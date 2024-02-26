Нескучные экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Нескучные экскурсии» в Праге на русском языке, цены от €84, скидки до 14%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прага для взрослых
Пешая
8 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прага для взрослых: скрытая история и ночные тайны
Откройте для себя тайную сторону Праги, полную скандальных историй и забытых легенд о ночной жизни
Начало: На Вацлавской площади
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
98 за всё до 5 чел.
Тайная жизнь левобережной Праги
Пешая
8 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайная жизнь левобережной Праги: индивидуальная экскурсия
Погружение в настоящую Прагу: скрытые уголки Малой Страны, работы Давида Черны, уютные кафе и живые улицы
Начало: Станция метро Malostranska
17 авг в 10:00
18 авг в 10:00
120 за всё до 10 чел.
Прага для хипстеров
Пешая
На самокатах
7 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Прага для хипстеров: индивидуальная экскурсия на электросамокатах
Погрузитесь в атмосферу креативной Праги! Посетите самые интересные места района Прага 7 на электросамокатах. Незабываемые впечатления гарантированы
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
156 за всё до 3 чел.
Прага: истории любви
Пешая
скидка
14%
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прага: истории любви
Пройтись по городу, полному сильных чувств
Начало: В районе Пражского Града
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
9884 за всё до 5 чел.
Прага романтическая
Пешая
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прага романтическая
Пройти по пражскому Монмартру и Малой Стране, которые дышат романтикой и полны интересных историй
Начало: В районе остановки трамвая Pohořelec
Завтра в 10:00
11 авг в 10:30
120108 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    26 февраля 2024
    Прага для хипстеров
    Всё было замечательно! спасибо!
  • R
    Rinat
    1 ноября 2021
    Прага для хипстеров
    Отличная экскурсия для тех кто в Праге не первый раз или уже прошёлся по основным достопримечательностям. Владимир отличный рассказчик и очень приятный собеседник, время пролетело незаметно, было жаль расставаться. Рекомендую всем!
  • М
    Мария
    30 октября 2019
    Тайная жизнь левобережной Праги
    Очень интересная экскурсия. Нам с сыном очень понравилось. Увидели много мест, которые мы бы сами не нашли. Сын задавал много вопросов на которые Олег отвечал полно и очень интересно.
  • T
    Tymofiieva
    14 июля 2019
    Прага для хипстеров
    Очень крутая экскурсия, для любителя городского андеграунда, не заезженных мест, и текстов. 3 часа пролетели незаметно, весело бодро и познавательно. Все что было сказано, осталось в памяти и сложило картинку о городе. . Спасибо Владимиру за это направление.
  • Т
    Татьяна
    14 мая 2019
    Тайная жизнь левобережной Праги
    Отличная экскурсия! Олег показал нам много тайных мест (секретиков), которые мы точно никогда бы не заметили, просто прошли бы мимо:)
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    Много интересной и полезной информации о Праге. Нам даже удалось случайно покататься на лодке по реке (это не входит в программу), так как рядом был городской праздник и Олег предложил воспользоваться такой невероятной возможностью бесплатно прокатиться! Это пешеходная экскурсия, интерактивная, по маршруту мы что-нибудь трогали, нюхали, слушали, прокатились на фуникулёре, и даже поели. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Нескучные экскурсии»

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  1. Прага для взрослых
  2. Тайная жизнь левобережной Праги
  3. Прага для хипстеров
  4. Прага: истории любви
  5. Прага романтическая
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Старый город
  10. Еврейский квартал
Сколько стоит экскурсия по Праге в августе 2024
Сейчас в Праге в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 84 до 156 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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