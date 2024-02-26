К Ксения Прага для хипстеров Всё было замечательно! спасибо!

R Rinat Прага для хипстеров Отличная экскурсия для тех кто в Праге не первый раз или уже прошёлся по основным достопримечательностям. Владимир отличный рассказчик и очень приятный собеседник, время пролетело незаметно, было жаль расставаться. Рекомендую всем!

М Мария Тайная жизнь левобережной Праги Очень интересная экскурсия. Нам с сыном очень понравилось. Увидели много мест, которые мы бы сами не нашли. Сын задавал много вопросов на которые Олег отвечал полно и очень интересно.

T Tymofiieva Прага для хипстеров Очень крутая экскурсия, для любителя городского андеграунда, не заезженных мест, и текстов. 3 часа пролетели незаметно, весело бодро и познавательно. Все что было сказано, осталось в памяти и сложило картинку о городе. . Спасибо Владимиру за это направление.