королей, насладиться пейзажами и архитектурой
Это путешествие нехарактерно для привычных маршрутов, но в нём собрано самое главное: многовековая история Чехии, сельские дороги вдалеке от шумных автострад и набор европейских архитектурных изысков.

На целый день вы погрузитесь в прошлое, вспомните пышные балы и бряцание оружия, интриги дворянства и простоту деревенской жизни. И не забудете о пивных радостях!
История, замки и сельские пасторали Южной Чехии
История, замки и сельские пасторали Южной Чехии
История, замки и сельские пасторали Южной Чехии
Ближайшие даты:
16
мар17
мар18
мар19
мар20
мар21
мар22
мар
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Замок Конопиште

Гигантская романтическая усадьба, загримированная под брутального средневекового борца, хорошо известна любителям европейской истории. В этом замке 100 с небольшим лет назад жил престолонаследник Австро-Венгрии, убийство которого принято считать казусом белли для Первой мировой войны.
Вы узнаете о нём и его семье, а также увидите одну из самых богатых коллекций оружия, доспехов и охотничьих трофеев в Европе.

Миниатюрная деревня Голашовице

Шикарный образец центральноевропейской деревушки с живописными пасторалями вокруг. Вы услышите о сельской жизни в былые времена, исторических релокациях окрестных немцев и о самобытном южночешском барокко.

Деревня стала объектом ЮНЕСКО, и это привело сельское диво к трону вселенской славы!

Чешский Крумлов

Знаменитый на весь мир сказочно красивый городок также активно продвигается ЮНЕСКО. Его городские пейзажи — услада для глаз, а брутальные легенды — готовые фабулы для сценариев Хичкока.

P. S. Пивные радости в течение дня в широком ассортименте, ибо веселие не только на Руси есть пити, но и в Чехии тоже.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на автомобиле Mitsubishi ASX
  • Дополнительные расходы: билеты и аудиогиды в Конопиште (около €20); расходы на обед (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Праги

Замок Сихров и богемские гранаты - национальное достояние Чехии
На машине
7 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Чешский рай: Замок Сихров и уникальные богемские гранаты
Погрузитесь в историю и культуру Чехии, посетив замок Сихров и город Турнов, знаменитый своими богемскими гранатами
Начало: Рецепция отеля
19 мар в 08:00
1 апр в 08:00
€364 за всё до 7 чел.
Тридевятое царство, тридесятое государство Чехии: Вышеград
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тридевятое царство, тридесятое государство Чехии: Вышеград
Погрузитесь в мир чешских легенд и сказок на индивидуальной экскурсии по Вышеграду. Узнайте о Либуше, коне Шемике и других героях, наслаждаясь панорамами Праги
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€150 за всё до 10 чел.
Прага короля Карла IV
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Прага короля Карла IV
История величайшего правителя, которому Прага обязана своим величием и красотой
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 6 чел.