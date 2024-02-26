2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прага для взрослых: скрытая история и ночные тайны
Откройте для себя тайную сторону Праги, полную скандальных историй и забытых легенд о ночной жизни
Начало: На Вацлавской площади
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
€98 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайная жизнь левобережной Праги: индивидуальная экскурсия
Погружение в настоящую Прагу: скрытые уголки Малой Страны, работы Давида Черны, уютные кафе и живые улицы
Начало: Станция метро Malostranska
17 авг в 10:00
18 авг в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Прага для хипстеров: индивидуальная экскурсия на электросамокатах
Погрузитесь в атмосферу креативной Праги! Посетите самые интересные места района Прага 7 на электросамокатах. Незабываемые впечатления гарантированы
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
€156 за всё до 3 чел.
скидка
14%
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прага: истории любви
Пройтись по городу, полному сильных чувств
Начало: В районе Пражского Града
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
98€84 за всё до 5 чел.
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прага романтическая
Пройти по пражскому Монмартру и Малой Стране, которые дышат романтикой и полны интересных историй
Начало: В районе остановки трамвая Pohořelec
Завтра в 10:00
11 авг в 10:30
120€108 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения26 февраля 2024Всё было замечательно! спасибо!
- RRinat1 ноября 2021Отличная экскурсия для тех кто в Праге не первый раз или уже прошёлся по основным достопримечательностям. Владимир отличный рассказчик и очень приятный собеседник, время пролетело незаметно, было жаль расставаться. Рекомендую всем!
- ММария30 октября 2019Очень интересная экскурсия. Нам с сыном очень понравилось. Увидели много мест, которые мы бы сами не нашли. Сын задавал много вопросов на которые Олег отвечал полно и очень интересно.
- TTymofiieva14 июля 2019Очень крутая экскурсия, для любителя городского андеграунда, не заезженных мест, и текстов. 3 часа пролетели незаметно, весело бодро и познавательно. Все что было сказано, осталось в памяти и сложило картинку о городе. . Спасибо Владимиру за это направление.
- ТТатьяна14 мая 2019Отличная экскурсия! Олег показал нам много тайных мест (секретиков), которые мы точно никогда бы не заметили, просто прошли бы мимо:)
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Нескучные экскурсии»
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