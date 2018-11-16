Мои заказы

Прага: легенды, писатели, книги и их герои

Прогуляться по следам персонажей знаменитых чешских произведений
Эта экскурсия познакомит вас с похождениями знаменитого солдата Швейка, династией пражских палачей и любопытнейшими традициями Чехии.

Мы прогуляемся по местам Праги, связанным как с локациями романа Гашека, так и с историей всей страны, поговорим о том, кто придумал слово «робот», и заглянем в укромные уголки города, куда редко добираются туристы.
5
1 отзыв
Прага: легенды, писатели, книги и их герои© Анна

Описание экскурсии

Вы еще помните такого прекрасного литературного персонажа – Йозефа Швейка?
А вы никогда не задавались вопросом, где он жил перед началом своих похождений? Где любил бывать? В каких местах происходили события романа? Где жили другие герои романа? Кто из них имел реальных прототипов и как они отнеслись к тому, что стали литературными персонажами? А где жил сам Гашек? Как прошли его детские годы, юность? С кем и где он общался?

Вы помните, кто придумал слово «робот»? А слышали ли вы когда-нибудь о двух самых известных династиях пражских палачей? О специфической чешской «традиции» дефенестраций, или о партии «Умеренного прогресса в рамках закона»? Помните об операции Антропоид?

Во время нашей прогулки вы сможете все это узнать и увидеть много интересного. Мы покажем Эмауский монастырь, соборы св. Игнатия, св. Штепана, св. Кирилла и Мефодия, св. Людмилы, Новомнестскую ратушу, больницу, которая напоминает средневековую готическую крепость и носит название «Старый замок» и многие-многие другие места, которые имеют прямое отношение, как к нашим героям, так и к весьма интересным и очень значительным событиям чешской истории.

Ну и, конечно же, мы покажем вам много укромных уголков Праги, в которые вы вряд ли заглянете сами, так как они лежат в стороне от туристических маршрутов.

Кому подойдет прогулка

Уставшим от стандартных «туристических троп», интересующимся историей, любящим книги Гашека, Чапека и других.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не входят билеты на трамвай\метро или суточный (туристический) билет.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Праге
Провела экскурсии для 415 туристов
Мы — Аня и Неон, преподаватель и журналист. В Праге занимаемся организацией корпоративных культурных и «не очень» мероприятий:) Квесты, шуточные пивные марафоны и курсы разговорного английского. Мы не профессиональные гиды,
читать дальше

нестандартные прогулки по нетуристическим местам Праги – наше хобби. Поэтому мы не грузим датами и фактам, которые вылетят из головы через 5 минут. Мы делимся тем, что любим и чем интересуемся сами – увлекательными историями про прошлое и настоящее, секретами красоты этого города, а также лучшими гастро и питейными заведениями Праги. Будем вам полезны, если вы не приходите в ужас от одной-другой кружки пива и не шарахаетесь от людей с сигаретой. Отвечаем за противопохмельную безопасность — услуга «Собутыльники», гарантия 100%! А еще помогаем выиграть в лотерею.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Б
Борис
16 ноя 2018
значально адаптировал экскурсию под Гашека и Швейка и получил огромное удовольствие!
Экскурсовод Неон реально в теме, читал Швейка в оригинале и любит,так же как я, всю эту Швейковщину🤣

Так же очень интересно было узнать про жизнь в современной Праге.

Экскурсия рекомендуется для людей неравнодушных к литературе и искусству.

Входит в следующие категории Праги

Похожие экскурсии из Праги

Мистическая Прага
Пешая
2 часа
102 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Мистическая Прага: путешествие в мир легенд и призраков Старого города
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где на каждом шагу вас ждут истории о привидениях, алхимиках и легендарном Големе
Начало: Около Пороховой башни
10 дек в 19:00
11 дек в 19:00
€227 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Праге и магия чешского пива
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Праге и магия чешского пива
Прогулка по уютным улочкам и пивоварням города
10 дек в 11:00
11 дек в 11:00
€100 за всё до 6 чел.
Старая Прага в историях и легендах
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Старая Прага в историях и легендах: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды. Вас ждет увлекательное путешествие
Начало: В районе Старого города
10 дек в 18:00
11 дек в 18:00
€120 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Праге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Праге