Эта экскурсия познакомит вас с похождениями знаменитого солдата Швейка, династией пражских палачей и любопытнейшими традициями Чехии. Мы прогуляемся по местам Праги, связанным как с локациями романа Гашека, так и с историей всей страны, поговорим о том, кто придумал слово «робот», и заглянем в укромные уголки города, куда редко добираются туристы.

Описание экскурсии

Вы еще помните такого прекрасного литературного персонажа – Йозефа Швейка?

А вы никогда не задавались вопросом, где он жил перед началом своих похождений? Где любил бывать? В каких местах происходили события романа? Где жили другие герои романа? Кто из них имел реальных прототипов и как они отнеслись к тому, что стали литературными персонажами? А где жил сам Гашек? Как прошли его детские годы, юность? С кем и где он общался?

Вы помните, кто придумал слово «робот»? А слышали ли вы когда-нибудь о двух самых известных династиях пражских палачей? О специфической чешской «традиции» дефенестраций, или о партии «Умеренного прогресса в рамках закона»? Помните об операции Антропоид?

Во время нашей прогулки вы сможете все это узнать и увидеть много интересного. Мы покажем Эмауский монастырь, соборы св. Игнатия, св. Штепана, св. Кирилла и Мефодия, св. Людмилы, Новомнестскую ратушу, больницу, которая напоминает средневековую готическую крепость и носит название «Старый замок» и многие-многие другие места, которые имеют прямое отношение, как к нашим героям, так и к весьма интересным и очень значительным событиям чешской истории.

Ну и, конечно же, мы покажем вам много укромных уголков Праги, в которые вы вряд ли заглянете сами, так как они лежат в стороне от туристических маршрутов.

Кому подойдет прогулка

Уставшим от стандартных «туристических троп», интересующимся историей, любящим книги Гашека, Чапека и других.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не входят билеты на трамвай\метро или суточный (туристический) билет.